Акиматы будут проводить общественные слушания перед принятием решения о застройке зеленых территорий

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Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство экологии и природных ресурсов утвердило типовые - Министерство экологии и природных ресурсов утвердило типовые правила создания, содержания и защиты зеленых насаждений населенных пунктов.





В документе прописаны правила озеленения городских территорий, строительства объектов, дорожных и иных работ в зоне зеленых насаждений и т.д.





Принятие уполномоченным органом решений о застройке или реконструкции территорий, занятых зелеными насаждениями, в том числе парков, скверов, бульваров, санитарно-защитных зон организаций и иных промышленных объектов, осуществляется с обязательным проведением общественных слушаний", - говорится в документе.





При проектировании и строительстве объектов предусматривается озеленение территории предоставленного под строительство объекта с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений на территории предполагаемого к строительно-монтажным работам участка.





Также в правилах прописаны меры по содержанию и защите зеленых насаждений. В них входят обязательное рыхление почвы, стрижка живой изгороди, прополка сорняков, полив на протяжении всего вегетационного периода, а в жаркое и засушливое время года - с большей частотой, внесение удобрений, борьба с вредителями и другие необходимые меры.





Содержание и защита зеленых насаждений осуществляется:





на землях общего пользования - уполномоченным органом; в парках и скверах возлагается на собственников или на уполномоченное собственником лицо; на территории промышленных предприятий и других объектах собственности, а также на отведенной и закрепленной территории - возлагается на собственников или пользователей этих объектов; на территориях, отведенных под строительно-монтажные работы, - возлагается на заказчика.





Вырубка деревьев разрешена в случаях:





• осуществления строительной деятельности, строительно-монтажных работ, предусмотренных утвержденной и согласованной градостроительной документацией;





• обслуживания объектов инженерного благоустройства, при реконструкции и устройстве инженерных сетей, подземных и надземных коммуникаций;





• ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, в том числе на объектах инженерного благоустройства и инженерных сетей;





• благоустройства территории существующих объектов и приведения в эстетический вид, необходимости улучшения качественного и видового состава зеленых насаждений;





• санитарной вырубки деревьев, создающих угрозу безопасности здоровью и жизни людей, а также влекущих ущерб имуществу физическому и юридическому лицу;





• произрастаний деревьев и кустарников на землях общего пользования.





При этом указывается, что вырубка деревьев производится по разрешению уполномоченного органа в соответствии с разрешительными процедурами.





Уполномоченный орган не выдает разрешение на вырубку зеленых насаждений, занесенных в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.





Правила также предусматривают порядок посадки, пересадки и компенсационной посадки деревьев.





Ранее сообщалось, что в Астане при строительстве очередного здания срубили многолетние деревья.





В горах Алматы продолжают уничтожать плодовые сады.



