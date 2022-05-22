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Росомаху сняла на видео фотоловушка в ВКО

21.05.2022, 12:18 3871
Росомаху сняла на видео фотоловушка в ВКО
Фото: Depositphotos
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 21 МАЯ - Росомаха попала на видео в Западно-Алтайском заповеднике под Риддером, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Редкого в этих краях зверя удалось снять с помощью установленной в заповеднике фотоловушки, сообщает YK.kz
 

В заповеднике рассказали, что здесь на территории работники иной раз встречают росомаху. Бывали случаи, когда она приходила на кордон, хотя вообще людям старается не попадаться на глаза. Вероятно, фотоловушка не вызвала особого страха у животного, которое буквально под объективом пометило территорию и ускакало в чащу", - пишет сайт. 

 
Росомаха - хищное животное из семейства куньих. Внешне она напоминает медведя, иногда взрослых особей путают с медвежатами. Несмотря на некрупные размеры, росомаха весьма опасна: она вынослива и сильна, быстро передвигается, имеет мощные челюсти и может расправиться с более крупным, чем она, противником. 
 
На территории Казахстана росомаха встречается редко, в основном обитает в Алтайских горах. 
 

Напомним, ранее фотоловушки запечатлели бурого медведя и росомаху в Маркакольском заповеднике ВКО.
 

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Токаеву доложили о решении экологических проблем

20.05.2022, 13:08 8661
Токаеву доложили о решении экологических проблем
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - Об основных итогах деятельности Министерства экологии, геологии и природных ресурсов за I квартал текущего года и планах на предстоящий период рассказал президенту Касым-Жомарту Токаеву глава ведомства Сериккали Брекешев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В частности, министр рассказал о принимаемых мерах по улучшению экологической ситуации в стране. По его словам, в соответствии с нормами нового Экологического кодекса был проведен технологический аудит 83 крупных компаний, что позволило оценить их готовность к переходу на новые технологии до 2025 года", - сообщает Акорда. 

 
Также Брекешев ознакомил президента с реализацией национального проекта "Жасыл Казахстан", региональных дорожных карт по решению экологических проблем, состоянии геологической отрасли и работе по созданию национальной геологической службы.
 
Кроме того, глава Минэкологии проинформировал главу государства о состоянии водохозяйственной инфраструктуры, проведении вегетационного периода, разработке нового Водного кодекса, а также о состоянии лесного хозяйства и животного мира.
 
По итогам встречи Токаев поставил перед министерством ряд конкретных задач по решению экологических проблем, улучшению водохозяйственной инфраструктуры и развитию геологической отрасли.
 

В Мангистауской области снова обнаружили мертвых тюленей

19.05.2022, 10:07 11956
В Мангистауской области снова обнаружили мертвых тюленей
Фото: lada.kz
АКТАУ. 19 МАЯ - Туши тюленей обнаружили на центральной набережной Форт-Шевченко, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам местной жительницы Галии, 18 мая во время прогулки с ребенком по набережной Форт-Шевченко женщина увидела валяющихся на берегу двух мертвых тюленей, сообщает Lada.kz.
 

Явно, если пройтись далее, то обнаружатся еще мертвые тюлени, потому что вдалеке я видела, как стая птиц что-то клевала", - говорит Галия.


 
Как ответили в акимате Тупкараганского района, в настоящее время ведутся работы по сбору, утилизации погибших тюленей и выяснению причин гибели.
 
Напомним, это уже не первый случай гибели тюленей на Каспии.
 
Ранее специалисты в районе морского порта Форт-Шевченко на береговой полосе от мыса Урдюк и до местности Баутинская коса обнаружили 64 туши мертвых тюленей.
 

Блогеры устроили тест-драйв в Бозжыра

18.05.2022, 19:25 14796
Блогеры устроили тест-драйв в Бозжыра
Фото: Кадр с видео
АКТАУ. 18 МАЯ - Ранее в соцсетях появилось видео, на котором заснято, как молодой мужчина разбивает каменистое покрытие почвы в урочище Бозжыра, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Полицейские установили личности организаторов и водителя тест-драйва.
 

16 мая в Сети появилось видео, где блогеры устроили тест-драйв нового внедорожника близ урочища Бозжыра. В данный момент личности организаторов и водителя установлены. За езду без государственных номеров на водителя составлен административный протокол по статье 590, часть 2, КоАП РК", - сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.


 
Как сообщает "Лада" со ссылкой на руководителя отдела регулирования природопользования управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Динару Енсеген, члены съемочной группы не получали разрешения на проведение тест-драйва.
 
По словам Динары Енсеген, чтобы попасть на территорию Жабайушканского государственного природного заказника, где расположено урочище Бозжыра, необходимо получить пропуск. Он оплачивается согласно утвержденному маслихатом тарифу.
 

Участники автоколонны не получали никакого разрешения и допуска на посещение заказника. У них не было официального разрешения на посещение особо охраняемой территории. Это считается нарушением", - подчеркнула руководитель отдела регулирования природопользования.

 
При допуске на территорию разрешается лишь посещение природной достопримечательности. Ломать и выкорчевывать камни, изменять ландшафт запрещено.
 

