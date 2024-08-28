27.08.2024, 20:40 4576
Озера ГНПП "Бурабай" будут находиться под круглосуточным наблюдением
Фото: ГНПП Бурабай
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Кокшетау. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Дополнительные меры для защиты водоемов и сохранения ихтиофауны предпринимает дирекция государственного национального природного парка "Бурабай". На берегах озер нацпарка началась установка систем видеонаблюдения, сообщает пресс-служба нацпарка.
Первым под защиту попадет озеро Жукей, облюбованное рыбаками. Здесь же чаще всего фиксируются факты незаконной рыбалки. Из семи фактов незаконной рыбалки, зафиксированных в этом году на озерах нацпарка, четыре имели место именно на озере Жукей.
СМАРТ-система позволит более эффективно контролировать ситуацию на водоеме и пресекать подобные случаи. Оптические камеры высокого разрешения способны вести непрерывное наблюдение за акваторией и береговой зоной озера в режиме реального времени.
Мы ожидаем, что внедрение современных технологий видеонаблюдения на озерах не только обеспечит сохранность ихтиофауны, но также станет мощным сдерживающим фактором для тех, кто портит скалы и бросает мусор. В следующем году на очереди озеро Щучье. Постепенно умные технологии Smart National Park Burabay возьмут под контроль все шесть крупных озер парка", - рассказал директор ГНПП "Бурабай" Сергей Быков.
Система видеоконтроля на озере Жукей будет введена в эксплуатацию до конца осени.
Ранее в рамках экологической акции "Чистые берега" двести волонтеров собрали более двух тонн мусора на берегах озер в ГНПП "Бурабай".
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25.08.2024, 20:48 16146
Более двух тонн мусора собрали вокруг озер в Боровом
Фото: pixabay.com
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Кокшетау. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках экологической акции "Чистые берега" двести волонтеров собрали более двух тонн мусора на берегах озер в ГНПП "Бурабай", сообщили в пресс-службе парка.
Совместно с инспекторами нацпарка берега озер Щучье, Боровое, Большое Чебачье, Малое Чебачье, Катарколь и Жукей чистили местные жители, арендаторы и работники их организаций, а также студенты колледжей. Значительную часть собранного мусора составляют пластиковые бутылки, стеклянные и жестяные банки, целлофановые пакеты", - проинформировали в пресс-службе нацпарка.
По словам специалистов, пластик и стекло наиболее опасны для окружающей среды, так как они разлагаются на протяжении сотен лет, нанося серьезный ущерб природе.
Мы уверены, что такие инициативы помогают не только улучшить экологическое состояние озер и их прибрежных зон, но и воспитать у людей бережное отношение к природе. Хочу отметить, что количество казахстанцев, которые присоединяются к нашим усилиям по охране окружающей среды в этом году выросло, и поблагодарить всех волонтеров, которые приняли участие в нашей акции", - сказал главный лесничий ГНПП "Бурабай" Бауыржан Махметов.
В прошлом году в нацпарке "Бурабай" собрали три тонны мусора.
Ранее в нацпарке "Бурабай" призвали туристов не оставлять на деревьях завязки из тряпок и целлофана.
19.08.2024, 13:59 61106
Наполнение Балхаша: Казахстан и Китай ведут переговоры о делении воды трансграничных рек
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Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Китай разрабатывают проект межправительственного соглашения о делении между двумя странами вод трансграничных рек, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана.
По данным министерства, разработкой межправительственного соглашения занимается совместная рабочая группа, куда входят специалисты двух государств.
Основной задачей соглашения является обеспечение поступления объема воды, гарантирующего сохранение озера Балхаш на оптимальном уровне.
По информации ведомства, с начала года в озеро направили больше 12 млрд кубометров воды.
Ранее сообщалось, что ученые Казахстана, Китая, России и Узбекистана проведут исследования Аральского моря.
