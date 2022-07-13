На заводе в Таразе произошел дымовой выброс

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ТАРАЗ. 12 ИЮЛЯ - Согласно произведенным замерам, проведенным после выброса отходящего газа на заводе "Казфосфат", превышений по аммиаку, сероводороду и оксиду углерода не установлено, передает KAZAKHSTAN TODAY.

11 июля в 20.00 в сернокислотном цехе ТФ ТОО "Казфосфат" завода "Минеральные удобрения" произошла аварийная ситуация, по информации завода, вышел из строя моногидратный насос абсорбера. Вследствие чего произошел выброс отходящего газа (триоксид серы)", - сообщает пресс-служба Минэкологии РК.

По информаии ведомства, в 21.20 был произведен замер в санитарно-защитной зоне завода по улице Сулейманова, где установлено значительное превышение фтористого водорода. Как утвреждают экологи, превышений по аммиаку, сероводороду и оксиду углерода не установлено.

Также в 22.05 проведен замер на аналогичные загрязняющие вещества на СЗЗ завода вблизи поселка Шайкорык, превышение загрязняющих веществ не установлено", - говорится в сообщении.

По информации Жамбылского Филиала РГП "Казгидромет" загрязнение воздуха в городе наблюдаются по взвешенным веществам, не превышающие 1 ПДК.

Перевооружившись лабораторными приборами и забрав с поверки газоанализатор Polar, сотрудники департамента на основании Предпринимательского кодекса РК зашли на внеплановую проверку с последующей регистрацией в органах прокуратуры на ТОО "Казфосфат" "Минеральные удобрения" для проведения измерения загрязняющих веществ на источнике выбросов загрязняющих веществ сернокислотного цеха, однако в момент замеров цех был приостановлен, где проводилась его продувка, в этой связи превышений загрязняющих веществ не установлено", - заверили в ведомстве.

Отмечается, что в ходе внеплановой проверки будет проведен камеральный контроль для выяснения причин и обстоятельств произошедшей внештатной ситуации. Информация о результатах внеплановой проверки после ее регистрации будет направлена дополнительно.

В настоящее время департаментом экологии и Казгидрометом продолжается мониторинг атмосферного воздуха. По поручению акима области создана рабочая группа, в состав которой входит и департамент экологии, по решению данного инцидента.