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Минэкологии намерено запретить вывоз диких растений из Казахстана

15.06.2022, 14:14 5506
Минэкологии намерено запретить вывоз диких растений из Казахстана
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Депутаты мажилиса сегодня приняли в первом чтении законопроект "О растительном мире" с поправками Министерства экологии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Законопроект направлен на регулирование общественных отношений в области охраны и использования растительного мира с целью создания экономических, социальных, организационных и иных условий для сохранения растительного биоразнообразия, рационального использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности", - сообщается на сайте нижней палаты парламента. 

 
В частности, законопроект запрещает вывоз некоторых видов дикорастущих растений, которые находятся под угрозой исчезновения. 
 
Сейчас, по словам министра, Казахстан экспортирует 14 видов лекарственных растений, среди них солодка, ферула, цистанхе, туркестанский мыльный корень, сообщает Sputnik. Особенно активно из страны вывозится корень солодки. 
 

По данным таможенной статистики, основными рынками сбыта казахстанской солодки являются Китай, Турция и США. Например, с 2018 по 2021 год в Китай вывезено 32,7 тысячи тонн корня солодки, что значительно превышает рекомендуемый институтом ботаники и фитоинтродукции объем возможных заготовок корня солодки по конкретным регионам", - рассказал Брекешев.

 
Отдельные нормы регулируют бесконтрольный ввоз в республику чужеродных видов растений, сообщает Zakon.kz.
 

Уже имеются случаи, когда в страну были завезены чужеродные виды растений. Так, на территории регионального природного парка "Медеу" наблюдается распространение чужеродного вида растения, завезенного из Северной Америки клена древесного аcer negundo, который вытесняет абрикос обыкновенный и яблоню Сиверса. Также имеется угроза ввоза в страну чужеродных растительных ресурсов, зараженных инвазивными вредителями и болезнями. Например, в зеленых насаждениях Алматы наблюдается активное распространение охридского минера, который повреждает каштаны, а также вредителя, который повреждает дубовые насаждения", - заявил на заседании министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев. 

 
Кроме того, законопроект устанавливает порядок озеленения населенных пунктов, требования к интродукции и гибридизации объектов растительного мира и уведомительный порядок в сфере обращения с отдельными видами растительного мира, добавил министр.
 

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В Актобе компанию Aqtobe Su Energy Group оштрафовали на 923,4 млн тенге

15.06.2022, 18:50 2701
Фото: Минэкологии РК
АКТОБЕ. 15 ИЮНЯ - Согласно экомониторингу, Актюбинская область входит в десятку загрязненных регионов республики. Ежегодно жители Западного региона массово жалуются на случаи высокого загрязнения сероводородом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Кроме того, из-за неэффективной очистки сточных вод ежегодно в паводковый период неочищенные сточные воды сбрасываются в реку Илек, сообщает пресс-служба Минэкологии.
 
Для постоянного контроля качества состояния окружающей среды области ряд компаний были включены в график проведения профилактического контроля. Согласно плану в мае Министерство экологии провело профконтроль в отношении АО "Aqtobe Su Energy Group".
 
Компания относится к субъекту крупного предпринимательства, и его учредителем является акимат Актобе в лице ГУ "Отдел экономики и финансов города Актобе".
 
Основной вид деятельности - обеспечение водой питьевого качества города и пригородных населенных пунктов, а также прием, транспортировка, очистка хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод населения и промышленных предприятий города.
 
В ходе проверки установлено превышение со стороны компании нормативов предельно допустимых сбросов сточных вод в реку Илек, нарушение по управлению отходами, невыполнение условий природопользования, загрязнение почвы и нарушение при проведении производственного экологического контроля.
 
По выявленным нарушениям компания привлечена к административной ответственности и применена мера взыскания в виде штрафа на общую сумму 923,4 млн тенге.
 
Также выдано предписание с требованием разработки плана мероприятий по модернизации и реконструкции КОС и обезвреживанию накопленных иловых отходов.
 

В Минэкологии РК назвали города с наиболее загрязненным воздухом

15.06.2022, 15:40 4996
В Минэкологии РК назвали города с наиболее загрязненным воздухом
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - На площадке службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова рассказала об экологической ситуации в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Результаты экологического мониторинга атмосферного воздуха в 45 промышленных городах и 10 мегаполисах относятся к высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха. Можно выделить города Нур-Султан, Алматы, Караганду, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск, Жезказган и Шымкент", - сказала вице-министр экологии.

 
По ее словам, причины загрязнения атмосферного воздуха в городах республики можно разделить на три категории. В городах Алматы и Нур-Султане основной процент загрязнения приходится на теплоисточники (ТЭЦ, котельные), автотранспорт и частный сектор. В городах Усть-Каменогорске и Темиртау наибольший объем эмиссий приходится на промышленность. В городах Актобе и Атырау причиной высокого загрязнения являются устаревшие канализационно-очистные сооружения.
 
