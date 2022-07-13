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На заводе в Таразе произошел дымовой выброс

12.07.2022, 08:48 10496
На заводе в Таразе произошел дымовой выброс
Фото: Telegram/Крис Пи Тараз
ТАРАЗ. 12 ИЮЛЯ - На заводе минеральных удобрений в Таразе произошел единовременный дымовой выброс, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 20.00 на заводе минеральных удобрений ТОО "Казфосфат" произошел единовременный выброс. По результатам предварительных анализов есть небольшое увеличение по фтористым соединениям. Превышение других веществ, таких как азот, на санитарной границе города с ЗМУ на данный момент не обнаружено", - сообщили в акимате региона после происшествия. 

 
По заданию акима области создана рабочая группа из экологов, специалистов ДЧС и других ответственных лиц. Рабочую группу возглавляет заместитель акима Жамбылской области Рустем Даулет. 
 
В соцсетях жители Тараза распространяли видео, на котором видно, как город окутал смог.

 
По данным акимата, экологами были произведены замеры.
 

Департаментом экологии Жамбылской области произведен замер ПДК на улице Сулейманова в городе Таразе. Превышений ПДК по аммиаку и сероводороду не выявлено. Есть незначительное увеличение по фтористым соединениям. Также замер произведен в селе Шайкорык Жамбылского района. Никаких превышений ПДК не выявлено", - проинформировали в ведомстве.

 
Кроме того, согласно данным автоматизированной станции Казгидромета, расположенной на улице Сатпаева в городе Таразе, высоких загрязнений вредных веществ не обнаружено.
 

Департамент экологии предоставит дополнительную информацию по данному факту. Здоровью жителей города Тараза ничего не угрожает. На данный момент дым отсутствует", - подчеркнули в акимате.

 

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В Минэкологии прокомментировали выброс газа на заводе "Казфосфат"

12.07.2022, 12:24 6821
В Минэкологии прокомментировали выброс газа на заводе "Казфосфат"
Фото: instagram.com/vtvs_taraz
ТАРАЗ. 12 ИЮЛЯ - Согласно произведенным замерам, проведенным после выброса отходящего газа на заводе "Казфосфат", превышений по аммиаку, сероводороду и оксиду углерода не установлено, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

11 июля в 20.00 в сернокислотном цехе ТФ ТОО "Казфосфат" завода "Минеральные удобрения" произошла аварийная ситуация, по информации завода, вышел из строя моногидратный насос абсорбера. Вследствие чего произошел выброс отходящего газа (триоксид серы)", - сообщает пресс-служба Минэкологии РК.

 
По информаии ведомства, в 21.20 был произведен замер в санитарно-защитной зоне завода по улице Сулейманова, где установлено значительное превышение фтористого водорода. Как утвреждают экологи, превышений по аммиаку, сероводороду и оксиду углерода не установлено.
 

Также в 22.05 проведен замер на аналогичные загрязняющие вещества на СЗЗ завода вблизи поселка Шайкорык, превышение загрязняющих веществ не установлено", - говорится в сообщении.

 
По информации Жамбылского Филиала РГП "Казгидромет" загрязнение воздуха в городе наблюдаются по взвешенным веществам, не превышающие 1 ПДК.
 

Перевооружившись лабораторными приборами и забрав с поверки газоанализатор Polar, сотрудники департамента на основании Предпринимательского кодекса РК зашли на внеплановую проверку с последующей регистрацией в органах прокуратуры на ТОО "Казфосфат" "Минеральные удобрения" для проведения измерения загрязняющих веществ на источнике выбросов загрязняющих веществ сернокислотного цеха, однако в момент замеров цех был приостановлен, где проводилась его продувка, в этой связи превышений загрязняющих веществ не установлено", - заверили в ведомстве.

 
Отмечается, что в ходе внеплановой проверки будет проведен камеральный контроль для выяснения причин и обстоятельств произошедшей внештатной ситуации. Информация о результатах внеплановой проверки после ее регистрации будет направлена дополнительно.
 
В настоящее время департаментом экологии и Казгидрометом продолжается мониторинг атмосферного воздуха. По поручению акима области создана рабочая группа, в состав которой входит и департамент экологии, по решению данного инцидента.
 
Ранее сообщалось, что в результате выброса газа на заводе "Казфосфат" по результатам предварительных анализов есть небольшое увеличение по фтористым соединениям.
 

В Иле-Балхашский резерват выпустили 61 особь краснокнижного оленя

11.07.2022, 11:51 17021
В Иле-Балхашский резерват выпустили 61 особь краснокнижного оленя
Фото: Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК
КОНАЕВ. 11 ИЮЛЯ - В государственном природном резервате состоялся ежегодный выпуск краснокнижного бухарского оленя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Из Карачингильского охотничьего хозяйства на территорию резервата "Иле-Балхаш" была привезена 61 особь оленя. Теперь их общее количество составляет 150 голов, рассказали в Комитете лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК.
 

Для отслеживания перемещений животных в зоне их выпуска были установлены 6 фотоловушек. Также на трех оленей были надеты специальные ошейники с датчиками GPS. Устройства крепятся безболезненно и не наносят вреда зверям", - уточнили в ведомстве.

