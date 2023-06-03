02.06.2023, 20:54 7086
Экологическая катастрофа в СКО: по лесу растеклись тонны аммиака
Фото: freepik.com
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Петропавловск. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Близ села Афанасьевка в районе Шал акына Северо-Казахстанской области 28 мая произошел разлив более 180 тонн аммиака, сообщает "Петропавловск.news".
По информации управления природных ресурсов и регулирования природопользования, 28 мая на территории ТОО "Асыл Farms" Афанасьевского сельского округа района Шал акына возле границ территории КГУ "Лесное хозяйство Сергеевское" произошла утечка ядохимиката (аммиак).
На данный момент наблюдается постепенное пожелтение деревьев и кустарников, не входящих в состав лесного фонда. Напрямую земли КГУ "Лесное хозяйство Сергеевское" не пострадали. Имеется вероятность повреждения от последующего воздействия химиката. Лесным учреждением проводится постоянный мониторинг. При установлении негативного воздействия будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством", - сообщили в ведомстве.
Как сообщают очевидцы, виновное ТОО отправило своих рабочих с помощью техники засыпать территорию грунтом.
При этом в пресс-службе департамента экологии сообщили, что обращение к ним поступило только сегодня, 2 июня. По данному факту прорабатывается вопрос об открытии внеплановой проверки в отношении хозяйствующего субъекта "Асыл Farms" (бывшего "Асыл Логистик"). Отмечается, что в ближайшее время специалисты выедут на место.
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01.06.2023, 15:28 17846
Жители Актау обеспокоены почерневшей водой в Каспии
В департаменте экологии по Мангистауской области назвали причину появления черного оттенка моря
Фото: кадр из видео
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Актау. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Жители города Актау обеспокоены почерневшей водой в Каспийском море.
Как сообщает lada.kz, цвет воды изменился на побережье в 4-м микрорайоне города.
В департаменте экологии по Мангистауской области назвали причину появления черного оттенка моря.
По указанному факту специалистами департамента был осуществлен выезд на побережье. В ходе осмотра установлено, что предположительной причиной черного оттенка моря является разложение гниющих водорослей, а также иловое накопление дна моря, обусловленное многолетними природными явлениями, такими как обмеление и застой воды", - заявили экологи.
Так как данный факт вызывает беспокойство со стороны жителей города, в департаменте экологии сообщили, что будут приняты меры по очистке побережья.
По данному факту департаментом были направлены письма в соответствующие государственные органы", - добавили в ведомстве.
Напомним, в прошлом году в пробах воды, отобранных из Каспийского моря, обнаружили превышение содержания железа, меди и фосфатов.
28.05.2023, 18:17 45051
Лошади Пржевальского на грани исчезновения в Казахстане
Фото: rgo.ru
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Краснокнижные лошади Пржевальского оказались на грани исчезновения в Казахстане.
Из 10 завезенных 20 лет назад в национальный парк "Алтын-Эмель" животных осталось всего 5.
Двум из них уже 19 лет. Остальные содержатся в закрытом стойле. Выпустить их на волю нет возможности", сообщает "Хабар 24".
Сотрудники нацпарка вынуждены держать лошадей в неволе, поскольку в дикой природе этих животных ждет незавидная судьба. Они могут стать жертвами хищников, которых в заповеднике множество, говорится в сюжете.
Рацион питания разнообразный. Только зеленое сено, морковь, капуста и яблоки, чтобы не было авитаминоза. Ну а чтобы они не привыкали к человеку, уход за ними веду только я. У меня есть свой специальный журнал, в него вношу все свои наблюдения. Круглый год они находятся здесь, из загона мы их не выпускаем", - рассказал инспектор парка "Алтын-Эмель" Бактыгерей Альсеитов.
Причина, по которой животных содержат в неволе, - отсутствие самца, который может защитить свой табун от хищников и обеспечить дальнейшее размножение поголовья. На территории Казахстана чистокровного жеребца этой породы попросту нет, говорят сотрудники нацпарка.
Министерством экологии с одним из зоопарков Чехии подписан меморандум. В следующем году планируют в страну завезти первую партию лошадей Пржевальского из 10 голов. В общей сложности должны доставить 60 лошадей. Они у нас хорошо адаптируются. Это ведь их исконная родина, поэтому по опыту Монголии, я думаю, нам удастся увеличить поголовье этих краснокнижных животных", - пояснил другой инспектор парка Куат Байтурбаев.
Сейчас на воле находятся всего две лошади Пржевальского: это родительская пара трех кобылиц. В этом году им исполнилось 19 лет.
Для лошадей это довольно преклонный возраст, а потому сотрудникам нацпарка остается только надеяться на новое поколение краснокнижных, которое поможет сохранить популяцию этих уникальных животных на территории заповедника", - говорится в сюжете.
Год назад в нацпарке родился жеребенок лошади Пржевальского. Жеребенка-самца родила кобыла по кличке Гадалка. Отцом жеребенка стал жеребец Голан.
