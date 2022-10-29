Предприятие сжигало медотходы без лицензии в СКО

Петропавловск. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области экологи приостановили деятельность предприятия, которое сжигало опасные медицинские отходы без лицензии.
Жители села Малое Белое Кызылжарского района Северо-Казахстанской области несколько лет бьют тревогу. Они утверждают, что работа предприятия, расположенного в данном населенном пункте, влияет на состояние их здоровья. Завод занимается сжиганием различных медицинских отходов. При этом жилые дома расположены буквально в нескольких метрах от него, так что жители вынуждены дышать различными вредными веществами, информирует региональное издание "Петропавловск.news".
После обращений сельчан предприятием заинтересовался областной департамент экологии.
В рамках камерального контроля, сбора и анализа информации был направлен иск на приостановку деятельности, так как согласно Экологическому кодексу предприятие, специализирующееся на утилизации опасных отходов, в том числе и медицинских, обязано получить лицензию на такие виды услуг. Данное предприятие лицензии не имеет. У него на руках имеется разрешение на эмиссии в окружающую среду и, соответственно, заключение экологической экспертизы. Весь материал был собран и направлен в суд", - рассказал руководитель областного департамента экологии Азамат Бектасов.
Определением суда было утверждено мировое соглашение. По нему предприятие обязуется приостановить хозяйственную деятельность до получения соответствующей лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.
Предмет спора как таковой исчерпан. Однако, если выявятся случаи нарушения данного соглашения, придется действовать через судебных приставов", - пояснил глава департамента.
Всего департаментом по экологии было направлено 4 иска о приостановлении деятельности предприятий области, которые работают с нарушением экологического законодательства. В их числе один из городских мусорных полигонов.