Минэкологии: Экологическая катастрофа озеру Балхаш не грозит

НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Сегодня в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов прокомментировал информацию, о возможной экологической катастрофе на озере Балхаш, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Здесь нужно отметить, что за последние десять лет уровень озера не снизился ниже отметки 341 метр по Балтийской системе. Ученые на основе многолетних наблюдений и исследований полагают, что оптимальным уровнем для существования озера Балхаш, как полноценного водного объекта, является именно отметка 341 метр по БС" - сказал Кожаниязов.

Он добавил, что при ежегодном притоке к Балхашу 12 кубокилометров воды гарантируется сохранение озера на стабильном уровне. При этом анализ гидрологических данных на приграничном посту Добын показал, что среднемноголетний сток реки Иле с 2001 по 2020 составляет 13,8 кубокилометра.

Таким образом, на сегодняшний день угроза повторения судьбы Арала озеру Балхаш не грозит", - подчеркнул вице-министр.

Замглавы минэкологии заявил, что принципиальная позиция казахстанской стороны в переговорном процессе вододеления с Китайской Народной Республикой - сохранить приток реки Иле в объеме не менее 12 кубокилометров.

Позиция нашей страны заключается в учете интересов экосистемы при вододелении. В этой связи казахстанская сторона позиционирует озеро Балхаш как один из основных водопотребителей реки Иле. Мы не упускаем ни одного случая заявить, что озеро Балхаш зависит от объема стока реки", - добавил Серик Кожаниязов.

Вместе с тем вице-министр высказал предположение о том, что китайская сторона также не заинтересована в возникновении экологического бедствия на территории близ своей границы.

Свидетельством тому является то, что на 17-м заседании совместной комиссии в октябре 2019 года в Пекине китайская сторона при обсуждении проекта Соглашения о вододелении трансграничных рек согласилась учитывать интересы развития и сохранения экосистем сторон, что имеет особое значение для экологического состояния озера Балхаш", - проинформировал Серик Кожаниязов.

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