Некоторые знаковые ледники на объектах всемирного наследия исчезнут к 2050 году - ЮНЕСКО

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Париж. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Новые данные ЮНЕСКО свидетельствуют об ускоренном таянии ледников на объектах всемирного наследия, причем ледники на трети объектов могут исчезнуть к 2050 году.
Однако две трети еще можно спасти, если рост глобальной средней температуры не превысит 1,5°C по сравнению с доиндустриальным периодом. Это станет одной из основных задач КС27", - говорится в докладе организации.
По информации ЮНЕСКО, существует только одно эффективное решение: быстро сократить выбросы CO2.
Только быстрое снижение уровня выбросов CO2 может спасти ледники и исключительное биоразнообразие, которое от них зависит. КС27 будет играть решающую роль в поиске решений этой проблемы. ЮНЕСКО полна решимости поддерживать государства в достижении этой цели", - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.
По данным ЮНЕСКО, ледники на территории трети из 50 объектов всемирного наследия обречены исчезнуть к 2050 году независимо от усилий по ограничению повышения температуры. Они включают в себя самые высокие (рядом с Эверестом), самые длинные (на Аляске) и последние оставшиеся ледники в Африке среди прочих, что дает репрезентативное представление об общей ситуации в отношении ледников в мире.
В настоящее время они ежегодно теряют 58 миллиардов тонн льда, что эквивалентно совокупному годовому потреблению воды Францией и Испанией, и являются причиной почти 5% наблюдаемого глобального повышения уровня моря", - говорится в докладе.
Между тем половина человечества прямо или косвенно зависит от ледников в качестве источника воды для бытовых нужд, сельского хозяйства и энергетики. Ледники также являются основой биоразнообразия, питая многие экосистемы.
Когда ледники быстро тают, миллионы людей сталкиваются с нехваткой воды и повышенной опасностью стихийных бедствий, таких как наводнения, а еще миллионы могут быть вынуждены покинуть свои дома в результате повышения уровня моря. Это исследование подчеркивает настоятельную необходимость сокращения выбросов парниковых газов и инвестирования в решения на основе природы, которые могут помочь смягчить последствия изменения климата и позволить людям лучше адаптироваться к ним", - заявил генеральный директор МСОП доктор Бруно Оберле.
Примеры ледников, находящихся под угрозой исчезновения, по регионам:
Африка:
- Согласно имеющимся данным, ледники на всех объектах всемирного наследия в Африке, скорее всего, исчезнут к 2050 году, в том числе на территории национальных парков Килиманджаро и Гора Кения.
Азия:
- Ледник на территории объекта национальный парк "Три параллельные реки", провинция Юньнань (Китай), имеет самый высокий показатель потери массы по сравнению с 2000 годом (57,2%), а также является самым быстро тающим ледником в списке.
- Ледники в Западном Тянь-Шане (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан) сократились на 27% с 2000 года.
Европа:
- Ледники на территории объекта Район горы Мон-Пердю в Пиренеях (Франция, Испания), скорее всего, исчезнут к 2050 году.
- Ледники в Доломитовых Альпах (Италия), скорее всего, исчезнут к 2050 году.
Латинская Америка:
- Ледники в национальном парке Лос-Алерсес (Аргентина) занимают 2-е место по потере массы по сравнению с 2000 годом (45,6 %).
- Ледники в национальном парке Уаскаран (Перу) сократились на 15% с 2000 года.
Северная Америка:
- Ледники в Йеллоустонском национальном парке (Соединенные Штаты Америки), скорее всего, исчезнут к 2050 году.
- Ледники в Йосемитском национальном парке (Соединенные Штаты Америки), скорее всего, исчезнут к 2050 году.
- Ледники в Международном парке Мира Уотертон-Лейкс–Глейшер (Канада, США) за 20 лет потеряли 26,5% своего объема.
Океания:
- Ледники на территории объекта Те-Вахипоунаму - юго-запад острова Южный (Новая Зеландия) потеряли почти 20% своего объема с 2000 года.