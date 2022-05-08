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Черную жидкость сливают в Каспий: комментарий ТОО "МАЭК-Казатомпром"

07.05.2022, 15:44 3356
АКТАУ. 7 МАЯ - Труба, из которой происходит слив в море, расположена между пляжем "Достар" и ТОО "Keppel-Kazaskhtan", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации ТОО "МАЭК-Казатомпром", водозаборный канал ТЭЦ-1 предназначен для подачи морской воды на технологические нужды ТЭЦ-1 и для приготовления питьевой воды на ТОО "Опреснительный завод "Каспий" в качестве исходной воды, сообщает "Лада".
 

На сегодняшний день из-за резкого обмеления Каспийского моря уровень воды в водозаборном канале снизился, местами образовались островки суши. Для поддержания необходимого уровня морской воды в канале и предотвращения остановки технологического процесса ТЭЦ-1 и ТОО "Опреснительный завод "Каспий" ТОО "МАЭК-Казатомпром" проводит дноуглубительные работы на водозаборном канале ТЭЦ-1", - сообщили в ТОО "МАЭК-Казатомпром".

 
Дноуглубительные работы проводятся с помощью земснаряда механическим путем, а перекачиваемая вода с канала является той самой морской водой, без каких-либо посторонних примесей.
 
В компании заверили, что проводимые работы не влияют на экологическую безопасность Каспийского моря.
 
В департаменте экологии сообщили, что на место выехали специалисты ведомства.
 

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В Минэкологии прокомментировали слив черной жидкости в Каспий

07.05.2022, 20:33 2376
АКТАУ. 7 МАЯ - В Минэкологии прокомментировали ситуацию с трубой, из которой происходит слив в Каспийское море черной жидкости, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Департамент экологии по Мангистауской области в целях оперативного реагирования выехал на территорию ТЭЦ-1, принадлежащей ТОО "МАЭК-Казатомпром". В ходе осмотра отобраны пробы атмосферного воздуха, которые превышения не показали. А также получены пробы воды водозаборного канала, результаты которого в настоящий момент устанавливаются. На сегодняшний день департаментом устанавливается наличие разрешительных документов. По результатам анализов проб воды будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством РК", - сообщили в ведомстве.

 
По информации ТОО "МАЭК-Казатомпром", на сегодняшний день из-за резкого обмеления Каспийского моря уровень воды в водозаборном канале снизился, местами образовались островки суши. Для поддержания необходимого уровня морской воды в канале и предотвращения остановки технологического процесса ТЭЦ-1 и ТОО "Опреснительный завод "Каспий" ТОО "МАЭК-Казатомпром" проводит дноуглубительные работы на водозаборном канале ТЭЦ-1.
 

Очевидцы засняли, как черную жидкость сливают в Каспий

07.05.2022, 12:58 3911
Очевидцы засняли, как черную жидкость сливают в Каспий
Фото: Кадр видео
АКТАУ. 7 МАЯ - Труба, из которой происходит слив в море, расположена между пляжем "Достар" и ТОО "Keppel-Kazaskhtan", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На видео заснято, как под мощным напором из трубы извергается жидкая масса черного цвета, сообщает "Лада".
 
Видео было отправлено в департамент экологии Мангистауской области.
 
 
В конце апреля в Казнете было опубликовали видео слива сточных вод в озеро Караколь, находящееся на территории Карагие-Каракольского государственного заказника.
 

В Атырау в связи с массовой гибелью рыбы будут чистить каналы

05.05.2022, 16:58 8241
АТЫРАУ. 5 МАЯ - Вопрос предотвращения массовой гибели рыбы на водоемах Атырауской области обсуждался на собрании под председательством заместителя акима области Кайрата Нурлыбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В прошлом году в регионе погибло 12 тонн рыбы, в этом году благодаря профилактическим мерам такие потери составили 572 килограмма. В том числе 65 килограммов в озере Безымянном и 507 килограммов в озере Алмагамбет", - сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.

 
По словам руководителя управления рыбного хозяйства Артура Садибекулы, на днях из-за подъема уровня реки Урал вода прибыла в пересохшие каналы.

Это, конечно, радует. В то же время нужно учитывать, что при таком положении, оказывается, высок риск гибели рыбы. Нужно организовать соответствующую работу согласно утвержденному плану мероприятий. В случае если данные поручения не будут исполняться должным образом, предлагаю рассмотреть вопрос ответственности должностных лиц в соответствии с требованиями центральных государственных органов", - заявил Садибекулы.

По словам замакима области Кайрата Нурлыбаева, акимам сельских округов следует незамедлительно дать поручения по расчистке русла, бассейна водоемов от растений, остатков мусора, деревьев и контролировать их исполнение. 
Ранее сообщалось о нескольких случаях массовой гибели рыбы в Атырауской области.
 
Так, в водоеме Безымянном Кайыршахтинского сельского округа в поисках подходящего места для нереста рыба застряла в устье канала. 

