О загрязнении озера Караколь сточными водами рассказал известный блогер

КАРАГАНДА. 16 ФЕВРАЛЯ - Новый золоотвал Карагандинской ТЭЦ почти вплотную расположился к домам на окраине Караганды. Площадка с отходами всего в 650 метрах и даже не огорожена. Люди намерены подать в суд на чиновников и руководство энергокомпании, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жители микрорайона "Курьяновский" требуют перенести строительство площадки подальше от их микрорайона. Зола и пепел будут разлетаться, уверены горожане, и травить все в округе. Кроме того, карагандинцы сообщили, что строительная техника уже повредила русло одной из рек, теперь частным домам угрожает подтопление, сообщает телеканал "Астана".

Вопрос к земельщикам: кто, как и на каких основаниях дал им землю во временное пользование на четыре года и 11 месяцев, если там расстояние не соответствует, если нарушены экологические нормы? Защитная зона производственных объектов должна быть не менее 300 метров, а именно золоотвалов - не менее одного километра. Те ответственные лица, которые это подписали, будут нести ответственность", - сказал правозащитник Мухамедкали Шаймерденов.

По словам жильцов, старый золоотвал переполнен и летом нещадно пылит. Воздухом с золой вынуждены дышать почти 500 семей. Новая площадка с отходами только удвоит эффект, уверены курьяновцы.

В поселке с ужасом ждут и весенних паводков. Местная жительница Кристина Наумкина видела, как зимой недалеко от ее дома утонула производственная техника.

Нас стало топить. Поменяли русло реки, она выходит из берегов и идет к нам в поселок", - рассказала она.

Независимые экологи уверены, что проект нового золоотвала нужно тщательно доработать - хотя бы высадить деревья и добросовестно заливать водой отходы, чтобы не было пыли.

Букву закона проектировщики пытаются соблюдать, а интересы людей не учли. Поэтому люди криком кричат. В Европе их строят где угодно, так как они там не пылят. А так как у нас они пылят всегда, их никто не хочет видеть. Даже сейчас за три километра и от него пыль несет", - сказал эколог Дмитрий Калмыков.

В "Караганда энергоцентр" обещают в качестве своеобразной защиты высадить 23 тысячи деревьев. Начать посадку планируют уже этой весной. В энергокомпании также не исключают, что полигон все-таки немного отодвинут от домов.

Это не просто так у себя дома передвинуть шкаф. Внесение изменения в проект требует согласования. Сейчас будем рассматривать возможность", - сказал исполнительный директор ТОО "Караганда энергоцентр" Рустем Байжанов.

В репортаже отмечается, что зола, по словам экологов, отличный строительный материал. Однако коммунальщики говорят, что давно столкнулись с парадоксальным явлением - их дешевые отходы никому не нужны. А поэтому утилизировать их приходиться старым "грязным" способом.