На заводе в Таразе произошел дымовой выброс

Фото: Telegram/Крис Пи Тараз
ТАРАЗ. 12 ИЮЛЯ - На заводе минеральных удобрений в Таразе произошел единовременный дымовой выброс, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
В 20.00 на заводе минеральных удобрений ТОО "Казфосфат" произошел единовременный выброс. По результатам предварительных анализов есть небольшое увеличение по фтористым соединениям. Превышение других веществ, таких как азот, на санитарной границе города с ЗМУ на данный момент не обнаружено", - сообщили в акимате региона после происшествия.
По заданию акима области создана рабочая группа из экологов, специалистов ДЧС и других ответственных лиц. Рабочую группу возглавляет заместитель акима Жамбылской области Рустем Даулет.
В соцсетях жители Тараза распространяли видео, на котором видно, как город окутал смог.
По данным акимата, экологами были произведены замеры.
Департаментом экологии Жамбылской области произведен замер ПДК на улице Сулейманова в городе Таразе. Превышений ПДК по аммиаку и сероводороду не выявлено. Есть незначительное увеличение по фтористым соединениям. Также замер произведен в селе Шайкорык Жамбылского района. Никаких превышений ПДК не выявлено", - проинформировали в ведомстве.
Кроме того, согласно данным автоматизированной станции Казгидромета, расположенной на улице Сатпаева в городе Таразе, высоких загрязнений вредных веществ не обнаружено.
Департамент экологии предоставит дополнительную информацию по данному факту. Здоровью жителей города Тараза ничего не угрожает. На данный момент дым отсутствует", - подчеркнули в акимате.