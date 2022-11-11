В Минэкологии прокомментировали гибель тюленей в Мангистауской области

Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 7 ноября сотрудниками управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства и представителем Ассоциации рыбных хозяйств - BD по Мангистауской области в ходе рейдовых мероприятий на побережье Каспийского моря в Тюбкараганском районе обнаружены туши мертвых тюленей, - 7 ноября сотрудниками управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства и представителем Ассоциации рыбных хозяйств - BD по Мангистауской области в ходе рейдовых мероприятий на побережье Каспийского моря в Тюбкараганском районе обнаружены туши мертвых тюленей, сообщает пресс-служба Минэкологии.

8 ноября комиссия выехала на место обнаружения погибших тюленей. Произведен отбор гистологических проб внутренностей погибших тюленей на предмет наличия возбудителей опасных заболеваний (пастереллез, чума плотоядных). В настоящее время пробы направлены в лабораторию РГП на ПХВ "Национальный референтный центр по ветеринарии" для проведения исследований, результаты предварительно будут готовы через 2 недели.

9 ноября на побережье Каспийского моря в селе Баутино проведены работы по сбору туш мертвых тюленей.

Сотрудники Центра изучения и реабилитации тюленей провели срез усов для определения возраста и отбор проб тканей печени на наличие тяжелых металлов в организме. Сотрудники Института гидробиологии и экологии произвели замеры и отобраны зубы и когти для определения возраста, также отобраны пробы для проведения гистологических исследовании структурных изменений. Предварительные результаты будут через месяц.

Факт гибели каспийских тюленей зарегистрирован в отделе полиции Тюбкараганского района Мангистауской области 7 ноября за № 2247520300001386, в рамках которого будут устанавливаться причины и другие обстоятельства гибели животных.

По состоянию на 12.00 10 ноября обнаружена 141 туша мертвых тюленей.