В этой местности есть животные и птицы, которых эти действия могут напугать. Кроме того, в ходе тест-драйвов может повредиться почва. Поэтому проводить автомобильные тест-драйвы в этой местности не разрешается. Мы просим людей аккуратно и бережно относиться к природе, не оставлять мусор и не вредить окружающей среде. Все зафиксированные видео и фото мы официально отправили в полицию. Мы просим установить нарушителей, их личности, номера автомобилей и принять меры в их отношении", - сказала Динара Енсеген.

 

В Актобе на открытых участках складировали более 150 тысяч тонн опасных отходов

17.05.2022, 14:42 19511
В Актобе на открытых участках складировали более 150 тысяч тонн опасных отходов
Фото: Depositphotos
АКТОБЕ. 17 МАЯ - Прокуратурой Актюбинской области установлены факты передачи опасных отходов производства для утилизации компаниям, не отвечающим квалификационным требованиям, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Опасные отходы передавались с нарушениями в период с 2018 по 2020 годы, сообщили в прокуратуре области.
 

Опасные отходы Актюбинского завода ферросплавов АО ТНК "Казхром", образуемые при производстве феррохрома, передавались не имеющим соответствующих разрешений и возможностей предприятиям (ТОО "Сайлан Актобе", ТОО "KA2 Business Groups", ТОО "Зеленстрой"). Данные предприятия в указанный период на неподготовленных либо открытых бесхозных участках в Актобе без переработки размещали более 150 тысяч тонн опасных отходов", - проинформировали в надзорном ведомстве.

 
В прокуратуре отметили, что по актам надзора все получатели опасных отходов завода проверены и привлечены к административной ответственности на общую сумму свыше 500 тысяч тенге. Также возмещен ущерб более чем на 80 млн тенге.
 

На сегодняшний день завод ферросплавов привлечен к административной ответственности на сумму более 50 млн тенге, все незаконно переданные отходы с территорий указанных предприятий вывезены. Кроме того, по акту надзора в адрес Актюбинского завода ферросплавов выставлено уведомление о начислении платежей в бюджет за эмиссии в окружающую среду в размере 2,6 млрд тенге", - сообщили в прокуратуре.

 
Ранее аким Актюбинской области Ондасын Уразалин заявил, что проблемы экологии в регионе будут решаться за счет инвесторов.
 

Стала известна причина слива ржавой воды в Каспий возле водно-спасательной станции

16.05.2022, 18:37 24326
Стала известна причина слива ржавой воды в Каспий возле водно-спасательной станции
Фото: Лада
АКТАУ. 16 МАЯ - В службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области рассказали о причинах слива воды с ржавым оттенком в море, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации ведомства, в настоящее время в 1-м микрорайоне на территории бывшей водно-спасательной станции располагается пожарная часть № 13 по охране нижних микрорайонов от пожара. 15 мая во время приема/передачи дежурной смены пожарной техники и пожарно-технического вооружения обнаружилась утечка воды с автоцистерны АЦ 8-40 КамАЗ 807 AV 12, сообщает "Лада".
 

Пожарная цистерна заполняется водой с пожарных гидрантов. Цвет ржавчины вода в цистерне приобрела из-за того, что вода все время хранится в цистерне и пожарные дозаправляют цистерну ежедневно", - сообщили в службе пожаротушения.

 
В ведомстве заверили, что отверстие в цистерне будет заварено.
 
Напомним, местная жительница рассказала, что уже не первый раз наблюдает, как у водно-спасательной станции по бетонной плите в море стекает непонятная жидкость оранжевого цвета с ржавым оттенком.
 

Проблемы экологии в Актюбинской области будут решаться за счет инвесторов - Уразалин

16.05.2022, 15:46 25616
Проблемы экологии в Актюбинской области будут решаться за счет инвесторов - Уразалин
Фото: primeminister.kz
АКТОБЕ. 16 МАЯ - Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин рассказал, как и за чей счет будут решаться экологические проблемы в регионе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По его словам, проблемы, связанные с загрязнением воздуха и в целом окружающей среды, копились в регионе годами. Причиной тому являются не только канализационно-очистные сооружения, но и непрерывно работающие предприятия, в регионе их насчитывается около 20.
 

Последние несколько лет в регионе проводились исследования по выявлению причин загрязнения воздуха. Одной из них стала работа Актюбинского завода ферросплавов АО "ТНК "Казхром". После предъявления Минэкологии РК требований в соответствии с новым экологическим кодексом предприятие разработало дорожную карту по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу. Этот проект требует миллиардного финансирования. Завод несет полную ответственность за вредные выбросы в атмосферу", - заявил аким области.

 
Также причиной ухудшения качества воздуха в регионе стала изношенная канализационная система, которая не выполняет свои функции в должной мере. По словам Уразалина, чтобы полностью устранить проблему, нужно построить новую систему канализации, а пока неприятный запах в городе подавляют химическими реагентами и специальными бактериями.
 
Также одной из проблем региона является концентрация угарного газа, которая превысила допустимые нормы. Все из-за того, что в регионе нет мусоросжигающих заводов, отходы сжигаются в полевых условиях.
 

