Минэкологии: Экологическая катастрофа озеру Балхаш не грозит

Здесь нужно отметить, что за последние десять лет уровень озера не снизился ниже отметки 341 метр по Балтийской системе. Ученые на основе многолетних наблюдений и исследований полагают, что оптимальным уровнем для существования озера Балхаш, как полноценного водного объекта, является именно отметка 341 метр по БС" - сказал Кожаниязов.
Он добавил, что при ежегодном притоке к Балхашу 12 кубокилометров воды гарантируется сохранение озера на стабильном уровне. При этом анализ гидрологических данных на приграничном посту Добын показал, что среднемноголетний сток реки Иле с 2001 по 2020 составляет 13,8 кубокилометра.
Таким образом, на сегодняшний день угроза повторения судьбы Арала озеру Балхаш не грозит", - подчеркнул вице-министр.
Замглавы минэкологии заявил, что принципиальная позиция казахстанской стороны в переговорном процессе вододеления с Китайской Народной Республикой - сохранить приток реки Иле в объеме не менее 12 кубокилометров.
Позиция нашей страны заключается в учете интересов экосистемы при вододелении. В этой связи казахстанская сторона позиционирует озеро Балхаш как один из основных водопотребителей реки Иле. Мы не упускаем ни одного случая заявить, что озеро Балхаш зависит от объема стока реки", - добавил Серик Кожаниязов.
Вместе с тем вице-министр высказал предположение о том, что китайская сторона также не заинтересована в возникновении экологического бедствия на территории близ своей границы.
Свидетельством тому является то, что на 17-м заседании совместной комиссии в октябре 2019 года в Пекине китайская сторона при обсуждении проекта Соглашения о вододелении трансграничных рек согласилась учитывать интересы развития и сохранения экосистем сторон, что имеет особое значение для экологического состояния озера Балхаш", - проинформировал Серик Кожаниязов.
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