 
 
Отмечается, что это четвертый выпуск бухарских оленей на территории резервата "Иле-Балхаш" - в 2019 году были выпущены 5 оленей, в 2020 году - 15 и в 2021 году - 61 голова.
 
Бухарский олень занесен в Красную книгу РК и в Международную Красную книгу.
 

Возвращение бухарского оленя в дикую природу Балхашского района является важным этапом программы по реинтродукции тигра, которая реализуется Комитетом лесного хозяйства и животного мира при поддержке WWF России и ПРООН в РК", - подчеркнули специалисты.

 

В Жайык выпустили 3,5 млн молоди осетровых рыб

10.07.2022, 13:56 21146
В Жайык выпустили 3,5 млн молоди осетровых рыб
Фото: Комитет рыбного хозяйства МЭГПР РК
АТЫРАУ. 10 ИЮЛЯ - В рамках государственного заказа РГКП "Атырауский осетровый рыбоводный завод" в реку Жайык выпущено 3,5 миллиона молоди осетровых видов рыб, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В целях сохранения и регулирования устойчивого использования осетровых видов рыб в рамках государственного заказа по воспроизводству рыбных ресурсов на 2022 год 8 июля этого года в преддверии Дня работников рыбного хозяйства РГКП "Атырауский осетровый рыбоводный завод" Комитета рыбного хозяйства МЭГПР РК" выпустил в реку Жайык 3,5 млн молоди осетровых видов рыб (севрюга, русский осетр и стерлядь)", - сообщает пресс-служба Комитета рыбного хозяйства Минэкологии РК. 

 
Также сообщается, что в рамках госзаказа ранее другой остеровый рыбоводный завод в Атырау выпустил в Жайык 3,5 млн молоди осетровых, в том числе 729 тысяч белуги, 419 тысяч русского осетра, 629 тысяч стерляди и 1,723 млн севрюги. Таким образом, государственные осетровые заводы выполнили план текущего года.
 
Кроме того, в рамках госзаказа в конкурентной среде ТОО "Актау балык LTD" в конце июля и в начале августа этого года в реку Жайык дополнительно планируется выпустить 500 тысяч молоди осетровых видов рыб.
 

В Иле-Алатауском нацпарке открылся второй визит-центр

09.07.2022, 17:55 24331
Фото: primeminister.kz
АЛМАТЫ. 9 ИЮЛЯ - Торжественное открытие визит-центра Turgensai, расположенного в национальном парке Иле-Алатау, состоялось сегодня в Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В открытии принял участие заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов и другие официальные лица. 
 

Turgensai - второй визит-центр на карте нацпарка Иле-Алатау. Он станет отправной точкой в путешествии по заповедным местам Тургеньского ущелья. Создан визит-центр по современным стандартам. Здесь туристы и гости Алматинской области могут получить всю необходимую информацию о национальном парке", - сообщает сайт главы правительства. 

 
Визит-центр Turgensai находится в Тургеньском ущелье, в 80 км от Алматы. 

Визит-центры дают возможность формировать организованный отдых. Их наличие - требование времени и для простых граждан, которые на выходе получают безопасный маршрут, инструктаж, место, где можно отдохнуть и набраться сил, и национальным паркам, которые могут контролировать турнагрузку, за счет этого содержать территории в порядке, развивать и улучшать инфраструктуру", - рассказал председатель правления РОО "QazaqGeography" Орман Нурбаев.

 
От центра можно пройтись пешком до Медвежьего водопада. Туристы также могут посетить водопад Кайракты, Чинтургенские моховые ельники, природный резерват, где растут яблони Сиверса и другие природные объекты. Тургеньское ущелье знаменито и сакскими курганами, в одном из которых был найден Золотой человек.
 

Комплекс Turgensai включает в себя информационную стойку, лекционный зал, сувенирную лавку, пункт общественного питания, детскую площадку и террасы, общественный туалет. Для людей с ограниченными возможностями и родителей маленьких детей визит-центр оснащен пандусами, чтобы все посетители вне зависимости от их потребностей могли чувствовать себя комфортно", - сообщает сайт.

 
В скором времени планируется открытие подобных визит-центров еще в двух национальных парках - Алтын-Эмеле и Чарыне. Там же будут установлены кэмпинг- и глэмпинг-зоны. В настоящее время на территории нацпарков уже создана удобная инфраструктура: навигация, смотровые площадки, питьевые фонтанчики, туалеты, теневые навесы.
 

Новый опреснительный завод запустили в Мангистауской области

07.07.2022, 15:56 30521
Фото: gov.kz
АКТАУ. 7 ИЮЛЯ - Предприятие по опреснению пластовой воды, выходящей вместе с нефтью, запустили в Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С технологическими процессами завода главу области Нурлана Ногаева ознакомили представители АО "Каражанбасмунай". 
 
