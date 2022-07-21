Андасайский государственный природный заказник расширят более чем на 2,4 млн гектаров

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НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - В Казахстане пока нет решения о регулирования численности сайгаков. После критики главы государства специалисты Министерства экологии, геологии и природных ресурсов совместно с научным сообществом проведут дополнительные научные исследования, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы после критики президента еще раз собрались со всеми заинтересованными госорганами, ассоциациями, с нашими институтами и учеными, обсудили вопросы регулирования популяции сайгаков. Пришли к такому выводу, что необходимо более углубленно провести научные исследования, посмотреть пути миграции, ареалы обитания, кормовую базу", - сообщил сегодня на брифинге в СЦК министр экологии Сериккали Брекешев.

По его словам, после этого будет вынесено решение о возможном регулировании численности.

Глава Минэкологии отметил, что регулирование проводилось в советское время. При этом "поддерживалась оптимальная численность популяции", а отстрелянные животные шли на переработку: использовались шкуры, рога и мясо.

В то же время Брекешев заявил, что на сегодняшний день вопрос о массовом отстреле не стоит, необходимо изучить альтернативные варианты для сохранения популяции сайги.

Возможно, это будет платная охота или еще какие-то варианты, которые будут рассматриваться со всеми заинтересованными сторонами", - уточнил министр.

Также он отметил, что популяция сайгаков не будет постоянно расти, так как с увеличением численности возникает внутренняя конкуренция - за пищу, водопой и так далее.

Увеличение конкуренции внутри популяции ослабевает само животное, которое становится более уязвимым в плане болезни и угрозы со стороны хищников, тех же волков", - пояснил Брекешев.

Касательно ущерба, который сайгаки наносят сельскому хозяйству, этот вопрос отрабатывается совместно с Минсельхозом. По словам Брекешева, МСХ разработает методику компенсации за потравы сельхозкультур дикими животными, эта работа начнется в ближайшее время.

Кроме того, Минэкологии проводит работу с местными исполнительными органами по определению мест массового скопления сайги, чтобы зарезервировать земли под пастбища.