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Компания по производству бетона оштрафована на 39 млн тенге за загрязнение окружающей среды

28.12.2020 12232
Актау. 28 декабря. Kazakhstan Today - В Мангистауской области за ущерб, нанесенный окружающей среде, взыскано более 39 млн тенге, передает Kazakhstan Today.
 

Департаментом экологии по Мангистауской области при Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК по результатам профилактического контроля ТОО "Каспий Цемент" установлены нарушения", - сообщает пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

 
Как рассказали в ведомстве, организация по производству товарного бетона при эксплуатации установки совершало выбросы в окружающую среду, не имея разрешения и положительного заключения государственной экологической экспертизы.
 
ТОО самовольно разместило 5,5 тыс. тонн отходов в виде печной пыли. 
 

Предприятию вынесено предписание об устранении нарушения и предъявлен ущерб на сумму свыше 39 млн тенге. В настоящее время данная сумма взыскана в доход государства. Департаментом экологии предписание взято на особый контроль для полного его исполнения", - заключили в Минэкологии.

 

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