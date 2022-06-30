Система Orphus

Минэкологии намерено провести масштабное расследование о влиянии нефтедобывающих компаний на экологию Каспия

29.06.2022, 14:51 10851
Минэкологии намерено провести масштабное расследование о влиянии нефтедобывающих компаний на экологию Каспия
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Провести масштабное исследование влияния нефтедобывающих компаний на экологию Каспия в связи с массовой гибелью птиц и животных, в том числе краснокнижных, пообещал сегодня в кулуарах мажилиса министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По его словам, сейчас министерство ведет переговоры с компаниями ТШО и NCOC о проведении комплексного совместного анализа. Планируется проверить антропогенное влияние компаний, проводящих свои работы в акватории Каспийского моря и на прибрежной территории. 
 

Это будет исследование, общее, большое, на антропогенное влияние нефтегазовых компаний, ведущих разработку как на шельфе, так и в прибрежной части, на окружающую среду, в том числе и на Каспий. Такие планы у нас есть", - пообещал Брекешев.

 
Ранее в Минэкологии озвучили предполагаемые причины массовой гибели тюленей. 
 
Также экологи проводят расследование массовой гибели птиц в государственном природном резервате "Акжайык".
 

новости по теме

У погибших в резервате "Акжайык" краснокнижных чаек выявили птичий грипп АН5

29.06.2022, 19:51 8146
У погибших в резервате "Акжайык" краснокнижных чаек выявили птичий грипп АН5
Фото: gov.kz
АТЫРАУ. 29 ИЮНЯ - На территории двух искусственных островов месторождения Кашаган выявлены факты массовой гибели птиц - чаек (черно-пестрой породы) в количестве 2750 штук, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В связи с этим Атырауской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира создана комиссия по установлению причин гибели птиц, организован выезд на указанную территорию, проведены профилактические осмотры, взяты на исследование пробы воды, почвы и воздуха, трупов птиц с целью установления причин гибели птиц, сообщает пресс-служба Минэкологии.
 
Результаты исследования Национального референтного центра по ветеринарии показали положительный результат на птичий грипп АН5.
 
В настоящее время на территории Атырауской области проводится полный мониторинг состояния птиц.
 
Ранее сообщалось, что в Атырау зафиксирована массовая гибель краснокнижных птиц.
 

Принять меры по спасению Урала и экосистемы Каспия предложил Токаев

29.06.2022, 18:29 9111
Принять меры по спасению Урала и экосистемы Каспия предложил Токаев
Фото: кадр из видео
АШХАБАД. 29 ИЮНЯ - Сохранение экосистемы Каспия остается одним из ключевых направлений сотрудничества прикаспийских государств, заявил на саммите в Ашхабаде президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Экономическое развитие и благополучие миллионов жителей побережья Каспия тесно связаны с задачей сохранения природной среды трансграничного водоема. Активная эксплуатация недр и транспортировка ресурсов несут большие риски для экологии региона. Кроме того, вызовы глобального потепления и связанные с ним изменения климата представляют угрозу водным ресурсам", - заявил президент.

 
По его мнению, все прикаспийские государства обязаны предпринять согласованные и действенные меры по спасению реки Жайык (Урал), иначе в недалеком будущем спасать будет уже нечего. 
 

Мы призываем все стороны объединить усилия и выработать общий план действий по улучшению состояния реки Урал", - подчеркнул Токаев.

 
Он также упомянул о бедственном положении каспийских тюленей. 
 

Факты их периодической гибели вызывают серьезные опасения. Каспийский тюлень - эндемик и единственный представитель млекопитающих в фауне Каспийского моря. Он мигрирует по всему водоему и считается трансграничным биоресурсом", - отметил президент. 

 
Он также обратил внимание участников саммита на важность борьбы с незаконным промыслом биологических ресурсов на Каспийском море.
 