В апреле этого года Казахстан выразил готовность к воспроизведению уникальной породы. Для реинтродукции были определены территории нацпарков "Алтын-Эмель", "Көлсай көлдері" и государственного природного резервата "Алтын Дала". Был подписан соответствующий меморандум о сотрудничестве между Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК и Пражским зоопарком о реинтродукции лошадей Пржевальского.
По данным Википедии, в настоящее время в мире насчитывается около двух тысяч чистокровных особей лошади Пржевальского, которые происходят от 11 лошадей, отловленных в начале XX века в Джунгарии, и 1 домашней лошади. Потомки этих лошадей уже на протяжении многих поколений разводятся в неволе - в зоопарках и заповедниках мира.
27.05.2023, 18:27 54986
Тысячи деревьев гибнут в Шымкенте
Фото: Кадр с видео
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Десять тысяч хвойных деревьев начали чахнуть в городском этнопарке в Шымкенте.
В городе высажены более 70 тысяч хвойных деревьев. Десять тысяч из них начали чахнуть. Специалисты пытаются их спасти. Но 700 сосен придется вырубить", - сообщает "Хабар 24".
Причиной происходящего ответственные за озеленение чиновники назвали непривычные для региона сильные морозы, настигшие юг страны прошлой зимой. Однако защитники природы утверждают, что деревья высыхают из-за ненадлежащего ухода.
Этот вид получен в результате селекции крымской сосны. Она не подходит к нашим условиям. Дешевый сорт, как видим, и качество соответствует цене. Это упущение специалистов управления развития комфортной среды. Они должны были отследить, какой сорт саженцев собираются поставлять победители тендера", - сказала биолог Роза Байсариева.
Как отмечает телеканал, шымкентский этнопарк на 90 процентов состоит из хвойных пород. Этим соснам уже 10 лет. Однако прошлую зиму они не пережили. Как выяснилось, все они из селекционного сорта Эльдар, завезенного из Узбекистана. Он считается устойчивым к жаре, но морозы не выдержал.
С подрядчиком заключен договор о государственно-частном партнерстве на пять лет. Он тоже вкладывал инвестиции и готов за свой счет восстановить сосновый бор из 700 деревьев, которые зачахли из-за морозов", - прокомментировал заместитель руководителя управления развития комфортной среды Абилхайыр Онгар.
Сообщается, что в этом году планируется высадить еще 200 тысяч молодых саженцев. В этот раз озеленители обещают выбрать более морозоустойчивые сорта.
27.05.2023, 14:13 57421
Численность асканийского оленя в Боровом превысила полторы тысячи
Фото: ГНПП «Бурабай»
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Численность асканийского оленя в государственном национальном природном парке "Бурабай" в этом году достигла 1512 особей, сообщает пресс-служба управления делами президента Республики Казахстан.
Эти прекрасные животные - гордость нашего парка. Если не беречь этих животных от браконьеров и диких волков, можно легко потерять этот драгоценный дар природы. Поэтому егеря наблюдают за животными, ведут подсчет, а также и охраняют весь год", - рассказывает главный егерь Бурабайского нацпарка Мират Бейсембаев.
По его словам, в разных уголках лесных хозяйств расставлены более сотни лотков для местных животных и птиц. Зимой егеря наполняют лотки кормом и солью. В местах, где были расставлены лотки, также пасутся маралы.
Следует отметить, что асканийский олень - особая порода, возникшая в результате скрещивания крымского, кавказского и оленя вапити в заповеднике Аскания-Нова на Украине. В 1938-1972 годах для обогащения животного мира Казахстана из других стран был завезен ряд животных и птиц. В наши края с Украины в те годы также завезли и асканийского оленя.
В частности, в 1963-1966 годах из Азово-Сивашского заповедника было привезено 58 оленей, а в 1984 году - еще 2 оленя из Аскания-Нова. Теперь в регионе уже 1512 особей.
27.05.2023, 11:17 59106
Столичного предпринимателя оштрафовали за создание стихийной свалки
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в районе Нура выявили факт выброса строительных материалов на неразрешенном участке. Нарушителю грозит штраф, сообщает акимат Астаны.
В районе Нура определены 8 основных точек скопления мусора. На постоянной основе мониторим эти адреса. Благодаря системной работе нашли одного из недобросовестных предпринимателей, загрязняющих город. Например, за день до этого объезжали эти участки, чтобы оценить объем работы. Именно этого "островка мусора" тогда не было, то есть он появился всего за ночь. Работы в этом направлении продолжим по всему району", - рассказал заместитель акима района Нура Руслан Оралов.
Полный мусора КамАЗ заметили сотрудники акимата во время объезда района. Машина направлялась в сторону пустырей для выгрузки отходов. Факт выброса использованных строительных материалов на неразрешенном участке был зафиксирован и передан в природоохранную полицию. Организация, которой принадлежала машина, была выявлена и привлечена к ответственности.
Нарушитель оплатил вывоз и ликвидацию 700 тонн стихийной свалки на специальный полигон. Кроме этого, предпринимателю придется оплатить административный штраф.
В Астане действуют 2 санкционированных полигона, куда можно вывозить строительные и другие крупногабаритные отходы для переработки. Складирование мусора на других участках карается законом.