19.08.2024, 11:55 62051
В Мангистау компанию оштрафовали на 7,8 млн тенге за эконарушения
Недропользователь без наличия экологического разрешения осуществлял добычу нефти и попутного газа
Фото: Depositphotos
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Актау. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области компанию оштрафовали на 7,8 млн тенге за нарушения экологического законодательства, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Недропользователь ТОО "Жалгызтобемунай" в период с 1 по 11 января 2024 без наличия экологического разрешения осуществлял добычу нефти и попутного газа. По акту прокурорского надзора, указанная компания привлечена к административной ответственности", - проинформировали в пресс-службе.
Уточняется, что сумма наложенного штрафа составила 7,8 млн тенге.
Ранее в Карагандинской области крупное предприятие оштрафовали на 313 млн тенге.
19.08.2024, 11:20 62941
Казахстан и Россия создадут экологические коридоры для беспрепятственной миграции сайги
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Республика Казахстан и Российская Федерация создадут трансграничные экологические коридоры для беспрепятственной миграции сайги, сообщает Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК.
Достигнуты договоренности о незамедлительном создании рабочей группы для проведения совместных мониторинговых исследований для выработки рекомендаций по увеличению количества проходов и создания трансграничных экологических коридоров на границе РК и РФ для беспрепятственной миграции сайги", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, депутат сената Арман Утегулов, заместитель акима Западно-Казахстанской области Калияр Айтмухамбетов провели встречу с сельхозтоваропроизводителями Жанибекского района ЗКО.
В ходе встречи была обсуждена одна из основных проблем сельхозтоваропроизводителей - потрава посевов и сенокосов сайгаками. Были рассмотрены предложения фермеров по решению этой проблемы", - добавили в комитете.
Напомним, президент Токаев заявил, что запретит отстрел сайгаков.
Как сообщалось ранее, в феврале отстрел сайгаков был временно приостановлен. Работу по регулированию популяции животных могут продолжить в следующем году.
Осенью прошлого года в Казахстане сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. В результате было принято решение об отлове 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным, и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать. В ноябре на мясоперерабатывающих предприятиях начали производить тушенку из сайгачатины.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
18.08.2024, 15:45 71606
Пожар на берегу Каспия: жители Актау жалуются на запах гари
В ДЧС назвали причину - тлеющий камыш на побережье Каспия, в труднодоступной болотистой местности
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Актау. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Актау массово жалуются на запах гари в городе, который они ощущают с ночи 18 августа, сообщает Lada.kz.
По данным сайта, очень высокий уровень загрязнения воздуха наблюдается с 6 часов утра.
Люди предположили, что возможной причиной неприятного запаха стало горение, а затем тление мусорного полигона недалеко от Актау, которые произошли 17 августа", - сообщает источник.
Однако в ДЧС региона сообщили, что в Исатайском районе Атырауской области 17 августа в 15.30 в 20 километрах от села Жанбай, на побережье Каспия, в труднодоступной болотистой местности начал тлеть камыш.
Тушение невозможно из-за отсутствия подъездных путей (площадь устанавливается). Угрозы населенным пунктам нет. Спасатели проводят мониторинг", - отметили в ДЧС региона.
Также в ведомстве добавили, что полигон близ областного центра продолжает тлеть.
Ранее очевидцы запечатлели на фото и видео желтый дым над "КазАзотом", из-за которого актаусцы ощущали химический запах в воздухе.
17.08.2024, 10:27 80881
Ученые Казахстана, России, Китая и Узбекистана проведут исследования Аральского моря
Фото: Depositphotos
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Ташкент. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Директор Синьцзянского института экологии и географии при Китайской академии наук Чжан Юанмин рассказал в интервью узбекистанскому информационному агентству "Дуне" о проведении международной полевой экспедиции на территории Аральского моря в конце лета.
В скором времени, в конце августа, китайские ученые, специалисты из Узбекистана совместно с учеными из Казахстана и России проведут полевую экспедицию по окружающей среде и экологии в районе Аральского моря", - пишет издание.