К сожалению, все еще имеют место факты незаконной добычи биоресурсов, провоза рыбной продукции, нелегального приобретения или сбыта осетровых. Для предупреждения и борьбы с подобными правонарушениями наши эксперты работают над проектом соответствующего протокола", - сообщил Токаев. 

 
Он напомнил, что основные положения по вопросам защиты морской среды Каспия закреплены в Тегеранской конвенции от 2003 года.
 

С даты ее подписания уже прошло почти 20 лет, однако, к сожалению, вопрос создания секретариата все еще не решается. Его функции до сих пор осуществляет Европейский офис Программы ООН по окружающей среде в Женеве", - отметил Токаев. 

 
По мнению главы Казахстана, секретариат в качестве полноценной международной организации должен располагаться в одной из прибрежных стран. 
 
Также, по словам Токаева, полезно сформировать своего рода консорциум аналитических структур "Каспийской пятерки", тем более что подобное взаимодействие успешно ведется на двустороннем уровне. 

Ранее сообщалось, что Минэкологии РК намерено провести масштабное расследование о влиянии нефтедобывающих компаний на экологию Каспия.
 

Депутат: санкции за вырубку деревьев в городах не работают

29.06.2022, 13:15 12186
Депутат: санкции за вырубку деревьев в городах не работают
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - В ходе заседания мажилиса по рассмотрению законопроекта по ужесточению наказания за экологические правонарушения депутат Ерлан Смаилов возмутился, что санкции на незаконную вырубку деревьев предусмотрены только за правонарушения, осуществляемые на территориях лесов и особо охраняемых природных территориях, но не учитываются нарушения, совершаемые в населенных пунктах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За рамками проект закона остались крайне актуальные проблемы незаконной вырубки, уничтожения или повреждения деревьев в городах и селах РК.
 

Это хорошо подтверждается на примере города Алматы. Организации и физлица варварски рубят деревья во дворах, на улицах. В предгорьях уничтожаются целые сады. Особенно отличаются строительные компании и офисы, занимающиеся благоустройством улиц и парков. В результате Алматы теряет свой статус некогда самого зеленого города страны. Так, в 1985 году в Алматы было 10 квадратных метров зеленых насаждений на одного человека, в 1991 году уже 7 квадратных метров, по данным за 2018 год, осталось 3,5 квадратного метра на человека. Норматив советских учебников - 24,5 квадратного метра на человека", - сказал депутат.

 
Он напомнил, что после резонансного дела с вырубкой 80-летних дубов у магазина Sulpak в Алматы санкции за данное правонарушение были ужесточены. Однако на практике применяемые санкции, по его словам, не столь эффективны. 
 

Таких случаев по стране сотни, если не тысячи. По статистке, в 2020 году к административной ответственности было привлечено всего 208 лиц, в 2021 году - 166 лиц", - проинформировал он.

 
В связи с этим депутат задался вопросом: почему проектом закона предусмотрено ужесточение наказания за правонарушения только на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Какие меры были приняты по ужесточению санкций за уничтожение и повреждение зеленых насаждений на территория населенных пунктов?
 
На этот вопрос министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев ответил, что в 2021 году штрафы за незаконную вырубку деревьев были увеличены в пять раз.
 
Депутата ответ не удовлетворил.
 

Почему, несмотря на ужесточение ответственности, в городах продолжают рубить, уничтожать зеленые насаждения. Значит, недостаточно этих санкций или контроль недостаточный. Мы же видим это. Посмотрите по Алматы. Какой был случай, когда на склонах гор у нас целый сад уничтожали. Экоактивисты сопротивлялись этим варварским вырубкам. Если эта норма не работает, если она недостаточна, чтобы наши города защитить, тогда надо дальше двигаться. Как вы будете решать этот вопрос дальше?" - спросил Смаилов.

 
Брекешев ответил, что остановить этот процесс только увеличением штрафных санкций будет сложно.
 
В свою очередь представитель МВД прокомментировал, что в прошлом году всего 6% из 516 материалов по экологическим правонарушениям, совершенным в том числе и в городах, были направлены в суд.
 
