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Сестра королевы Великобритании пересечет пешком казахстанскую пустыню

23.08.2021 4969
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Рози Стэнсер, известная британская полярная исследовательница и двоюродная сестра королевы Великобритании Елизаветы II, отправилась в экспедицию в Аралкум, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе посольства Великобритании в Казахстане, Рози Стэнсер - известная британская полярная исследовательница. В 2004 году Стэнсер прошла 1100 километров на лыжах в одиночку и без пополнения запасов на Южный полюс в экспедиции, таща за собой сани весом вдвое больше её самой. 
 
Сейчас Рози находится в Казахстане, в экспедиции в Аралкум - самой молодой пустыне, сформировавшейся на фоне высыхающего Аральского моря.
 
По информации посольства, Рози и ее подруга Пом, тоже полярная исследовательница, пройдут пешком более 600 километров, изучат местность, а также позитивное влияние Кокаральской плотины.
 

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