В регионе встречались факты пожаров на мусорных полигонах. Но мы их намеренно не сжигаем. В связи с химическими реакциями не исключены случаи гниения мусора, возникновения пожаров в летний период. В такие времена город окутывает черный дым. Системное решение данной проблемы, во-первых, напрямую связано с коммунальным хозяйством, работой подрядчиков, занимающихся доставкой мусора на полигон. Во-вторых, мусор должен быть обязательно отсортирован или эффективно использован. Мы против строительства в регионе мусоросжигающего завода", - уточнил аким области.

 
По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с инвесторами в части использования новых технологий по сортировке и эффективному использованию отходов.
 

Наша цель - не создавать нагрузку на бюджет, а создавать условия, чтобы предприниматели получали прибыль, использовать их средства. На сегодня несколько предпринимателей, использующих зарубежные технологии, проявили свой интерес к этому вопросу. Я думаю, что в этом году данный вопрос должен решиться", - резюмировал Уразалин.

 

В Минэкологии прокомментировали гибель более 60 тюленей, обнаруженных на берегу Каспия

16.05.2022, 12:20 27106
В Минэкологии прокомментировали гибель более 60 тюленей, обнаруженных на берегу Каспия
Фото: lada.kz
АКТАУ. 16 МАЯ - Экологи предположили, что гибель 64 тюленей могла произойти еще зимой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Туши морских животных и осетровых рыб находились в стадии сильного разложения, вследствие чего произвести отбор проб тканей для проведения исследований не представилось возможным. Следовательно, можно предположить, что их гибель произошла в зимний период", - говорится в сообщении Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

 
Экологи также сообщили, что с места обнаружения морских животных и рыб взяты пробы воды и воздуха. 
 

При этом хотим напомнить, что ранее, в конце апреля текущего года, на побережье Каспийского моря в Тюбкараганском районе были обнаружены 97 туш мертвых тюленей. По информации сотрудников научных ведомств, результаты исследований, а также предположительные причины гибели животных будут озвучены в течение месяца после проведения исследований", - рассказали в пресс-службе. 

 
Инспекторами управления рыбной инспекции по Мангистауской области ведется мониторинг береговой зоны и других участков Каспийского моря. Информация будет обновляться по мере поступления. 

 
14 мая 2021 года сотрудниками управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в прибрежной зоне морского порта Форт-Шевченко на территории от мыса Урдюк до местности Баутинская коса обнаружено 64 мертвых тюленей и 5 снулых особей осетровых видов.

Председатель общественного объединения KAZ ECO PATROL Тимур Елеусизов прокомментировал гибель тюленей в Мангистауской области.

Из-за дикой наживы нефтяников народ готов полностью уничтожить и флору и фауну. Люди не задумываются, к чему это приведет", - заявил эколог.   


По его мнению, гибель диких животных, в том числе розовых фламинго и тюленей, это в первую очередь экологическое бедствие, которое образует деятельность человека.   

Есть предположение, что в данном случае это нефтяные компании, от которых постоянно идут разливы нефтепродуктов и их выбросы в процессе переработки", - отметил он.

 

С казахстанских предприятий взыскан экологический ущерб в 33 миллиарда тенге

16.05.2022, 10:53 26721
С казахстанских предприятий взыскан экологический ущерб в 33 миллиарда тенге
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - По итогам проверки соблюдения уполномоченными органами норм экологического законодательства экологическими инспекторами взыскано в бюджет порядка 33 млрд тенге экологического ущерба, а также административных штрафов на сумму 12 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На основании жалоб граждан на незаконное размещение бытовых и промышленных отходов вблизи населенных пунктов Генеральной прокуратурой РК была проведена проверка.
 
Прокурорами выявлено 43 факта размещения промышленных отходов предприятиями в неустановленных местах, без утилизации и переработки. 
 

К примеру, Актюбинский завод ферросплавов передал порядка 150 тысяч тонн опасных отходов предприятиям, не имеющим экологического разрешения. Последние в свою очередь без переработки размещали их прямо в городе на открытых участках. По акту надзора виновные привлечены к административной ответственности. Взыскан ущерб на сумму 80 млн тенге. Кроме того, заводу начислена плата за эмиссию в окружающую среду в размере 1,6 млрд тенге", - сообщили в пресс-службы Генпрокуратуры РК.

 
 
В ведомстве отмечают, что в стране не снижаются объемы несанкционированных свалок. По данным космического мониторинга, ежегодно в населенных пунктах образовываются до 9 тысяч незаконных полигонов. 
 
Так, прокуратурой города Алматы на территории Алатауского, Медеуского и Турксибского районов обнаружены 17 захоронений коммунальных и промышленных отходов, что вызвало обоснованную претензию жителей к местным акиматам. В настоящее время стихийные свалки ликвидированы. 
 
За допущенные недостатки к дисциплинарной ответственности привлечены руководители департаментов экологии Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской областей и Алматы, а также должностные лица профильного министерства.
 
По итогам проверки правительству внесено представление об устранении нарушений законности.
 
Очевидцы засняли, как черную жидкость сливают в Каспий.
 

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