Он уточнил, что согласно новому законопроекту незаконная вырубка леса переведена из проступков в категорию, за которую будет очень жесткая ответственность. Помимо лишения свободы, там есть штрафные санкции до 20 тысяч МРП (65 млн тенге). Он пообещал, что совместно с Минэкологии, прокуратурой и местными исполнительными органами будет проведена разъяснительная работа.

Как сообщалось ранее, в Казахстане незаконную вырубку леса переведут в разряд преступлений.
 

Экологи выясняют причину гибели краснокнижных птиц в резервате "Акжайык"

29.06.2022, 11:50 13261
Экологи выясняют причину гибели краснокнижных птиц в резервате "Акжайык"
Фото: gov.kz
АТЫРАУ. 29 ИЮНЯ - Выясняются причины гибели птиц на территории государственного природного резервата "Акжайык", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

При осмотре участка было зафиксировано более тысячи тушек чеграв, более тысячи двухсот тушек черноголовых хохотунов и триста тушек хохотуний", - проинформировали в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 

 
Подчеркивается, что черноголовый хохотун занесен в Красную книгу Казахстана. 
 

У павших чаек (трех черноголовых хохотунов и двух хохотуний) были взяты необходимые пробы для дальнейшего исследования", - добавили в ведомстве. 

 
Ранее сообщалось, что в Атырау зафиксирована массовая гибель краснокнижных птиц.
 

Незаконную вырубку леса переведут в разряд преступлений

29.06.2022, 11:39 12916
Незаконную вырубку леса переведут в разряд преступлений
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - На заседании мажилиса в среду министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев озвучил поправки в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам усиления административной ответственности за экологические нарушения, а также в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РК по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министр отметил, что, поскольку Казахстан является малолесистым - всего 5% от общей площади, в целях сохранения лесов необходимо усилить ответственность лесопользователей.
 
Относительно незаконной вырубки леса проект закона предлагает снижение штрафов со 100 до 50 МРП со значительного ущерба, с 1000 до 500 МРП с крупного ущерба. При этом показатель особо крупного ущерба остался без изменений и составляет 2000 МРП.
 
При действующем законодательстве при незаконной порубке деревьев виновным лицам назначались общественные работы или небольшие штрафы. Предполагаемые поправки предусматривают перевод этого нарушения из разряда проступка в категорию преступлений. 
 

Законопроектом предлагается в части 2 статьи 368 КоАП "Нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывозки древесины, добычи живицы и древесных соков, второстепенных лесных материалов" увеличить размер штрафов за деяния, совершенные на особо охраняемой природной территории", - заявил Брекешев.

 
Кроме того, предлагается увеличение штрафов за уничтожение или повреждение лесной фауны нацпарков.
 
Министр подчеркнул, что в последние годы резко возросло количество случаев нарушения порядка пребывания физических лиц на отдельных видах особо охраняемых природных территорий. Так, если в 2017 году совершено 41 правонарушение, то в 2020 году, несмотря на пандемию, более 900 лиц привлечены к ответственности. В этой связи законопроектом предусмотрено увеличение размера штрафа с 2 до 5 МРП.
 

В настоящее время за нарушение режима особо охраняемых природных территорий в КоАП ответственность не предусмотрена, однако предусмотрена в Уголовном кодексе… Поэтому КоАП дополнен новой статьей "Нарушение режима особо охраняемых природных территорий", - проинформировал спикер.

 
Глава МЭГПР уточнил, что ответственность по этой статье наступает в случае нарушения режима особо охраняемых природных территорий, причинившего значительный ущерб. Статья будет распространяться на случаи нарушения режима особо охраняемых природных территорий, но в отсутствие признаков уголовно наказуемого деяния.
 

