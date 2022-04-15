Резкое обмеление Каспия сняли на видео в Актау

АЛМАТЫ. 14 АПРЕЛЯ - Подрядные организации управления зеленой экономики Алматы начали первый этап работ по обработке зеленых насаждений от вредителей на территории восьми районов города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Для более эффективного результата работа по обработке зеленых насаждений производится в ночное время суток, с 23.00 до 06.00. Данное время является благоприятным периодом для обработки, так как при отсутствии солнечных лучей повышается эффективность воздействия на вредителей", - сообщили в акимате Алматы.

Отмечается, что для обработки применяется биологический препарат низкого класса опасности, разрешенный в РК. Препарат имеет специфический запах, но не наносит вреда окружающей среде, здоровью людей, в том числе домашним животным, птицам, насекомым и другим.

Работы будут проводиться по всему городу, первый этап продлится в течение месяца. Следующие три этапа планируется провести в июне, июле и августе. Планируется обработать зеленые насаждения во дворах, скверах, парках и вдоль магистральных улиц. В этой связи управление зеленой экономики просит жителей и гостей города отнестись с пониманием и не препятствовать работе специалистов.