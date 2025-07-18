На АНПЗ ликвидировали один из главных источников неприятных запахов

Нефтеловушка РЕКС была введена в эксплуатацию в 1945 году

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Атырау. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Атырауский нефтеперерабатывающий завод завершил масштабную работу по устранению нефтеловушки РЕКС - одного из главных источников неприятных запахов и негативного воздействия на окружающую среду, сообщает пресс-служба КМГ.





РЕКС расшифровывается как резервуар канализационный секционный. Нефтеловушка или нефтеотделитель - это специальное очистное сооружение, предназначенное для удаления из сточных вод нефтепродуктов, которые легче воды. Нефтеловушка РЕКС на АНПЗ была введена в эксплуатацию в 1945 году и занимала площадь в 1000 квадратных метров.





Работы по ликвидации этого объекта начались в октябре 2024 года с опорожнения отстойника. Всего было вывезено 7100 тонн отходов. Полностью сооружение демонтировали и ликвидировали к апрелю 2025 года.





На месте демонтированной нефтеловушки планируется строительство новых, современных объектов. Среди них - буферные емкости, которые будут использоваться для приема и временного хранения сточных вод в случае аварийных или внештатных ситуаций на производстве. Это позволит предотвратить неконтролируемые сбросы и защитить окружающую среду. Также будет построена малая конденсатная станция, предназначенная для обработки и сбора конденсата, образующегося в технологических процессах, обеспечивая его дальнейшую утилизацию или очистку.