Предполагаемые причины массовой гибели тюленей озвучили в Минэкологии

29.06.2022, 11:14 13771
Предполагаемые причины массовой гибели тюленей озвучили в Минэкологии
Фото: Lada.kz
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - С учетом обсуждений, в которых приняли участие научные сотрудники из Института гидробиологии и экологии, ТОО "Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии", ТОО "Казахстанское агентство прикладной экологии", а также представители компетентных государственных органов, 24 июня текущего года подготовлено заключение по гибели тюленей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Согласно данному заключению, точные причины гибели определить не удалось в связи с сильными разложением обнаруженных туш. При этом возможными причинами гибели тюленей, по мнению ученых и компетентных государственных органов, могли быть истощение новорожденных щенков вследствие выноса их на льду в открытое море, замерзание вследствие попадания щенков в воду, прилов взрослых тюленей в рыболовные сети, а также попадание тюленей под винты курсирующих судов", - сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК.

 
Представители научных организаций и заинтересованных государственных органов пришли также к единому мнению, что на гибель обнаруженных тюленей дноуглубительные работы, проводимые на Каспийском море, прямого воздействия не оказывают и не могут рассматриваться как возможная причина их гибели.
 
В связи с тем что каспийский тюлень является трансграничным водным животным, в сентябре 2021 года в ходе XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России между министерствами экологии Казахстана и России был подписан совместный план действий по сохранению популяции каспийского тюленя на 2021-2026 годы.
 
Напомним, главой государства решение проблемы по сокращению популяции каспийского тюленя взято под личный контроль, и на сегодня министерством прорабатывается вопрос создания особо охраняемой природной территории для сохранения мест обитаний и размножения каспийского тюленя. Разрабатывается соответствующее естественно-научное обоснование.
 
Кроме того, с 2020 года каспийский тюлень включен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (Красная книга Республики Казахстан), и в соответствии с Уголовным кодексом РК незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных наказывается штрафом до 3000 МРП либо ограничением свободы до 3 лет.
 
В свою очередь по факту обнаружения весной текущего года мертвых тюленей на побережье Каспийского моря в департамент полиции Мангистауской области направлены соответствующие материалы для принятия процессуальных мер.
 
Напомним, c начала этого года зафиксировано несколько случаев гибели краснокнижного каспийского тюленя, в отдельных случаях гибель животных имела массовый характер.
 
24 мая на набережной моря в районе Акшукура местный житель увидел на берегу двух мертвых тюленей.
 
18 мая во время прогулки с ребенком по набережной Форт-Шевченко женщина увидела валяющихся на берегу двух мертвых тюленей. 
 
16 мая стало известно о нахождении сразу 64 мертвых тюленей в районе морского порта Форт-Шевченко на береговой полосе от мыса Урдюк и до местности Баутинская коса. Тогда экологи сообщили, что туши морских животных находились в стадии сильного разложения, вследствие чего они не смогли произвести отбор проб тканей для проведения исследований. Они предположили, что гибель животных произошла в зимний период. 
 
В апреле на побережья Каспия обнаружили 94 туши тюленей. 
 
Председатель общественного объединения KAZ ECO PATROL Тимур Елеусизов прокомментировал гибель тюленей в Мангистауской области. 
 

Из-за дикой наживы нефтяников народ готов полностью уничтожить и флору и фауну. Люди не задумываются, к чему это приведет", - заявил эколог. 

 
По его мнению, гибель диких животных, в том числе розовых фламинго и тюленей, это в первую очередь экологическое бедствие, которое образует деятельность человека. 
 

Есть предположение, что в данном случае это нефтяные компании, от которых постоянно идут разливы нефтепродуктов и их выбросы в процессе переработки", - отметил он.

 

В Атырау зафиксирована массовая гибель краснокнижных птиц

28.06.2022, 18:52 16706
В Атырау зафиксирована массовая гибель краснокнижных птиц
Фото: Depositphotos
АТЫРАУ. 28 ИЮНЯ - Впервые почти тысяча тушек черноголового хохотуна была обнаружена 17 июня на территории природного резервата "Акжайык" близ месторождения Кашаган, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На сегодня количество погибшей птицы выросло в 5 раз. Причем погибает только этот вид, сообщает "Хабар 24".
 
