16.03.2023, 16:12 7756

Акиматы будут проводить общественные слушания перед принятием решения о застройке зеленых территорий

Типовые правила создания, содержания и защиты зеленых насаждений населенных пунктов утвердило Минэкологии
Акиматы будут проводить общественные слушания перед принятием решения о застройке зеленых территорий
Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство экологии и природных ресурсов утвердило типовые правила создания, содержания и защиты зеленых насаждений населенных пунктов.

В документе прописаны правила озеленения городских территорий, строительства объектов, дорожных и иных работ в зоне зеленых насаждений и т.д.

Принятие уполномоченным органом решений о застройке или реконструкции территорий, занятых зелеными насаждениями, в том числе парков, скверов, бульваров, санитарно-защитных зон организаций и иных промышленных объектов, осуществляется с обязательным проведением общественных слушаний", - говорится в документе.


При проектировании и строительстве объектов предусматривается озеленение территории предоставленного под строительство объекта с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений на территории предполагаемого к строительно-монтажным работам участка.

Также в правилах прописаны меры по содержанию и защите зеленых насаждений. В них входят обязательное рыхление почвы, стрижка живой изгороди, прополка сорняков, полив на протяжении всего вегетационного периода, а в жаркое и засушливое время года - с большей частотой, внесение удобрений, борьба с вредителями и другие необходимые меры.

Содержание и защита зеленых насаждений осуществляется:

  1. на землях общего пользования - уполномоченным органом;
  2. в парках и скверах возлагается на собственников или на уполномоченное собственником лицо;
  3. на территории промышленных предприятий и других объектах собственности, а также на отведенной и закрепленной территории - возлагается на собственников или пользователей этих объектов;
  4. на территориях, отведенных под строительно-монтажные работы, - возлагается на заказчика.

Вырубка деревьев разрешена в случаях:

•        осуществления строительной деятельности, строительно-монтажных работ, предусмотренных утвержденной и согласованной градостроительной документацией;

•        обслуживания объектов инженерного благоустройства, при реконструкции и устройстве инженерных сетей, подземных и надземных коммуникаций;

•        ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, в том числе на объектах инженерного благоустройства и инженерных сетей;

•        благоустройства территории существующих объектов и приведения в эстетический вид, необходимости улучшения качественного и видового состава зеленых насаждений;

•        санитарной вырубки деревьев, создающих угрозу безопасности здоровью и жизни людей, а также влекущих ущерб имуществу физическому и юридическому лицу;

•        произрастаний деревьев и кустарников на землях общего пользования.

При этом указывается, что вырубка деревьев производится по разрешению уполномоченного органа в соответствии с разрешительными процедурами.

Уполномоченный орган не выдает разрешение на вырубку зеленых насаждений, занесенных в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.

Правила также предусматривают порядок посадки, пересадки и компенсационной посадки деревьев.

Ранее сообщалось, что в Астане при строительстве очередного здания срубили многолетние деревья.

В горах Алматы продолжают уничтожать плодовые сады.

В Караганде сорок деревьев варварски вырвали на месте будущей стройки.  
 

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17.03.2023, 10:07 821

Сотни многолетних деревьев пошли под снос для возведения очередного ЖК в Алматы  

Экспертиза, строительство здания выше нормы, признала допустимым
Сотни многолетних деревьев пошли под снос для возведения очередного ЖК в Алматы
Алматы. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В микрорайоне Казахфильм застройщики снесли сотни многолетних деревьев для строительства жилого комплекса. По словам местных жителей вырубка была незаконная.

Они сделали вырубку, получается, без разрешающих документов. Мы это обнаружили через несколько месяцев. Кое-как заставили сделать небольшую высадку компенсационную на территории нашего ЖК. В знак ущерба", - рассказала жительница города Елена Тесленко.


Но уже в процессе стройки, по словам жильцов, и эти деревья буквально попали "под замес". Момент, когда рабочие заливали стволы цементом, очевидцы засняли на видео, сообщает телеканал Almaty.tv.

Изначально был предложен вариант живой изгороди. На что жители ЖК многие жаловались, что мусор и листва в осенний период будут засорять их территорию. Поэтому они против", - сказал представитель строительной компании Бахытжан Сабраев.



Позднее стороны все же пришли к компромиссу - установить забор. Правда, на этом претензии к застройщику не закончились.

Они начали строить здание не 12 метров, а 22. То есть, как вы знаете, выше Аль-Фараби ограничение есть из-за ветра и санации для всего города", - отметила Елена Тесленко.


Со своей жалобой жильцы обратились в суд. Но процесс проиграли. Экспертиза, строительство здания выше нормы, признала допустимым. Однако привлеченные к делу экологи выявили нарушения.

