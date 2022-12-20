На озере Караколь обнаружили сотни мертвых лебедей

В Алматы концентрация PM2.5 сейчас в 34,2 раза выше рекомендуемого ВОЗ

Алматы. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы концентрация PM2.5 сейчас в 34,2 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха. Об этом сообщается на - В Алматы концентрация PM2.5 сейчас в 34,2 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха. Об этом сообщается на сайте Iqair.com.





По состоянию на 16.00 в Алматы отмечается большая концентрация частиц PM2.5 (170.9µg/m³), в связи с чем индекс качества воздуха составляет 221 AQI США, что является "очень вредным".









Для защиты от загрязнения атмосферы эксперты рекомендуют носить на улице маски, закрыть окна, пользоваться очистителями воздуха и избегать физических нагрузок на улице.





Завтра специалисты прогнозируют хорошее состояние атмосферного воздуха.





По данным РГП "Казгидромет", 16 декабря 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы.





Сутки 16, ночью 17 декабря 2022 года метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха", - сообщили синоптики.





В Алматы сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха днем 3-5 тепла.





На ночь 17 декабря синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха 6-8 мороза.





Также, по данным РГП "Казгидромет", сегодня неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Астане, Шымкенте, Актобе, Караганде, Темиртау, Кокшетау, Петропавловске и Усть-Каменогорске (2-й степени), Семее (2-й степени), Риддере (2-й степени).





Как сообщалось ранее, президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения. По его словам, основными причинами загрязненного воздуха в городе являются транспорт и уплотняющая застройка.





Депутат Закиржан Кузиев отметил, что власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе. По его словам, экоактивисты утверждают, что правдивые статистические данные не разглашаются.





В настоящее время нет системы информирования населения об опасном уровне загрязнения. Информация о качестве воздуха должна предоставляться населению ежедневно вместе с данными о погоде", - сказал депутат.





Он отметил, что основным загрязнителем воздушного бассейна города Алматы является автотранспорт. В Алматы ежедневно курсирует более 700 тысяч автомобилей.