Каких-либо признаков заболевания у других птиц не выявлено. На месте работают специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, а также столичные орнитологи. У павших чаек взяты необходимые пробы для исследования.
 
 

Эксперты ставят под сомнение статданные и принимаемые на государственном уровне решения относительно сайги

28.06.2022, 10:18 17221
Эксперты ставят под сомнение статданные и принимаемые на государственном уровне решения относительно сайги
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - Специалисты республиканской ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства "Кансонар" подвергают большому сомнению данные о столь стремительно возросшем поголовье сайги.
 
В начале лета вновь заговорили о приличном росте численности сайги. Одни радовались возрождению поголовья, другие переживали за посевы. Были и те, кто готовился к "сбору урожая": срочно был опубликован проект приказа Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК о разрешении на сбор дериватов, то есть рогов погибших сайгаков. 
 

Реакция общества была настолько отрицательной и взрывной, что министерство экстренно отозвало этот проект. Все понимали: введение приказа означает по факту скрытую легализацию незаконной добычи рогов, но никак не систематизированную и управляемую утилизацию сайги, умершей естественным путем или в результате природных факторов типа засухи. Это еще раз показало, что государственные органы не готовы к стремительному росту поголовья сайги", - информирует energyprom.kz.

 
По данным аналитиков, в 2021 году в стране числилось 842 тысячи голов сайги, в то время как в 2019 году - 334,4 тысячи, в 2018 году - 215,1 тысячи. В 2022 году, по сообщению Минэкологии РК, численность достигла уже 1,3 млн. То есть, по официальным данным, из года в год наблюдается динамичный рост поголовья.
 
При этом, отмечают эксперты, профильное министерство не предприняло реальных шагов по разработке цельной, научно обоснованной стратегии касательно дальнейших перспектив и роста поголовья сайги. Даже причины массового падежа сайги в Бетпак-Дале в 2015 году не были досконально изучены и доведены до широкой общественности.
 
Полномасштабных исследований по сайге в постсоветское время в Казахстане в принципе не проводилось. По сути, у специалистов сектора нет каких-либо конкретных независимых исследований, только данные авиаучета. В то же время авиаучет проводится на средства, выделяемые уполномоченным государственным органом, и не предполагает участия широкого круга независимых экспертов. Большие вопросы вызывает и методическое качество аэровизуального учета. В этой ситуации независимые эксперты и специалисты охотничьего хозяйства, в частности - специалисты республиканской ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства "Кансонар", подвергают большому сомнению данные о столь стремительно возросшем поголовье сайги.
 
В последнее время нередко используется тезис о вреде, наносимом сайгаками сельскому хозяйству. Тем временем еще в прошлом году заведующий лабораторией териологии Института зоологии МОН РК Алексей Грачев заявлял, что особой конкуренции между сайгой и домашними животными не наблюдается. Источники советского периода, когда реально проводилось комплексное и последовательное изучение поведения сайги, также подтверждают, что ущерб, наносимый миграцией сайги, не столь критичен для развития сельского хозяйства.
 
Впрочем, отмечают специалисты, такой вред и конфликт может действительно присутствовать, если создан искусственно. "Например, если в условиях подобной бесконтрольности со стороны уполномоченного ведомства были незаконно захвачены территории традиционных путей миграции сайги. Все это особенно неприятно с учетом того, что заинтересованные лица явно ждут фактической "легализации" браконьерства, а срочность отзыва приказа Минэкологии РК о возможности сбора дериватов сайги говорит о том, что ситуация не контролируется или же ведется какая-то нечистоплотная игра", - подчеркивают они.
 
Что касается увеличения популяции сайги, эксперты ассоциации "Кансонар" поставили под сомнение и решили перепроверить корректность данных по росту уральской популяции в 38,3 раза за десятилетие со среднегодовыми темпами роста в 44,6%.
 
Была разработана упрощенная модель, базирующаяся на данных исследований советского периода и ряде зарубежных публикаций, описывающих различные демографические параметры развития стада сайгаков.
 