По данному адресу заявление не поступало. Соответственно, разрешение не выдавалось. Но, чтобы в дальнейшем принять меры, мы отправили письмо в ДП города Алматы. Сейчас ничего не можем сказать. Но на глаз, повреждение зеленых насаждений есть", - сказал главный специалист отдела управления экологии и окружающей среды Нурлан Сейтбеков.


Если эти нарушения подтвердит экспертиза, компания будет обязана компенсировать высадку саженцев в ближайшие полгода. Соотношение в таком случае - 1 к 50. То есть за каждое поврежденное дерево - 50 новых. Тем временем, собственную проверку пообещали провести и в Антикоррупционной службе.

Сейчас мы взяли все эти материалы. И соответствующие уполномоченные органы будут в законном порядке изучать все эти материалы и примут меры", - сообщила член общественного совета агентства по противодействию коррупции РК Айнур Сабитова.


Сам же застройщик заверил, что проект прошел проверки по всем фронтам. В компании объект приостанавливать не намерены.

Напомним, в Алматы из-за активной застройки исчезают краснокнижные первоцветы. В микрорайоне Нурлытау  без разрешения вырубили 63 плодовых дерева, ущерб превысил 3,6 млн тенге. На Каменском плато в Алматы застройщик незаконно вырубил яблоневые сады.
 
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Теги:ДеревьяВырубказастройка
15.03.2023, 10:21 18546

Строительные компании оштрафованы за организацию стихийных свалок под Астаной

За загрязнение мест общего пользования и нарушение правил благоустройства нарушители оштрафованы на сумму более 50 млн тенге
Строительные компании оштрафованы за организацию стихийных свалок под Астаной
Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане сотрудниками районных акиматов и природоохранной полиции выявлены несанкционированные места для вывоза мусора, которые организовывают различные предприятия и сами жители города, сообщает пресс-служба столичного акимата.

В текущем году за загрязнение мест общего пользования и нарушение правил благоустройства нарушители оштрафованы на сумму более 50 млн тенге. В числе нарушителей также 15 строительных компаний, рассказали в пресс-службе ведомства.

В прошлом году было ликвидировано почти 300 мест стихийных свалок. Вывезено более 35 тысяч тонн мусора. К примеру, в районе Есиль - 312 мест, в районе Алматы - 105 мест, в Байконыре - 90 мест, в Сарыарке - 44", - уточнили в акимате.


Акиматом совместно с природоохранной полицией, департаментом экологии города Астаны, единым контакт-центром І KOMEK 109 усилен контроль за вывозом и утилизацией мусора также посредством городских камер видеонаблюдения "Сергек".

В целях создания инфраструктуры по управлению строительными отходами и снижению объема образования стихийных свалок акиматом построена и запущена площадка для складирования и переработки строительных отходов "Северная гряда". На площадке установлен дробильный комплекс мощностью 196 000 кубометров в год, предназначенный для переработки строительных отходов (асфальт, кирпич, бетон и др.).

Напомним, застройщиков Астаны оштрафовали за нарушения правил безопасности.
 
14.03.2023, 20:35 21951

Мусорный полигон в Форт-Шевченко перенесли на новое место

На старом полигоне ведутся рекультивационные работы
Мусорный полигон в Форт-Шевченко перенесли на новое место
Фото: центр общественных коммуникаций региона
Актау. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY -  Место хранения твердых бытовых отходов по требованию жителей Тупкараганского района области перенесли на новое место - в 4,5 км от Форт-Шевченко, сообщает "Лада".

На сегодняшний день на старый полигон прекращается сброс твердых бытовых отходов, а мусор доставляется на новый полигон. В районном акимате добавили, что новый полигон находится примерно в 4,5 км в северном направлении города Форт-Шевченко. На старом полигоне ведутся рекультивационные работы.

Ранее сообщалось, что в мусорную свалку превращается поселок Кемертоган в Алматинской области. Горы отходов соседствуют с жилыми домами.

В Казахстане уровень переработки и утилизации отходов все еще достаточно невысок. Так, в 2021 году объем образованных в РК твердых бытовых отходов (ТБО) составил 4,2 млн тонн - на 7,4% меньше, чем годом ранее, а доля переработки и вторичного использования ТБО достигла лишь 23,4%. При этом доля переработки растет из года в год: в 2020 году показатель составлял 19,1%, в 2019-м - 14,9%, в 2018-м - 11,5%, а в 2015-м - и вовсе всего 1,8%. Что касается коммунальных отходов, то их объем, наоборот, вырос на 13,6% за год, до 4 млн тонн. При этом доля переработки и утилизации коммунальных отходов уменьшилась с 20,5% в 2020 году до 13,6% в 2021-м. Впрочем, до 2020 года она составляла менее 13%.

Министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова отметила, что проблемы, связанные с отходами, входят в тройку главных экологических проблем в Казахстане.
 
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Теги:ПолигонМусорперенос
13.03.2023, 10:46 32486

Архары и степная кошка попали на фотоловушку в заповеднике Каратау  

В Мангистауской области на видео засняли тысячи розовых фламинго
Архары и степная кошка попали на фотоловушку в заповеднике Каратау
Фото: Instagram/karatau_nature_reserve
Туркестан. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Работники Каратуского заповедника поделились в социальных сетях кадрами животных, заснятыми на фотоловушки.


Архары и степная кошка, заснятые на фотоловушки во время очередных мониторинговых наблюдений", - говорится в сообщении к публикации.


Архары относятся к разряду редких и находящихся под угрозой исчезновения диких копытных животных. По информации Комитета лесного хозяйства и животного мира РК, в 2021 году поголовье архаров в стране составляло более 18 тысяч особей.

В Мангистауской области на видео засняли тысячи розовых фламинго.


На данный момент тысячи фламинго набираются сил в Мангистау, чтобы дальше полететь в Коргалжын. Смотреть на летящих фламинго - это настоящее удовольствие для глаз, их красота оставляет незабываемое впечатление", - написал автор видео, блогер Азамат Сарсенбаев в своем Telegram-канале.

 
11.03.2023, 14:02 50881

В Красном море возможна глобальная экологическая катастрофа

Масштабный разлив с ржавого танкера Safer может уничтожить нетронутые рифы, прибрежные мангровые заросли и другую морскую жизнь в Красном море
В Красном море возможна глобальная экологическая катастрофа
Фото: vsegda-pomnim.com
Каир. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Организации Объединенных Наций поделились планами предотвращения возможной экологической катастрофы в Красном море.

ООН приобрела большой танкер для перевозки нефти с ржавого супертанкера FSO Safer, который более 30 лет стоял у берегов Йемена.

Это попытка предотвратить самую страшную экологическую катастрофу в истории", - пишет CNN.


DigitalGlobe/ScapeWare3d/Maxar Technologies/Getty Images

По данным агентства, 47-летний танкер не обслуживался с 2015 года из-за конфликта в Йемене.

Масштабный разлив с Safer уничтожит нетронутые рифы, прибрежные мангровые заросли и другую морскую жизнь по всему Красному морю, подвергнет миллионы людей воздействию сильно загрязненного воздуха и перекроет жизненно важные поставки продовольствия и топлива в Йемен, где 17 миллионов люди уже нуждаются в продовольственной помощи", - говорится в сообщении ООН на веб-сайте, посвященном этой проблеме.


Если нефть разольется, очистка обойдется в 20 миллиардов долларов, а экология из-за нанесенного разливом ущерба не восстановится и в течение 25 лет, заявил резидент и координатор гуманитарной помощи ООН в Йемене Дэвид Грессли.

По его словам, разлив может дойти до африканского побережья и повлиять на судоходство.

Стоит отметить, что проблемы экологии и стремительного роста населения планеты все громче заявляют о себе.

15 ноября прошлого года Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила, что численность населения планеты достигла 8 миллиардов человек. По мере ускорения темпов роста общего населения Земли с середины прошлого столетия людям необходимо все больше ресурсов - пищи, сырья, материалов. Серьезной становится и проблема отходов, как бытовых, так и промышленных. Так в России площадь покрытой мусором территории уже сопоставима с площадью Греции. Мир в целом уже ежегодно производит более двух миллиардов тонн бытового мусора, грозящих превратить планету в большую помойку. Человечество все активнее вырубает леса, уничтожает естественную среду обитания диких животных, истощает водные ресурсы и ведет по своим растущим потребностям более масштабную экономическую деятельность. Антропогенный фактор является основной причиной глобального потепления, провоцируемого выбросами парниковых газов. Так, в ЮНЕСКО заявили, что некоторые знаковые ледники на объектах всемирного наследия исчезнут к 2050 году. В частности, в Гренландии стремительно тает ледяной покров, а площадь морского льда в Антарктике в феврале этого года достигла исторического минимума.
 
11.03.2023, 13:12 51756

В трех регионах Казахстана объявили карантин

Причина - вспышки заболеваний сельскохозяйственных животных
В трех регионах Казахстана объявили карантин
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сразу в нескольких населенных пунктах трех регионов Казахстана ввели карантин в связи со вспышкой заболеваний сельскохозяйственных животных.

В Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области выявлена оспа мелкого рогатого скота в селах Аккайнар, Шынгыстай и Жана Ульго. В Каркаралинском районе Карагандинской области, на территории зимовки "Бопы" в Бактинском сельском округе, карантин устанавливается в связи с возникновением эмфизематозного карбункула среди крупного рогатого скота. Кроме того, ограничительные мероприятия вводятся на территории села Сатай в Узункольском районе Костанайской области в связи с возникновением бруцеллеза крупного рогатого скота", - сообщает El Dala.kz. 


Напомним, вчера сообщалось о вспышке бруцеллеза среди животных в Костанайской области. Заболевших животных сдали на санитарный убой. В феврале в Шымкенте более 20 человек заразились бруцеллезом.  

Ранее Минсельхоз Казахстана сообщил о начале ветеринарно-профилактических мероприятий в стране. На весеннюю вакцинацию сельхозживотных выделено более 66 млн доз препаратов.

Напомним, в минувшем году в Казахстане было зафиксировано множество случаев заболевания людей и домашних животных бруцеллезом. Рост заболеваемости санитарные врачи связывают с неблагополучной эпизоотической ситуацией среди животных. Они напомнили, что инфекция передается не только через домашний скот, но и через других животных. Чтобы избежать инфицирования бруцеллезом, врачи рекомендуют подвергать тщательной термической обработке молоко и мясо.

В 2022 году казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных. В июле в Алматы был подписан договор о создании казахстанско-британского СП по производству противоинфекционных ветеринарных препаратов.

В ноябре прошлого года агентство KAZAKHSTAN TODAY опубликовало интервью с академиком КазНАЕН, доктором химических наук Александром Ильиным, в котором ученый рассказал о научных исследованиях и открытиях в области борьбы с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных и птиц.
 
10.03.2023, 14:48 59896

Упавшие в Иртыш вагоны с рудой поднимут до 2024 года

Сейчас в КТЖ ищут грузовые краны, которые могли бы поднять со дна вагоны
Упавшие в Иртыш вагоны с рудой поднимут до 2024 года
Фото: yk-news.kz
Усть-Каменогорск. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Упавшие в прошлом году в реку Иртыш вагоны, груженые рудой и шлаком, обязали поднять со дна до 2024 года.

Согласно программе ремедиации КТЖ обязуется поднять вагоны и остатки груза до 2024 года, сообщает Yk-news.kz.

Сейчас ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" - "Семейское отделение ГП" находится в поиске решения сложившейся ситуации. Таких грузовых кранов, которые могли бы поднять со дна вагоны, на сегодняшний день пока нет", - рассказал руководитель департамента экологии ВКО Данияр Алиев.


Напомним, в апреле прошлого года на железнодорожном участке Оскемен - Кумыстау с рельсов сошли 18 вагонов грузового поезда. Два из них были загружены рудой, остальные 16 - шлаком. Четыре вагона опрокинулись в реку. Экологи провели исследование проб воды из реки на предмет загрязнения, превышений ПДК каких-либо веществ не выявлено.

Ранее во время визита в Павлодарскую область президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Иртыш имеет исключительное значение для Павлодарской области.

Эта река является основным источником существования для населения, промышленности и сельского хозяйства региона. За последние три года площадь орошаемых земель в области увеличилась в 1,5 раза", - сообщил глава государства.

 
09.03.2023, 20:19 67541

В Алматы из-за активной застройки исчезают краснокнижные первоцветы

Помимо подснежников, на грани исчезновения крокусы и ирисы
В Алматы из-за активной застройки исчезают краснокнижные первоцветы
Алматы. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе пресс-конференции в региональной службе коммуникаций Алматы к.б.н., заведующий отделом биологической защиты растений КазНИИ защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева Нуржан Мухамадиев заявил, что подснежники в Алматы находятся на грани исчезновения.

По его словам, в связи с расширением города и в связи со строительной деятельностью увеличилось значение алматинских подснежников, так как их ареал стал уменьшаться, они практически начали исчезать. Кроме того, горожане, выезжая на природу, срезают подснежники во время цветения и цветы не успевают размножаться. Ученый призвал алматинцев наслаждаться первоцветами, не уничтожая их при этом.

Помимо подснежников, на грани исчезновения крокусы и ирисы. В городе также произрастают краснокнижные дубы. У нас в городе и предгорьях произрастают эндемичные хвойные деревья - ель шренка, она произрастает только в наших горах. Все они нуждаются в защите", - рассказал Нуржан Мухамадиев.


В свою очередь старший научный сотрудник отдела гербологии КазНИИ Марат Болтаев отметил, что все подснежники являются краснокнижными, даже растущие в городских дворах. В 2016 году подснежники занесли в Красную книгу РК.

Напомним, в ботаническом саду Алматы зацвели галантусы, или, как их называют по-другому, подснежники.
 

 

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