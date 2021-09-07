Электронный реестр зеленых насаждений запущен в Алматы

Фото: eco-almaty.kz

АЛМАТЫ. 6 СЕНТЯБРЯ - В Алматы запустили электронный реестр зеленых насаждений, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.





В реестре заложена база данных зеленых насаждений по результатам инвентаризации, где каждый объект имеет свой индивидуальный номер. При этом учтено каждое насаждение, произрастающее в городе, включая краснокнижные деревья", - сообщили в акимате Алматы.





Разработчики приложения отметили, что порядка 10% зеленых насаждений могут иметь несоответствия в паспортах. О таких недочетах жители могут писать как на сайте, так и в приложении.





В целом в Алматы насчитывается порядка 2 млн 352 тыс. деревьев, из них здоровых - 1 млн 800 тыс., ослабленных - 459 тыс., аварийных 77 тыс.





Определены также породные составы, текущее состояние и необходимые агротехнические мероприятия по каждому зеленому насаждению. Работа с картой позволяет менять ее слои, в зависимости от поставленных задач.





Доступ к результатам инвентаризации открыт для горожан, это позволит им принимать участие в решении проблем озеленения города. Системой могут активно пользоваться предприятия благоустройства, управляющие компании, районные акиматы, а также предприятия, осуществляющие озеленение города.





В настоящее время на сайте eco-almaty.kz доступны интерактивная карта и приложение "Реестр зеленых насаждений города Алматы", которое можно скачать.

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