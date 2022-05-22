Росомаху сняла на видео фотоловушка в ВКО

Фото: Depositphotos

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 21 МАЯ - Росомаха попала на видео в Западно-Алтайском заповеднике под Риддером, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Редкого в этих краях зверя удалось снять с помощью установленной в заповеднике фотоловушки, сообщает YK.kz

В заповеднике рассказали, что здесь на территории работники иной раз встречают росомаху. Бывали случаи, когда она приходила на кордон, хотя вообще людям старается не попадаться на глаза. Вероятно, фотоловушка не вызвала особого страха у животного, которое буквально под объективом пометило территорию и ускакало в чащу", - пишет сайт.

Росомаха - хищное животное из семейства куньих. Внешне она напоминает медведя, иногда взрослых особей путают с медвежатами. Несмотря на некрупные размеры, росомаха весьма опасна: она вынослива и сильна, быстро передвигается, имеет мощные челюсти и может расправиться с более крупным, чем она, противником.

На территории Казахстана росомаха встречается редко, в основном обитает в Алтайских горах.