Зульфия Сулейменова отметила, что для улучшения ситуации были приняты 16 дорожных карт, которыми предусмотрены 485 мероприятий. Мероприятия, запланированные на период с 2020 года по I квартал 2022 года, были исполнены более чем на 50%. В настоящее время начата работа по актуализации дорожных карт основных промышленных регионов.
 

Предусмотрено строительство 7 канализационно-очистных сооружений (КОС) и 24 новых полигонов, проведение реконструкции и модернизации 12 КОС, а также проведение рекультивации и ликвидации исторически загрязненных земель. Более того, в прошлом году был принят национальный проект "Жасыл Казахстан". Туда были включены мероприятия 16 крупных промышленных объектов в крупных городах по снижению эмиссий от 20 до 30% до 2025 года", - отметила Сулейменова.

 
По данным Минэкологии, ежегодно в Казахстане образуется около 4,5 млн т ТБО. В 2021 году было образовано порядка 4,2 млн тонн ТБО, из них переработано 21,1%. По итогам этого года ожидается достижение доли переработки ТБО до 24%. На сегодня лицензию по работе с опасными отходами получили более 60 организаций, а в рамках уведомительного режима имеется более 290 субъектов предпринимательства.
 
В рамках нового Экологического кодекса РК функция по организации и управлению отходами возложена на акиматы, которые должны в том числе утверждать и двигаться в рамках программы по управлению коммунальными отходами в целях обеспечения комплексного подхода по управлению отходами в соответствующем регионе.
 
По итогам космомониторинга за 2021 год выявлено 7328 несанкционированных мест размещения отходов, из них ликвидировано 89% (6740 свалок). Самое большое количество выявленных стихийных свалок наблюдалось в Карагандинской области - 1360 (96% ликвидировано); Акмолинской области - 1329 (84% ликвидировано), Восточно-Казахстанской области - 678 (90% ликвидировано). Слабая работа по ликвидации проведена в Мангистауской (59%) области.
 
Как известно, Казахстан уже испытывает последствия изменения климата. Рост температуры в Казахстане сегодня опережает среднемировой примерно в два раза. Как следствие, деградация земель, засуха, опустынивание, паводки, наводнения и сокращение площадей ледников с прогнозируемым снижением поверхностного водного стока требуют срочных действий по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий.
 

Мы планируем продолжить работу по расширению углеродного рынка Казахстана. Ведется работа по интеграции с европейской системой торговли выбросами совместно с Еврокомиссией и Всемирным банком. Результаты данной работы обеспечат выход на международные углеродные рынки. Кроме того, одним из эффективных инструментов снижения негативного воздействия на окружающую среду является переход на наилучшие доступные технологии", - рассказала Зульфия Сулейменова.

 

В реке близ Усть-Каменогорска произошел массовый мор рыбы

14.06.2022, 14:06 8716
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 14 ИЮНЯ - Жители поселка Солнечного Глубоковского района забили тревогу в соцсетях, когда обнаружили погибшую рыбу в реке Маховке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На место обнаружения погибшей рыбы выехали представители различных госучреждений, в том числе департамента экологии ВКО, сообщает издание YK-News.
 
Специалисты провели визуальный осмотр побережья, а также взяли пробы воды для проведения химического анализа. Они определили, что рыба погибла больше недели назад.
 
Сотрудники ветеринарной инспекции Глубоковского района собрали разложившуюся рыбу для последующей утилизации.
 

Ранее к нам поступило обращение о загрязнении реки Маховки в ходе деятельности КГП "Таза Оскемен". Тогда департамент экологии провел внеплановую проверку в отношении предприятия", - сообщили в департаменте экологии ВКО.


 
Во время проверки установлено, что 20 мая на очистных сооружениях "Таза Оскемен" вышел из строя иловый насос.
 

В результате поломки в водоем попали сточные воды с примесями ила. По результатам химического анализа сточных вод, сбрасываемых в Маховку, выявлены превышения по аммонию солевому в 2,6 раза, по нитритам - в 2,3 раза, по хлоридам - в 1,1 раза. За превышение нормативов эмиссий в окружающую среду на КГП "Таза Оскемен" наложили штраф на сумму 9 700 344 тенге", - добавили в областном департаменте экологии.

 
Кроме того, предприятие должно выполнить план природоохранных мероприятий.

Напомним, экоактивисты заявили об утечке 45 тонн ГСМ в реки Актюбинской области.
 