По словам директора института Чжан Юанмина, международные полевые рабочие группы в основном сосредоточатся на свойствах почвы, водном режиме, растительности, биоразнообразии, а также на некоторых видах ландшафтных исследований в полевых условиях. Ученые планируют получить реальные данные, анализ текущей ситуации в регионе Аральского моря, "что станет значительным шагом к восстановлению территории".
Эксперт отметил, что ученые Узбекистана имеют богатый опыт по сохранению биоразнообразия, экологическому восстановлению, а также по некоторым исследованиям пыльных бурь.
Отныне для региона Аральского моря это действительно международная платформа. Не только для китайских ученых, но и для ученых всего мира. Они сосредоточились на экологических проблемах, на восстановительных работах и добились больших успехов. ... Мы надеемся, что сможем объединить усилия для проведения совместных исследований, направленных на восстановление экологии и сохранение биоразнообразия в этих районах. Я думаю, что это очень хорошая инициатива для нахождения и создания альтернативных источников энергии, "зеленых" технологий, "зеленого" развития в регионе Аральского моря, которые могут стать хорошим примером для международных научных сообществ", - прокомментировал специалист.
Ранее в Минэкологии рассказали, что Китай поможет Казахстану создать искусственные лесные насаждения на дне Аральского моря.
Напомним, 6 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе неформального саммита Организации тюркских государств заявил о необходимости объединить усилия для решения экологических проблем Каспийского и Аральского морей.
1 января 2024 года председательство в Международном фонде спасения Арала перешло к Республике Казахстан.
13.08.2024, 09:40 106296
В Карагандинской области крупное предприятие оштрафовали на 313 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Караганда. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Каркаралинского района провела проверку соблюдения экологического законодательства после жалоб жителей. Выяснилось, что ТОО "Алтай Полиметаллы" сбрасывало сточные воды на открытый рельеф. Предприятие оштрафовали на 313,9 млн тенге, сообщили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области.
Предприятие вело деятельность без государственной экологической экспертизы и разрешения на выбросы в окружающую среду, что нарушает нормы Экологического кодекса. Каркаралинский районный суд признал предприятие виновным и оштрафовал на 313,9 млн тенге по статьям 332 часть 1 и 328 часть 1 Кодекса об административных правонарушениях РК", - проинформировали в прокуратуре.
Кроме того, судебным исполнителем была приостановлена работа комплекса биологической очистки сточных вод предприятия до устранения нарушений.
Административный штраф взыскан, предприятие принимает меры по устранению нарушений", - отметили в пресс-службе.
06.08.2024, 18:33 158926
Около 30 млн кубометров воды направлено в озера Коргалжынского заповедника
В 2024 году водохранилища Акмолинского филиала "Казводхоза" наполнились на 100%
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Кокшетау. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Для пополнения озер Коргалжынского государственного природного заповедника филиал "Казводхоза" по Акмолинской области направил в этом году около 30 млн кубометров воды, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
В 2024 году водохранилища филиала наполнились на 100%. На сегодня с потребителями заключен 41 договор на подачу воды. Для полива посевных площадей подано 2,6 млн кубометров воды, для хозяйственно-питьевых нужд - 82,5 млн кубометров.
На сегодня произведены ремонтные работы на Чаглинскогом водохранилище и Кенбидайкском гидроузле, проводится ремонт затворов на Селетинском водохранилище. Планируется очистка дна Астанинского водохранилища. Также начата разработка проектно-сметной документации для реконструкции Астанинского водохранилища. Все водохозяйственные объекты филиала работают в штатном режиме, дефицита воды не наблюдается", - сообщил директор филиала "Казводхоза" по Акмолинской области Дуйсенбек Сыздыков.
Ранее сообщалось, что в 12,5 раза больше воды поступает в Северное Аральское море в сравнении с прошлым годом.
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