Позже в этом же водоеме погибло еще около 65 килограммов рыбы. Еще 507 килограммов мертвой рыбы обнаружили в озере Алмагамбет. В Комитете рыбного хозяйства сообщили, что из-за спада уровня воды в озерах рыба застряла в зарослях джингила и осталась на мели.
 

Из-за загрязнения побережья Балхаша местные жители намерены подать в суд

02.05.2022, 19:03 16161
Из-за загрязнения побережья Балхаша местные жители намерены подать в суд
Фото: Facebook/Алия Ахмедиева
ТАЛДЫКОРГАН. 2 МАЯ - Жители Алматинской области намерены подать в суд коллективный иск из-за загрязнения берега Балхаша, сообщила в Facebook местная жительница Алия Ахмедиева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Побережье озера Балхаш. Кругом мусор, грязь. Власти не могут отрегулировать вопрос складирования и вывоза мусора. Здесь очень много зон отдыха работают. Для них нужно решить вопрос мусорных полигонов. Неравнодушные жители Жетысу, кто хочет присоединиться к коллективному иску. Пишите в личку. Будем подавать иски", - написала Ахмедиева.

 

Экоактивисты заявили об утечке 45 тонн ГСМ в реки Актюбинской области

30.04.2022, 14:04 24171
Экоактивисты заявили об утечке 45 тонн ГСМ в реки Актюбинской области
Фото: diapazaon.kz
АКТОБЕ. 30 АПРЕЛЯ - По данным экоактивистов, в степные речки в Каргалинском районе вылилось 45 тонн солярки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На маслянистые разводы в реке Куагаш и запах солярки пожаловались общественникам местные жители.
 

Разлив горючего произошел из-за того, что в поселке в емкости для хранения ГСМ не закрыли кран. Вначале горючее попало в Жусалинскую плотину, оттуда - в Кемпирсайку и Куагаш, это маленькие степные речки. Вода из них идет в Каргалинское водохранилище", - рассказал активист Александр Мандрыкин.

 
В рыбинспекции редакции издания "Диапазон" сообщили, что на место выезжали их специалисты, мора рыбы в водоемах не обнаружили.
 

Нефтепродукты попали только в плотину. Она закрыта шлюзами. Горючее пришло туда со снегом и дождями. Вода в плотине для водопоя. Будем ее чистить. Для водопоя будем использовать другую плотину. К нам приезжали экологи, отобрали пробы воды, - рассказал аким Кемпирсайского сельского округа Жараскан Темирбаев.

 
Попадание нефтепродуктов в реки в акимате отрицают.
 

Нет, только в плотину. Возможно, горючее от техники крестьянских хозяйств. С ГСМ работают они. Поселок стоит на горе, вся талая вода стекается в эту плотину, дальше она никуда не идет", - утверждает аким.

 
Однако местные жители и экоактивисты уверяют, что вода с плотины прямиком течет в степные речки Кемпирсайку и Куагаш, масляные пятна уже и там. А вода из рек идет в Каргалинское водохранилище. 
 

Речки в масле. Недавно в Куагаше наловили рыбы, ее есть невозможно, пахнет соляркой, пришлось выкинуть", - рассказывают жители.

 
В департаменте экологии рассказали, что в Каргалинский район выезжали инспекторы, взяли пробы воды в плотине, проверяют ее. В речках пробы не брали. Экологи написали письмо в полицию, чтобы найти виновных в разливе ГСМ.

Напомним, в водоемах СКО произошел седьмой по счету массовый мор рыбы. 

Также ранее сообщалось, что на побережье Каспия в Мангистауской области обнаружено более 90 погибших тюленей. По утверждению экспертов, флора и фауна Каспия уничтожается из-за дикой наживы нефтяников. 
 

В Северном Казахстане произошел седьмой случай массовой гибели рыбы

30.04.2022, 12:06 24876
ПЕТРОПАВЛОВСК. 30 АПРЕЛЯ - На озере Куспек в Северо-Казахстанской области погибло 100 килограммов пеляди, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В СКО произошел очередной, седьмой по счету случай массовой гибели рыбы. На этот раз на арендованном озере Куспек в Айыртауском районе погублено как минимум 100 килограммов пеляди, сообщает телеканал "Астана.тв".
 
Происходящим обеспокоены экологи и местные жители. Последние вынуждены терпеть зловония разлагающихся водных обитателей. Рыбинспекторы списывают все на маловодье. 
 

Наблюдаются значительные уменьшения кислорода. При норме 4 мг/л на сегодняшний день в двух водоемах составляет 2 мг/л. Это свидетельствует о том, что на недостаточном уровне проводится аэрация", - прокомментировал глава департамента экологии СКО Азамат Бектасов.



Напомним, в Атырауской области произошла массовая гибель рыбы.
 

В Мангистау вновь сливают грязную воду в озеро Караколь

29.04.2022, 16:37 28351
В Мангистау вновь сливают грязную воду в озеро Караколь
Фото: кадр из видео Азамата Сарсенбаева
МАНГИСТАУ. 29 АПРЕЛЯ - В Казнете вновь опубликовали видео слива сточных вод в озеро Караколь, находящееся на территории Карагие-Каракольского государственного зоологического заказника, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ролик выложил на своей странице один из Instagram-пользователей. 
 