В Актау гибнут деревья

12.06.2022, 12:32 14521
Фото: lada.kz
АКТАУ. 12 ИЮНЯ - Жители Актау негодуют из-за отсутствия полива и должного ухода за зелеными насаждениями, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В этом году поливать, видимо, и не собираются. Ни одной поливочной машины так и не было за все время. С начала сезона деревья поливали лишь из шланга из подвалов, и то только перед домами. А большая территория с насаждениями за домами не поливалась вообще ни разу. Они просто засыхают заживо", - говорят горожане, сообщает lada.kz

 
По словам местных жителей, номер горячей линии, куда они могли бы обратиться, вне зоны действия сети. 
 
Кроме того что нет полива, также не проводится борьба с жуками-короедами. Большая часть карагачей в 12-м микрорайоне города существенно пострадала от насекомых.
 

Помимо того что они высыхают, так их еще и беспощадно пожирают короеды, прогрызая в стволе ходы толщиной с палец. С деревьев сыплется стружка. Без обработки их так полностью сожрут по всему городу. Это все серьезно", - добавили жители 12-го микрорайона.

 
Жители 5-го микрорайона Актау уже обратились к прессе по поводу отсутствия необходимых мер по уходу за деревьями в сквере у памятника Тарасу Шевченко. 
 
Отмечается, что на озеленение города в этом году было выделено 748 млн тенге.
 

Комитет лесного хозяйства отозвал проект приказа о сборе дериватов сайгака

10.06.2022, 14:17 18936
Комитет лесного хозяйства отозвал проект приказа о сборе дериватов сайгака
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Комитет лесного хозяйства и животного мира отозвал на доработку законопроект о правилах сбора и маркировки рогов сайгаков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В Комитете отмечают, что благодаря принятым мерам по организации государственной охраны животного мира отмечается ежегодный рост численности сайгаков в среднем на 40%", - сообщает Zakon.kz

 
Напомним, в связи с резким увеличением поголовья сайгаков в ЗКО планировали разрешить охоту на краснокнижных животных. В настоящее время на территории семи районов области находятся около 740-750 тысяч голов сайги, а по области их численность достигла миллиона голов. Местные фермеры жалуются, что сайгаки вытаптывают их посевы. 
 
Ранее Комитет лесного хозяйства и животного мира разработал правила маркировки (мечения) рогов сайгаков для контроля их оборота при торговле на внутреннем и внешнем рынках. Проект был размещен для обсуждения на портале "Открытые НПА", однако в настоящее время отозван для доработки.
 

В реке Большая Алматинка обнаружена сальмонелла редких групп

08.06.2022, 12:47 24901
В реке Большая Алматинка обнаружена сальмонелла редких групп
АЛМАТЫ. 8 ИЮНЯ - Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК сообщил об обнаружении в реке Большая Алматинка города Алматы сальмонеллы редких групп, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Горожан просят избегать купания в неопределенных санитарными врачами местах.
 
Не соответствующие нормам показатели воды также выявлены: в Акмолинской, ВКО, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Туркестанской областях и Нур-Султане, что свидетельствует о загрязнении воды.
 
 "Основными причинами ухудшения качества воды в водоемах являются загрязнение бытовыми отходами, купание собак, мытье автомобилей, выпуск стоков объектов общественного питания и баз отдыха, содержание и водопой скота", - отметили в пресс-службе комитета. 
 
Всего на контроле территориальных подразделений комитета находится 726 мест отдыха с организацией купания, пляжей и баз отдыха. С начала купального сезона и до его завершения проводится санитарно-эпидемиологический мониторинг за качеством воды. За неорганизованными (стихийными) местами купания контроль осуществляется в порядке, определенном Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.
 

Территориальными подразделениями Комитета по выявленным нарушениям по содержанию мест отдыха, ухудшению качества воды в местах водопользования направляются информации местные исполнительные органы, управления ЧС для принятия управленческих решений по улучшению качества воды открытых водоемов, устранению выявленных нарушений, установлению запретов купания населения; по базам отдыха - принимаются административные меры взыскания и выносятся предписания", - говорится в сообщении ведомства.

 
На сегодняшний день по всей республике проводится работа по отбору проб воды в местах организации пляжей, по обращениям заявителей осуществляется выдача санитарно-эпидемиологического заключения. Также совместно с МИО и ЧС проводится разъяснительная работа по вопросам профилактики инфекционной заболеваемости.

Как сообщалось ранее, вдоль Большой Алматинки сотни строений не отвечают экологическим нормам, строительство ведется с нарушением законов. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Растет угроза селепроявлений.

Напомним, депутаты считают необходимым запретить застройку вблизи рек и озер.
 