Изначальная численность популяции была принята соответствующей численности сайги в уральской популяции в 2012 году. Моделирование с указанными параметрами, сохраняемыми в течение 10 лет, показало, что поголовье на конец десятого года составит 385-390 тысяч голов со среднегодовым темпом прироста 34%. Примечательно, что данные министерства о 801 тысяче особей превышают этот расчетный показатель не на 10-20%, а сразу более чем вдвое.
 
Аналитики уточнили, что уровень роста до почти 400 тысяч от 20 тысяч в 2012 году был спрогнозирован экспертами в условиях модели, где в течение 10 лет неблагоприятные климатические и иные факторы отсутствуют. Кроме этого, в этой модели были приняты наиболее благоприятные базовые параметры.
 
Есть и еще один важный момент. Если ориентироваться на официальные данные министерства, то при расчете среднегодового темпа роста численности сайги в трех популяциях были получены значительно отличающиеся показатели в уральской популяции (44,3%) против бетпакдалинской (29,5%) и устюртской (18,1%). Если же рассматривать среднегодовой рост с 2017 года, то цифры будут таковы: по уральской популяции - 51,3%, по бетпакдалинской - 51,6%, по устюртской - 44,9%.
 
При этом явно выделяется из общего ряда период 2019-2021 годов: прирост за эти два года в уральской популяции составил 151% (то есть отмечался рост сразу в 2,5 раза), в бетпакдалинской - 156% (в 2,6 раза), в устюртской - 103% (в 2 раза).
 
Из специальной литературы советского периода известно, что максимальные приросты наблюдались только после критических ситуаций, когда стадо уменьшалось на 40-50%. В последующие годы за счет изученных факторов, в первую очередь из-за характерных изменений в половозрастной структуре стада и врожденной полигамии, стадо восстанавливалось в численности в течение 1-2 сезонов. Но в дальнейшем темп годового роста всегда однозначно снижался до 30-35%. Если взять данные о динамике численности сайги в советское время, то можно обнаружить, что максимальный разовый годовой рост составлял 38-42%.
 
Еще в 2014 году канадский специалист Кент Джингфорс (Jingfors Kent) в своей работе "Устойчивое управление животным миром в Казахстане: возможности и угрозы" в рамках совместного проекта Комитета лесного хозяйства и животного мира с Программой развития ООН очень скептически и с определенным сарказмом отнесся к заявленной государственным органом динамике численности сайги: "Особенно примечательно увеличение численности сайгаков с годовым приростом в 37% в период с 2013 года по 2014 годы. И не совсем ясно, что стало причиной такого увеличения - улучшенные технологии мониторинга (например, охватывающие большие территории ареала сайгаков) или необыкновенная способность восстановления популяции и отсутствие естественной смертности… Огромное увеличение популяции сайгаков (37% за 2 года) вызывает вопросы относительно точности методов учета".
 
Касательно соответствия действующих методов учета современным реалиям в "Обзорном отчете о статусе сохранности и реализации Меморандума о взаимодействии", подготовленном Альянсом по сохранению сайгака для секретариата Конвенции ООН по сохранению мигрирующих видов диких животных (КМВ), сказано: "Обширные территории распространения, значительные различия между сезонными ареалами, кочевой образ жизни сайгака и естественные колебания численности популяций делают их точную оценку крайне затруднительной и снижают ясность популяционных тенденций. Учеты, выполненные с использованием соответствующих методов (авиаучеты в пределах определенной полосы в Казахстане, наземные обследования с применением выборочного дистанционного анализа в Монголии), позволяют сделать подсчет более точным и уменьшить (но не исключить) отклонение".
 
