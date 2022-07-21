Андасайский государственный природный заказник расширят более чем на 2,4 млн гектаров

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ТАРАЗ. 20 ИЮЛЯ - Территорию Андасайского государственного природного заказника в Жамбылской области расширят более чем на 2,4 млн гектаров, говорится в постановлении правительства Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Расширить без изъятия их у собственников земельных участков и землепользователей территорию Андасайского государственного природного заказника (зоологический) республиканского значения на 2 415 806,4 гектара в пределах Жанааркинского, Улытауского районов и города Жезказгана области Улытау и Шетского района Карагандинской области", - говорится в тексте постановления.
Минэкологии, Минсельхозу и акиматам Карагандинской области и области Улытау до 1 декабря 2022 года поручено принять меры, вытекающие из настоящего постановления.
В результате расширения площадь заказника составит 3 415 806,4 гектара.
Для справки:
Андасайский государственный природный заказник учрежден в 1966 году, расположен в Мойынкумском районе по правому берегу реки Шу к западу от села Мойынкум. Заповедник создан для coxрaнeния и увеличения численности диких зверей и птиц. В резервате обитают краснокнижные животные и птицы, в том числе куланы, архары, джейраны, дикобразы, дрофы, соколы и др.