По их словам, в рамках поручения президента Касым-Жомарта Токаева о решении дефицита питьевой воды в Мангистауской области, планируется поэтапно до 2025 года реализовать 9 проектов мощностью 286 тысяч кубометров воды. Один из первых проектов на месторождении "Каражанбас" - опреснительный завод пластовой воды, мощностью 17 тысяч кубометров воды в сутки - успешно внедряется в тестовом режиме.
 

До настоящего времени предприятие получало воду из водовода "Астрахань - Мангишлак". Теперь высвобожденные после полного запуска завода 10 тысяч кубометров воды будут направлены на нужды населения. 7,5 тысячи кубометров в сутки - в Жанаозен, 1,5 тысячи кубометров - в Бейнеуский район, 1 тысяча кубометров - в село Жетибай, остальные 500 кубометров воды - в населенные пункты Мангистауского района", - сообщил руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Бердибек Картбаев.

 
Произведенная заводом вода будет использоваться на месторождении в технических целях, что позволит снизить зависимость месторождения от потребления волжской воды и направить ее объем на нужды населения Мангистауской области. Очистка пластовой воды на нефтяном месторождении также оказывает благоприятное воздействие на окружающую среду.
 
Ранее сообщалось, что из-за обмеления Каспия жители Актау испытывают проблемы с питьевой водой.
 

Ученые обнаружили гигантскую озоновую дыру над тропиками

06.07.2022, 17:22 34211
ОНТАРИО. 6 ИЮЛЯ - Канадские ученые заявляют об огромной озоновой дыре над всеми тропическими регионами. Ее размеры в семь раз превышают известную дыру над Антарктикой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам профессора из университета Ватерлоо в Онтарио Цин-Бин Лу, открытая озоновая дыра существует уже более 30 лет и в отличие от антарктической озоновой дыры, которая появляется только в весенний сезон, тропическая озоновая дыра появляется во все времена года с 1980-х годов, и ее площадь примерно в семь раз больше, сообщает Ferra.ru.
 

Это может вызвать увеличение уровня ультрафиолетового излучения на Земле и связанных с этим рисков рака кожи и катаракт, а также других негативных последствий для здоровья и экосистем в тропических регионах", - заявил Лу.

 
По его информации, предварительные отчеты показывают, что уровни истощения озонового слоя над экваториальными регионами уже угрожают большому населению тропических регионов.
 

В ЗКО создали природный резерват и заказник для сайгаков

05.07.2022, 12:42 38631
В ЗКО создали природный резерват и заказник для сайгаков
Фото: Depositphotos
УРАЛЬСК. 5 ИЮЛЯ - Чтобы минимизировать причиняемый сайгаками ущерб сельскому хозяйству, а также в целях сохранения мест обитания уральской популяции сайгаков в Западно-Казахстанской области созданы государственный природный резерват "Бокейорда" и Ащиозекский государственный природный заказник. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Площадь Ащиозекского государственного природного заказника республиканского значения составляет 314 504,1 гектара, площадь государственного природного резервата "Бокейорда" - 343 040,1 гектара. Вышеуказанные особо охраняемые природные территории располагаются на территории Бокейординского, Жанибекского, Казталовского, Жангалинского районов Западно-Казахстанской области", - сообщили в ведомстве.

 
По данным комитета, на территории Казахстана обитает более 90% мировой популяции сайгаков, это бетпакдалинская, уральская и устюртская популяции. Особое внимание заслуживает Западно-Казахстанская область, где численность сайгаков по учетным данным составила 801 тысячу особей, что привело к усилению конкуренции сайгаков с сельскохозяйственными животными за пастбища и водопои. Также имеются многочисленные факты потравы сельскохозяйственных культур.
 
Также подписано соглашение между Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК, АСБК (Казахстанской ассоциацией сохранения биоразнообразия) и Королевским обществом защиты птиц (RSPB) Великобритании. В рамках данного соглашения будет оказана финансовая поддержка и научное сопровождение деятельности резервата.
 
Как сообщалось ранее, эксперты ставят под сомнение статданные и принимаемые на государственном уровне решения относительно сайги.
 

Научно-техническую программу по оценке редких животных подготовили в Казахстане

04.07.2022, 10:23 41416
Научно-техническую программу по оценке редких животных подготовили в Казахстане
Фото: depositphotos
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - В целях проведения оценки современного состояния популяций редких видов беспозвоночных и позвоночных подготовлена научно-техническая программа, об этом сообщил заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
НТП будет рассмотрена в рамках государственного программно-целевого финансирования с участием специализированных научных организаций Министерства науки и высшего образования, сообщил Скляр в ответе на депутатский запрос. 
 
Он сообщил, что в последующем при одобрении комиссией Высшего научно-технического совета в рамках программы целевого финансирования будут предусмотрены средства на исследования, ревизии и обновление Красной книги Республики Казахстан.
 
При этом, отметил Скляр, НТП также предусматривается создание электронной базы данных по редким и исчезающим видам животных и разработка публичного веб-портала по Красной книге Республики Казахстан на основе вышеуказанных данных. В целях реализации указанных мероприятий планируется внесение соответствующих изменений в действующее законодательство по вопросам развития охотничьей отрасли и сохранения животного мира.
 

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