Среднесрочная международная рабочая программа по сайгаку на 2021-2025 годы, принятая на четвертой встрече стран - подписантов Меморандума о взаимопонимании относительно сохранения, восстановления и устойчивого использования антилопы сайги, состоявшейся в сентябре 2021 года, предусматривает ряд срочных (1-2 года) и критически важных мер по улучшению учета численности сайги: "Провести исследования перемещений и миграции сайгака с использованием соответствующих технологий (включая спутниковое слежение и дистанционное зондирование), уделяя особое внимание воздействию развития инфраструктуры и изменения климата, а также изменениям окружающей среды и землепользования".
 

У Казахстана свое понимание "соответствующих технологий", которое мы даже не возьмемся комментировать. О качестве отслеживания путей миграции и лежки в этих условиях говорить не приходится. Имеются также наземные службы, но с учетом территории, перечня подлежащих охране других видов животных, количества сотрудников и оснащенности необходимым оборудованием имеются вполне обоснованные сомнения в качестве мониторинга и с их стороны", - акцентируют эксперты.

 
Судя по всему, считают они, "уполномоченные органы в принципе озабочены вовсе не качеством мониторинга". Так, 2 июня 2022 года Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК опубликовало для обсуждения проект приказа "Правила маркировки (мечения) рогов сайгаков в целях контроля их оборота для торговли на внутреннем и внешнем рынках", а уже 10 июня был опубликован проект приказа - на сей раз о внесении сайги в перечень животных, численность которых подлежит регулированию в целях охраны здоровья населения, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных и т. д. в рамках закона.
 

Таким образом, отозвав публично проект приказа о возможности сбора дериватов, министерство пытается легализовать уничтожение сайги окольными путями. Уже подготовлены проекты приказов о нормативах изъятия в количестве 40 тысяч особей без разбивки на популяции и по половозрастным группам. Этими приказами предусматривается, что какая-то неизвестная общественности специализированная организация будет заниматься изъятием, а какая-то, опять же неизвестная, организация с правом государственной монополии будет заниматься продажей дериватов, в первую очередь - рогов сайги", - информирует портал.

 

Чиновники министерства забывают, что в случае реализации их планов по так называемому регулированию численности они нанесут непоправимый репутационный ущерб Казахстану, как подписанту множества международных соглашений по исчезающим видам животных", - отметили специалисты.

 
Приведенные в материале экспертные расчеты, противоречащие цифрам, которые декларирует профильное ведомство, сомнительность официальных данных с учетом неадекватного роста показателей с 2012 года, а также попытки министерства внести изменения в законодательство любой ценой вызывают резонные вопросы и опасения со стороны казахстанского общества.
 
Они считают, что вместо этих спорных шагов для сохранения и защиты популяции сайги для начала необходимо организовать правильный учет поголовья с привлечением международных экспертов и общественности. Стоит создать организацию со 100-процентным участием государства, которая будет подотчетной обществу и займется научным обоснованием пределов регулирования численности сайги. Именно такая организация должна курировать весь комплекс действий в секторе и напрямую участвовать в изъятии сайги, сборе и учете туш и дериватов (рогов), утилизаций и переработке мяса, шкур и рогов сайги.
 
Необходимо также установить строгий государственный контроль над рынком частей и дериватов сайгака для защиты от браконьеров с использованием реальных и достаточных средств регистрации, защищенной маркировки и т. д.
 
Эксперты отмечают, что речь не только о сохранении доверия общественности РК, но и о конкретных рекомендациях международных экспертов, которые были даны Казахстану в рамках встречи сторон, подписавших Меморандум о взаимопонимании относительно сохранения, восстановления и устойчивого использования антилопы сайги, прошедшей в сентябре 2021 года.
 

Правительству и уполномоченным ответственным органам стоит помнить и учитывать, что несоблюдение международных соглашений по защите биоразнообразия грозит Казахстану занесением в черный список государств, не исполняющих принятые на себя обязательства и игнорирующих рекомендации международных природоохранных организаций, что повлечет за собой финансовые санкции как в целом для государства, так и для отдельных чиновников", - заключили они.


Как сообщалось ранее, в Казахстане осенью этого года планируется провести работу по сокращению поголовья сайги.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?

      Архив опросов