В комментарии к видео говорится, что вода сливается из сточной трубы, которая идет к озеру из расположенного неподалеку отеля Rixos. 

Где природоохранные органы, акимат и рыбнадзор?" - задается вопросом пользователь.

 
Он отметил, что в озере, в которое сливают сточную воду, водится краснокнижная рыба.
 
 
Напомним, в феврале известный блогер Азамат Сарсенбаев рассказал на своей странице в Instagram о загрязнении заповедного озера Караколь сточными водами из близлежащего отеля. 
 
Департаментом экологии по Мангистауской области проведена внеплановая проверка в городе Актау в отношении филиала частной компании Aktau tourism city ltd по факту сброса сточных вод в Каспий и Караколь. Компанию заставили демонтировать обе трубы, через которые производился слив.
 

Более 90 погибших тюленей обнаружили на побережье Каспия в Мангистауской области

28.04.2022, 09:12 32936
Более 90 погибших тюленей обнаружили на побережье Каспия в Мангистауской области
Фото: Комитет рыбного хозяйства
АКТАУ. 28 АПРЕЛЯ - В среду, 27 апреля, в ходе продолжения работ по обследованию побережья Мангистауской части Каспийского моря обнаружено 94 туши мертвых тюленей. Обследования проводились с участием представителей рыбной инспекции по Мангистауской области Комитета рыбного хозяйства МЭГПР, департамента экологии по Мангистауской области, ветеринарной службы и местных исполнительных органов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Департаментом экологии по Мангистауской области отобраны пробы воды и грунта для лабораторных исследований. Необходимо отметить, что вследствие сильного разложения тушек тюленей отбор проб тканей для лабораторных исследований с целью выяснения причин гибели не представился возможным", - сообщили в Комитете рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. 

 
Отмечается, что в настоящее время организовываются утилизационные мероприятия мертвых тушек тюленей.
 
Мониторинг побережья продолжается, информация будет обновлена после подготовки результатов отобранных проб анализа воды и грунта.
 
В ведомстве напомнили, что на казахстанском побережье Каспийского моря за последние 5 лет наибольшее количество погибших тюленей было зафиксировано в 2017 году в районе города Форт-Шевченко в Мангистауской области, тогда было обнаружено 247 тушек, однако причину гибели не удалось установить.
 

Надо отметить, что во многих случаях взять образцы проб не удается в связи с сильным разложением туш погибших особей. При этом следует отметить различную степень разложения, что свидетельствует о их гибели в разные периоды времени по многим причинам, включая естественную смертность. Таким образом, нельзя утверждать о массовой гибели одномоментно, так как в основном тушки тюленей обнаруживаются весной на западном побережье полуострова Тубкараган, куда их выносит со всего Северного Каспия дующими ветрами с запада", - пояснили в комитете.

 
По словам специалистов, обследования показывают, что смертность определенной части тюленей может быть отнесена к естественной, обусловленной неблагоприятными зимними условиями, различными болезнями, а также антропогенными факторами, включая гибель в браконьерских сетях.
 
Напомним, постановлением правительства Республики Казахстан от 9 ноября 2020 года каспийский тюлень включен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных.
 
Проведенные исследования в казахстанском и российском секторах северной части Каспийского моря свидетельствуют, что численность тюленей в 2020 году составляла 282 тысячи, в 2021 году - 302 тысячи, а в 2022 году общая расчетная численность достигает порядка 340-360 тысяч особей.
 
Авиаразведка над зимним ледовым полем Северного Каспия в пределах казахстанской части моря показала, что наиболее значимым местом скопления тюленей в период размножения была территория южнее Уральской бороздины. Весной 2021 года в северо-восточной части моря обнаружено 19 залежек тюленей, которые сконцентрированы в трех районах: острова Новые Дурнева, Прорва и Ремонтные шалыги.
 
В поддержку усилий научных организаций в сентябре 2021 года в ходе XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством экологии и природных ресурсов Российской Федерации подписан совместный план действий по сохранению популяции каспийского тюленя на 2021-2026 годы.
 
По итогам совместных исследований будут выработаны меры по сохранению каспийского тюленя, одним из которых может стать создание особо охраняемых природных территорий.
 
По итогам форума президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству Республики Казахстан проработать возможность создания государственных природных резерватов на Северном Каспии для сохранения популяции каспийского тюленя, защиты их территорий обитания и размножения.
 

В этой связи начата целенаправленная работа. В частности, подготовлен проект технического задания на разработку естественно-научного обоснования, на основе которого будут определены границы, площадь, режим охраны и использования государственного природного резервата по сохранению популяции каспийского тюленя", - проинформировали в комитете.


Ранее сообщалось, что специалисты выясняют причину гибели тюленей в Мангистауской области.

ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Из-за дикой наживы нефтяников полностью уничтожается флора и фауна Каспия – эксперт.
 

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