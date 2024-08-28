Озера ГНПП "Бурабай" будут находиться под круглосуточным наблюдением

Фото: ГНПП Бурабай

Рассказать друзьям

Кокшетау. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Дополнительные меры для защиты водоемов и сохранения ихтиофауны предпринимает дирекция государственного национального природного парка "Бурабай". На берегах озер нацпарка началась установка систем видеонаблюдения, сообщает пресс-служба нацпарка.





Первым под защиту попадет озеро Жукей, облюбованное рыбаками. Здесь же чаще всего фиксируются факты незаконной рыбалки. Из семи фактов незаконной рыбалки, зафиксированных в этом году на озерах нацпарка, четыре имели место именно на озере Жукей.





СМАРТ-система позволит более эффективно контролировать ситуацию на водоеме и пресекать подобные случаи. Оптические камеры высокого разрешения способны вести непрерывное наблюдение за акваторией и береговой зоной озера в режиме реального времени.





Мы ожидаем, что внедрение современных технологий видеонаблюдения на озерах не только обеспечит сохранность ихтиофауны, но также станет мощным сдерживающим фактором для тех, кто портит скалы и бросает мусор. В следующем году на очереди озеро Щучье. Постепенно умные технологии Smart National Park Burabay возьмут под контроль все шесть крупных озер парка", - рассказал директор ГНПП "Бурабай" Сергей Быков.





Система видеоконтроля на озере Жукей будет введена в эксплуатацию до конца осени.



