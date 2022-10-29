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Предприятие сжигало медотходы без лицензии в СКО

28.10.2022, 10:17 4431
Петропавловск. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области экологи приостановили деятельность предприятия, которое сжигало опасные медицинские отходы без лицензии.
 
Жители села Малое Белое Кызылжарского района Северо-Казахстанской области несколько лет бьют тревогу. Они утверждают, что работа предприятия, расположенного в данном населенном пункте, влияет на состояние их здоровья. Завод занимается сжиганием различных медицинских отходов. При этом жилые дома расположены буквально в нескольких метрах от него, так что жители вынуждены дышать различными вредными веществами, информирует региональное издание "Петропавловск.news".
 
После обращений сельчан предприятием заинтересовался областной департамент экологии.
 

В рамках камерального контроля, сбора и анализа информации был направлен иск на приостановку деятельности, так как согласно Экологическому кодексу предприятие, специализирующееся на утилизации опасных отходов, в том числе и медицинских, обязано получить лицензию на такие виды услуг. Данное предприятие лицензии не имеет. У него на руках имеется разрешение на эмиссии в окружающую среду и, соответственно, заключение экологической экспертизы. Весь материал был собран и направлен в суд", - рассказал руководитель областного департамента экологии Азамат Бектасов.

 
Определением суда было утверждено мировое соглашение. По нему предприятие обязуется приостановить хозяйственную деятельность до получения соответствующей лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.
 

Предмет спора как таковой исчерпан. Однако, если выявятся случаи нарушения данного соглашения, придется действовать через судебных приставов", - пояснил глава департамента.

 
Всего департаментом по экологии было направлено 4 иска о приостановлении деятельности предприятий области, которые работают с нарушением экологического законодательства. В их числе один из городских мусорных полигонов.
 

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Жители Алматы пожаловались Брекешеву на грязный воздух

28.10.2022, 12:09 3776
Жители Алматы пожаловались Брекешеву на грязный воздух
Алматы. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопрос сложной экологической ситуации в Алматы обсуждал сегодня с горожанами министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев. Основная проблема - качество воздуха в городе.
 
В рамках дорожной карты, подписанной министерством и акиматом Алматы, предполагается перевод городской ТЭЦ-2 с угольного топлива на газ, что значительно снизит количество вредных веществ в атмосфере.

Еще одна злободневная проблема мегаполиса - незаконная вырубка деревьев. Также министру задавались вопросы об утилизации твердых бытовых отходов и фактах незаконной хозяйственной деятельности в водоохранных зонах, информирует телеканал "Хабар24".
 

Есть вопросы, конечно, которые не решаются либо решаются с затягиванием сроков исполнения. Это в рамках дорожной карты, которую мы подписали с акиматом города и нашим министерством, которая предполагает ряд мероприятий по улучшению экологической ситуации Алматы. Поэтому мы готовы. Я встречался с общественностью и экоактивистами - они готовы проводить такие встречи на регулярной основе, будь это в Алматы либо у нас, в Астане", - сказал Брекешев.



Ранее аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, что основными источниками загрязнения воздуха являются выбросы автотранспорта, теплоэнергетические комплексы (ТЭЦ-2,3), негазифицированные дома и дачи Алматы и Алматинской агломерации, производственные предприятия.    

Уплотнительная точечная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха", - сказал аким.

 

Краснокнижных соколов балобанов пытались вывезти из Казахстана в Кыргызстан

21.10.2022, 14:07 25106
Фото: МЭГПР РК
Тараз. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Бесагашского пограничного отделения Жамбылской области задержана группа неизвестных граждан, которые незаконно пытались вывезти 9 краснокнижных соколов балобанов из Республики Казахстан на территорию Кыргызской Республики, сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК.
 

Уголовное правонарушение выявлено в результате совместной работы инспекторов Жамбылской областной инспекции лесного хозяйства и животного мира, РГКП ПО "Охотзоопром", а также сотрудников правоохранительных органов и Пограничной службы части "Бесагаш", - говорится в сообщении ведомства.

 
По факту возбуждено уголовное дело.
 

Краснокнижный архар попал на видео в Баянаульском нацпарке

20.10.2022, 18:47 30621
Краснокнижный архар попал на видео в Баянаульском нацпарке
Фото: Instagram/yessen1702
Павлодар. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жителю села Каражар Баянаульского района Павлодарской области удалось снять на видео редкого краснокнижного архара.
 
 
Ранее, в сентябре, в объектив фотоловушки, установленной в национальном парке "Алтын-Эмель", попали архары, пришедшие на водопой.
 
До этого на чинке Донызтау и в пределах Актюбинской области в Байганинском районе был замечен редкий краснокнижный устюрсткий уриал.
 
Архары, или горные бараны, распространены на территории от центрального Казахстана и северо-восточного Афганистана до восточной Монголии, центрального и юго-западного Китая и Тибета.
 
Архар охраняется природоохранными организациями, а в Международной Красной книге рассматривается как вид, близкий к уязвимому положению, сообщается в Википедии.
 

Министр экологии прогнозирует рост дефицита водных ресурсов в Казахстане

20.10.2022, 17:00 31486
Министр экологии прогнозирует рост дефицита водных ресурсов в Казахстане
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В условиях сокращения водных ресурсов и роста водозабора на нужды населения дефицит водных ресурсов в Казахстане к 2030 году может составить 23,2 кубического километра, сообщил министр экологии и водных ресурсов Сериккали Брекешев на брифинге в службе центральных коммуникаций.
 
По его словам, на это влияет ряд факторов, среди которых изменение климата, неравномерное распределение водных ресурсов и связанная с этим нагрузка на них.
 