Ранее сообщалось, что в Петропавловске выявили 25 несанкционированных свалок.
25.05.2023, 19:25 70691
За дрифт на маковом поле водитель заплатит всего 100 тысяч тенге
Фото: кадр видео
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Талдыкорган. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Пользователей Казнета возмутило видео, на котором водитель BMW устроил дрифт на маковом поле.
Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте krisp.tdk
По информации ДП Жетысуской области, владельцем автомашины BMW на видео является 34-летний житель Кербулакского района. В действиях водителя усматривается нарушение, предусмотренное статьей 386 КоАП (Нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений). Как выяснилось, мужчина в настоящее время находится в рабочей командировке, по возвращении из которой он будет привлечен к ответственности согласно действующему административному законодательству. Дело взято на особый контроль.
Нарушение устанавливаемых местными представительными органами областей, городов республиканского значения и столицы правил содержания и защиты зеленых насаждений, за исключением случаев, предусмотренных статьей 381-1 настоящего кодекса, влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере тридцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере шестидесяти, на субъектов среднего предпринимательства - в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства - в размере трехсот месячных расчетных показателей.
25.05.2023, 18:53 71216
Из-за износа оборудования на заводе "Казахмыс" страдает экология Балхаша
Фактические выбросы за 2022 года по городу Балхаш составляют 78,5 тысячи тонн. Из них 73,8% выбросов приходится на Балхашский медеплавильный завод
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Балхаш. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Воздух в Балхаше загрязняется из-за износа оборудования на заводе Kazakhmys Smelting, сообщает "Вечерняя Караганда".
Загрязнение атмосферного воздуха в Балхаше обусловлено технологическим износом оборудования медеплавильного завода Kazakhmys Smelting", - заявил на встрече с жителями исполняющий обязанности руководителя департамента экологии Дархан Исжанов.
К октябрю предприятие планирует завершить разработку проектно-сметной документации на строительство второй очереди сернокислотного завода, что призвано снизить объем выбросов на 50%, или 31 тысячу тонн.
Сейчас ведутся строительно-демонтажные и подготовительные работы. Строительство планируется завершить в 2025 году. Крупные предприятия Балхаша находятся под постоянным контролем", - заверили экологи.
Фактические выбросы за 2022 года по городу Балхаш составляют 78,5 тысячи тонн. Из них 73,8% выбросов приходится на Балхашский медеплавильный завод, где фактические выбросы за 2022 год составили 57,7 тысячи тонн.
23.05.2023, 16:00 77036
Численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн
Фото: telegram/Minecology
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Численность сайгаков в Казахстане, по данным авиаучета 2023 года, составила свыше 1,9 млн особей. Прирост численности сайгаков трех популяций составил 597 тысяч особей, или 45,3% от прошлогоднего показателя, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов РК.
Самой многочисленной популяцией является уральская - 1,13 млн особей, бетпакдалинская - 745 300, устюртская - 39 700", - сообщает ведомство.
Авиаучет был проведен с 15 апреля по 5 мая сотрудниками РГКП "ПО "Охотзоопром" совместно с областными территориальными инспекциями Комитета лесного хозяйства и животного мира и научными специалистами Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК).
Ранее Минэкологии сообщало, что численность сайгаков в Казахстане может увеличиться до 3 млн особей.
20 мая стало известно о массовом падеже сайгаков в Западно-Казахстанской области. Из порядка 150 павших животных 95% составляют сеголетки, 5% - самки.
15 мая в Казахстане завершилась месячная акция по защите сайгаков, которая стартовала в апреле.
В этом же месяце ООН выпустила фильм о природоохранной инициативе "Алтын Дала" по восстановлению популяции сайгаков в Казахстане.
Стоит отметить, что политика Минэкологии в отношении сайгаков является весьма разноречивой. Так, в прошлом году после жалоб фермеров на вытоптанные сайгаками посевы Минэкологии Казахстана заявило о намерении разрешить охоту на животных, чтобы сократить поголовье. Президент назвал инициативу крайней мерой, а экологи заявили, что предложение по отстрелу сайгаков не выдерживает никакой критики.
В июле глава государства объявил выговор бывшему тогда министром экологии Сериккали Брекешеву за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков.
Затем Минэкологии решило провести эксперимент по одомашниванию сайгаков. Для этих целей из дикой природы планируется изъять 1815 особей сайги. В настоящее время в Казахстане действует запрет на любое пользование сайгаками, их дериватами и продуктами из них, кроме как на использование в научных целях. Этот мораторий, который включает и запрет на охоту, сейчас продлен до 1 января 2024 года.
Тем не менее случаи масштабного жестокого, браконьерского истребления животных, в частности ради рогов, происходят регулярно. Так, в Мангистауской области задержали браконьеров, истреблявших сайгаков. Преступники нанесли государству ущерб в размере около миллиарда тенге. Также более 460 рогов сайги изъяли у жителя ЗКО. Жителя Кызылорды задержали по подозрению в незаконном отстреле сайги. У подозреваемого изъято охотничье ружье, 6 туш животных и 130 рогов.
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