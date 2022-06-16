Минэкологии намерено запретить вывоз диких растений из Казахстана

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Законопроект направлен на регулирование общественных отношений в области охраны и использования растительного мира с целью создания экономических, социальных, организационных и иных условий для сохранения растительного биоразнообразия, рационального использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности", - сообщается на сайте нижней палаты парламента.
В частности, законопроект запрещает вывоз некоторых видов дикорастущих растений, которые находятся под угрозой исчезновения.
Сейчас, по словам министра, Казахстан экспортирует 14 видов лекарственных растений, среди них солодка, ферула, цистанхе, туркестанский мыльный корень, сообщает Sputnik. Особенно активно из страны вывозится корень солодки.
По данным таможенной статистики, основными рынками сбыта казахстанской солодки являются Китай, Турция и США. Например, с 2018 по 2021 год в Китай вывезено 32,7 тысячи тонн корня солодки, что значительно превышает рекомендуемый институтом ботаники и фитоинтродукции объем возможных заготовок корня солодки по конкретным регионам", - рассказал Брекешев.
Отдельные нормы регулируют бесконтрольный ввоз в республику чужеродных видов растений, сообщает Zakon.kz.
Уже имеются случаи, когда в страну были завезены чужеродные виды растений. Так, на территории регионального природного парка "Медеу" наблюдается распространение чужеродного вида растения, завезенного из Северной Америки клена древесного аcer negundo, который вытесняет абрикос обыкновенный и яблоню Сиверса. Также имеется угроза ввоза в страну чужеродных растительных ресурсов, зараженных инвазивными вредителями и болезнями. Например, в зеленых насаждениях Алматы наблюдается активное распространение охридского минера, который повреждает каштаны, а также вредителя, который повреждает дубовые насаждения", - заявил на заседании министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев.
Кроме того, законопроект устанавливает порядок озеленения населенных пунктов, требования к интродукции и гибридизации объектов растительного мира и уведомительный порядок в сфере обращения с отдельными видами растительного мира, добавил министр.