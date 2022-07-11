В Жайык выпустили 3,5 млн молоди осетровых рыб

Фото: Комитет рыбного хозяйства МЭГПР РК
АТЫРАУ. 10 ИЮЛЯ - В рамках государственного заказа РГКП "Атырауский осетровый рыбоводный завод" в реку Жайык выпущено 3,5 миллиона молоди осетровых видов рыб, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В целях сохранения и регулирования устойчивого использования осетровых видов рыб в рамках государственного заказа по воспроизводству рыбных ресурсов на 2022 год 8 июля этого года в преддверии Дня работников рыбного хозяйства РГКП "Атырауский осетровый рыбоводный завод" Комитета рыбного хозяйства МЭГПР РК" выпустил в реку Жайык 3,5 млн молоди осетровых видов рыб (севрюга, русский осетр и стерлядь)", - сообщает пресс-служба Комитета рыбного хозяйства Минэкологии РК.
Также сообщается, что в рамках госзаказа ранее другой остеровый рыбоводный завод в Атырау выпустил в Жайык 3,5 млн молоди осетровых, в том числе 729 тысяч белуги, 419 тысяч русского осетра, 629 тысяч стерляди и 1,723 млн севрюги. Таким образом, государственные осетровые заводы выполнили план текущего года.
Кроме того, в рамках госзаказа в конкурентной среде ТОО "Актау балык LTD" в конце июля и в начале августа этого года в реку Жайык дополнительно планируется выпустить 500 тысяч молоди осетровых видов рыб.