Использованную пластиковую тару временно запретят вывозить из Казахстана

06.06.2022, 14:03 29486
Использованную пластиковую тару временно запретят вывозить из Казахстана
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - В Казахстане с 14 июня вводится шестимесячный запрет на вывоз из страны пластиковой тары и отходов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. 
 

Предусмотрен запрет на вывоз с территории Республики Казахстан полиэтилентерефталат-отходов: бутылей, бутылок, флаконов и аналогичных изделий, емкостью не более 2 литров; прочих бутылей, бутылок, флаконов и аналогичных изделий, емкостью более 2 литров; отходов, обрезок и скрапов из пластмасс полимеров пропилена", - сообщается в тексте приказа.

 
Запрет введен, чтобы обеспечить отечественных производителей полимерной продукции доступным сырьем, для увеличения объемов производства и снижения стоимости готовой продукций на внутреннем рынке.
 

Товары, помещенные и выпущенные по таможенной процедуре экспорта согласно таможенному законодательству РК и ЕАЭС до дня введения в действие приказа подлежат беспрепятственному вывозу с территории Республики Казахстан", - сообщили в КГД.

 

Вытаптывают посевы: в ЗКО могут разрешить охоту на сайгаков в связи с резким увеличением поголовья

03.06.2022, 14:48 41096
Вытаптывают посевы: в ЗКО могут разрешить охоту на сайгаков в связи с резким увеличением поголовья
Фото: Depositphotos
УРАЛЬСК. 3 ИЮНЯ - В Западно-Казахстанской области могут разрешить охоту на сайгаков в связи с тем, что поголовье краснокнижных животных увеличилось до 1 млн голов и стада сайги вытаптывают фермерские посевы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Второго июня в управление сельского хозяйства пришли владельцы крестьянских хозяйств, которые обеспокоены численностью сайгаков в регионе. По их словам, краснокнижные животные вытаптывают поля и сенокосные угодья и даже доходят до полей с пшеницей. Сельчанам разрешено лишь отгонять животных", - пишет сайт "Мой город"

 
По словам фермеров, они не могут круглосуточно находиться на полях, чтобы отгонять животных, и просят решить проблему с помощью зооинспекторов.
 
В настоящее время на территории семи районов области находятся около 740-750 тысяч голов сайги, а по области их численность достигла миллиона голов.
 
Первый замакима области Арман Утегулов отметил, что сейчас решается вопрос о частичной ликвидации краснокнижных животных.
 

Каким образом мы будем уменьшать поголовье? Скоро будет принято постановление правительства, скорее всего, охотзоопром сам будет заниматься уменьшением поголовья сайгаков. Каким образом это будут делать, пока неизвестно. Сейчас в ЗКО обитают около миллиона голов. А по подсчетам ученых, популяция уральской сайги должна быть около 250 тысяч особей, в советское время пик был - почти 300 тысяч голов. Тогда сотрудники охотзоопрома вылавливали и отправляли мясо на мясокомбинаты, и на полках магазинов было сайгачье мясо. Сейчас тоже этот вопрос решается, будет перерабатываться мясо сайгаков, и из него будут делать консервы. Ведутся переговоры с ТОО "Кублей" и с компанией из Атырау", - рассказал Утегулов.

 
Он подчеркнул, что окончательное решение будет принимать Министерство экологии. 
 
Возмещением ущерба от порчи полей, по словам замакима области, скорее всего, будет заниматься специально созданная комиссия. 
 

После начала сенокоса, 10 июня, комиссия отправится в южные районы, где и обитают сайгаки. Однако, как будет подсчитываться ущерб, с каких источников будет выплачиваться, чиновник не уточнил", - пишет сайт. 

 
В южные районы области отправят дополнительно 18 инспекторов и шесть единиц техники.
 

Однако крестьяне говорят, что отгонять сайгаков некуда, со всех сторон расположены поля соседей и гнать животных с территории одного КХ на территорию другого - не выход", - сообщает "Мой город". 

 
Сельчане предлагают объявить чрезвычайную ситуацию. Однако акимат предлагает дождаться заключения ученых.
 

Решение принимает не акимат, а комитет при министерстве экологии. Сейчас готовится постановление правительства, в котором все будет прописано, начиная от способов ликвидации до восстановления ущерба. Сейчас общими усилиями защитим наши угодья и будем ждать постановления", - сообщил на собрании с фермерами Утегулов. 

 
В заключение собрания чиновники попросили сельчан самостоятельно не отстреливать сайгаков, а отгонять их в рамках закона.

Ранее сообщалось, что в Казахстане будут маркировать рога сайгаков для продажи. В республике также намерены усилить охрану краснокнижных животных, в частности в ЗКО откроют государственный природный резерват «Бокейорда» и государственный природный заказник «Ащыозек», где планируют сконцентрировать до 250 тысяч особей сайги.

 

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