Многолетняя динамика речного стока свидетельствует об истощении водных ресурсов за счет сокращения местного и трансграничного стока. Если в 2000 году средний многолетний речной сток составлял 120 кубических километров, то сейчас около 102 кубических километров. К 2030 году ожидается дальнейшее снижение речного стока до 99,4 кубического километра", - пояснил Брекешев.

 
По его словам, наименее обеспечен водными ресурсами Центральный Казахстан. Этот регион, а также Западный Казахстан также являются наиболее зависимыми от соседних стран в плане водообеспечения.
 
Напомним, ранее президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана заявил, что серьезным барьером для устойчивого экономического развития страны является нехватка водных ресурсов, в связи с чем он поручил правительству подготовить трехлетний проект развития водной отрасли.
 

Токаев дал ряд поручений по спасению Балхаша от обмеления

20.10.2022, 11:36 33056
Токаев дал ряд поручений по спасению Балхаша от обмеления
Талдыкорган. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался об экологических проблемах области Жетысу.
 
Решение проблемы обмеления озера Балхаш президент назвал ключевой не только для региона, но и для всей страны.
 

Это очень сложный процесс, который требует больших усилий. Все запланированные работы необходимо выполнить качественно с привлечением специализированных научных организаций", - отметил он на встрече с общественностью Жетысуской области.

 
Президент отметил важность озеленения береговой линии Балхаша, что, по его словам, позволит снизить эрозию почв и предотвратить опустынивание земель. Координацию должно осуществлять Министерство экологии.
 

Следует перейти к более разумному освоению береговой линии и добиться минимизации негативного влияния внешних факторов. Уполномоченным органам необходимо продолжать переговоры с Китаем по контролю подачи воды трансграничной реки Или. Мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы не допустить обмеления Балхаша", - высказался глава государства.

 
В целом, отметил Токаев, обеспокоенность вызывают экологические проблемы региона, связанные с водной безопасностью, промышленным загрязнением, несанкционированными стихийными свалками.
 

Поручаю уполномоченным органам заняться решением этих проблем. В этой связи есть необходимость скорейшего запуска горно-перерабатывающего завода в Текели с соблюдением экологических нормативов", - поручил президент.


В своей речи Токаев также отметил, что Жетысу всегда был одним из спортивных центров страны, и поручил правительству обеспечить строительство в регионе современного лыжно-биатлонного комплекса, который, по его словам, станет базой для подготовки новых чемпионов и позволит повысить туристическую привлекательность области.




 

В сгоревших лесах Костанайской области цветут краснокнижные цветы

18.10.2022, 20:41 39106
В сгоревших лесах Костанайской области цветут краснокнижные цветы
Фото: Костанайские новости
Костанай. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В лесах Семиозерного лесхоза цветут подснежники.
 
Как пояснил ведущий научный сотрудник лаборатории геоботаники Института ботаники и фитоинтродукции (Алматы) Александр Кердяшкин, это Pulsatilla orientali-sibirica Stepanov - прострел восточно-сибирский в фазе повторного цветения, сообщает КН.
 
Цветок обнаружен на гарях сосновых лесов Калининского лесхоза. Причины цветения - теплая погода, прогревание почвы поверхностным низовым пожаром, который, пройдя по верху почвы, не повредил корневище и вызвал вторичное прорастание и цветение растения.
 
По словам эксперта, это хороший знак. Прострел восточно-сибирский - это живое доказательство того, что травянистый покров лесного массива выгорел неглубоко. При благоприятных условиях он восстановится в ближайшее время.
 
Этот вид подснежника занесен в Красную книгу Казахстана в 2014 году. Он отнесен к III категории, то есть численность его сокращается.
 

Новую вспышку бруцеллеза КРС зафиксировали на севере Казахстана

18.10.2022, 16:44 40236
Новую вспышку бруцеллеза КРС зафиксировали на севере Казахстана
Петропавловск. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Надёжка Кызылжарского района Северо-Казахстанской области в связи со вспышкой бруцеллеза вводят карантин.
 
Соответствующий проект постановления местных властей опубликован на портале "Открытые НПА".
 

В связи с возникновением болезни "бруцеллез крупного рогатого скота" установить ограничительные мероприятия на улицу 4 линия села Надежка Куйбышевского сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области", - говорится в документе.

 
Напомним, в сентябре из-за вспышки бруцеллеза в Западно-Казахстанской области свыше 3 тысяч 300 голов крупного рогатого скота было направлено на санитарный убой.
 
Ранее сообщалось, что в Алматы подписан договор о создании казахстанско-британского СП по производству противоинфекционных ветеринарных препаратов.
 
В конце июля казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
 
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
 
Ранее председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности.
 

В ЗКО выясняют причину гибели сайгаков

13.10.2022, 20:22 49921
В ЗКО выясняют причину гибели сайгаков
Фото: МЭГПРРК
Уральск. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Причину смерти найденных мертвыми сайгаков выясняют в Западно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба МЭГПРРК.
 
По информации Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции, 13 октября инспекторами ЗРФ "ПО "Охотзоопром" были найдены тушки сайгаков в количестве двух штук с рогами (1 тушка скелетированная, 1 тушка целая) на территории местности Конырат и 3 тушки сайгаков (2 тушки самцов с рогами) на территории местности Жигер Тауского сельского округа Жанибекского района Западно-Казахстанской области.
 
На месте происшествия совместно с заместителем акима Жанибекского района, местным полицейским и ветеринарными специалистами была взята проба на экспертизу с внутренних органов тушек павших сайгаков, после чего тушки были уничтожены на территории скотомогильника.
 

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