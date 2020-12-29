Компания по производству бетона оштрафована на 39 млн тенге за загрязнение окружающей среды

Актау. 28 декабря. Kazakhstan Today - В Мангистауской области за ущерб, нанесенный окружающей среде, взыскано более 39 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Департаментом экологии по Мангистауской области при Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК по результатам профилактического контроля ТОО "Каспий Цемент" установлены нарушения", - сообщает пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Как рассказали в ведомстве, организация по производству товарного бетона при эксплуатации установки совершало выбросы в окружающую среду, не имея разрешения и положительного заключения государственной экологической экспертизы.

ТОО самовольно разместило 5,5 тыс. тонн отходов в виде печной пыли.

Предприятию вынесено предписание об устранении нарушения и предъявлен ущерб на сумму свыше 39 млн тенге. В настоящее время данная сумма взыскана в доход государства. Департаментом экологии предписание взято на особый контроль для полного его исполнения", - заключили в Минэкологии.

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