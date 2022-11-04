Некоторые знаковые ледники на объектах всемирного наследия исчезнут к 2050 году - ЮНЕСКО

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Москва. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Россия и Китай в этом году могут подписать соглашение о создании первой трансграничной территории "Земля больших кошек" для сохранения сразу двух видов редких кошек - дальневосточного леопарда и амурского тигра.

В конце февраля 2019 года руководство приморского нацпарка "Земля леопарда" и Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда в китайском городе Чанчун заключили меморандум о взаимопонимании в области сохранения амурского тигра и дальневосточного леопарда.

Один из пунктов документа говорит о том, что обе стороны будут прилагать усилия по созданию на приграничных территориях Российской Федерации и Китайской Народной Республики трансграничного резервата "Земля больших кошек", в состав которого войдут государственный природный биосферный заповедник "Кедровая падь" (РФ), национальный парк "Земля леопарда" (РФ) и Северо-Восточный национальный парк тигра и леопарда (КНР)", - рассказал РИА Новости глава Минприроды России Александр Козлов.

По его словам, это не единственный проекты такого рода, однако "Земля больших кошек" станет первым международным резерватом, охраняющим сразу двух редких кошек.

В настоящее время уже подготовлен проект соглашения о создании трансграничного резервата, китайские коллеги внесли свои корректировки. Во многом работу по данному направлению сдержала пандемия COVID-19. Есть надежда, что документ может быть подписан в течение календарного года", - сказал министр.

Со стороны России за создание резервата отвечает Минприроды РФ, со стороны Китая - Государственное управление лесного и степного хозяйства Китайской Народной Республики. Для управления резерватом будет создана смешанная российско-китайская комиссия, которая будет проводить свои заседания поочередно в каждом из государств.

В резервате будут находиться животные, которые живут на территории особо охраняемых природных территорий, входящих в состав "Земли больших кошек". На сегодняшний день это 121 взрослый леопард и 48 амурских тигров - в России, а также 60 леопардов и 40 тигров - в Китае", - сообщил Козлов.

Площадь территории резервата в России (национальный парк "Земля леопарда" и заповедник "Кедровая падь") сейчас составляет 282 тысячи гектаров, в Китае - почти 1,5 миллиона гектаров. Глава Минприроды заявил, что, согласно предварительной договоренности, каждая из сторон сможет изменять на своей территории границы резервата в соответствии с законодательством государства. По его словам, у России уже есть планы по увеличению площади нацпарка "Земля леопарда" за счет присоединения ряда граничащих с ним территорий.

Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке в Китае у границы с Россией. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.

Напомним, в Казахстане выпустят четырех амурских тигрят для возрождения популяции.



