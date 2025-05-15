Промышленную зону Кентау объявили зоной чрезвычайной экологической ситуации

Восстановление таких земель требует значительных затрат времени и ресурсов

Фото: МСХ РК

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Актобе. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Мугалжарском районе Актюбинской области ТОО осуществляло земляные работы без действующей лицензии и правоустанавливающих документов на участок, - В Мугалжарском районе Актюбинской области ТОО осуществляло земляные работы без действующей лицензии и правоустанавливающих документов на участок, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Казахстана.





По информации ведомства, на месторождении проводились масштабные работы на площади около 10 га с глубиной разработки до 5 метров.





При этом не были соблюдены требования по охране почвенного покрова. Плодородный слой почвы не был снят и сохранен, как этого требует земельное законодательство, в результате чего он оказался перемешан со строительным песком и утрачен. Эксперты подчеркивают, что восстановление таких земель требует значительных затрат времени и ресурсов", - пояснили в Минсельхозе.





Также выяснилось, что подъездная дорога к месту разработки была незаконно проложена через участок сельскохозяйственного назначения площадью около 1 га, что также является нарушением требований по целевому использованию земель.





Отмечается, что все факты нарушений подтверждены фото- и видеоматериалами, приобщенными к акту проверки.





По итогам расследования действия ТОО квалифицированы как порча земель. На юридическое лицо наложен штраф в размере 700 МРП, выдано обязательное предписание об устранении нарушений в трехмесячный срок", - добавили в пресс-службе ведомства.