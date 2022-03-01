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Сливные трубы в море обнаружены в районе баз отдыха близ Актау

28.02.2022, 10:12 7226
Сливные трубы в море обнаружены в районе баз отдыха близ Актау
Фото: lada.kz
АКТАУ. 28 ФЕВРАЛЯ - Жители Актау обеспокоены установкой сливных труб с выходом в море на одном из участков в районе баз отдыха.
 
Пластиковые трубы отдыхающие заметили на прошлых выходных на земельном участке, расположенном между базами отдыха WestHome и домом отдыха "Сая", примерно в 13 километрах от Актау. На данной территории последний год-полтора ведется активное строительство, сообщает портал "Лада".

 

Насколько мне известно, этот участок переходил из рук в руки. Кому он принадлежит на сегодняшний день, я не знаю, но якобы им владеют какие-то высокопоставленные лица. Тем временем море стало отступать и оголились вот эти трубы, а на берегу у нас стала появляться пена. Есть ли у них разрешение на слив и что это вообще сливается?" - задался вопросом владелец частного домика у соседствующей рядом базы отдыха Анатолий.

 
В природоохранной прокуратуре сообщили, что данным фактом поручено заниматься специалистам департамента экологии. 

Они уже побывали на этом месте, но информацию до сих пор не предоставили", - информирует издание.

 

новости по теме

В Казахстане могут возникнуть проблемы с обеспечением водой фермеров двух областей

28.02.2022, 12:40 5786
В Казахстане могут возникнуть проблемы с обеспечением водой фермеров двух областей
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - Из-за недостаточной наполняемости Шардаринского водохранилища в Казахстане могут возникнуть проблемы с обеспечением поливной водой фермеров Туркестанской и Кызылординской областей, а также осложнение экологической обстановки в Приаралье, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Серика Кожаниязова, в настоящее время в Шардаринском водохранилище и Коксарайском контррегуляторе накоплено воды на 770 млн кубометров меньше, чем в прошлом году. С начала межвегетационного периода низовья реки Сырдарьи недополучили более 2 млрд кубометров воды.
 
В связи с этим могут возникнуть проблемы по обеспечению поливной водой фермеров Туркестанской и Кызылординской областей и осложнение экологической обстановки в Приаралье.
 

В этом году в реке Урал ожидается маловодье

26.02.2022, 19:23 14936
В этом году в реке Урал ожидается маловодье
Фото: uralskweek.kz
УРАЛЬСК. 26 ФЕВРАЛЯ - Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Серик Кожаниязов отметил, что в этом году в реке Урале ожидается маловодье. Он напомнил, что маловодье в бассейне реки Урал началось с 2018 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В этом году продолжится цикл маловодья. 70% воды в реке набирается именно во время весенних паводков, и они имеют ключевое значение в состоянии Урала, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 

До 80% паводковых вод задерживаются на водохранилищах на территории России и Казахстана. Для улучшения ситуации в бассейне реки именно в маловодные годы в октябре 2020 года прописали единую дорожную карту активации сотрудничества по проведению исследований в бассейне реки Урал, по которой проводятся совместные исследования. По результатам исследований будут выработаны рекомендации по обеспечению паводкового стока близких к максимальным расходам путём совмещения пиков половодья по притокам и режим работ водохранилищ", - рассказал Серик Кожаниязов на совещании в областном акимате.

 
Стоит отметить, что в 2021 году также утвердили программу казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна реки Урал. Предусмотрены реконструкция и строительство очистных сооружений, реконструкция водопропускных сооружений для улучшения водообмена, очистка и восстановление водных объектов бассейна рек, проведение комплекса мероприятий по лесовосстановлению и сохранению биоразнообразия бассейнов рек.
 
В 2022 году из республиканского бюджета выделено 7,5 миллиарда тенге, в том числе на реконструкцию Кирово-Чижинского канала, перекачку волжской воды из России, разработку ПСД строительства водохранилища в посёлке Жалпактал и начало реконструкции Кировского водохранилища.
 
20 декабря заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, рассмотрев депутатский запрос касательно снижения уровня воды в реке Урал, сообщил, какие меры принимает правительство.
 

Жители села Туркестанской области пожаловались на едкий дым из теплиц

22.02.2022, 11:32 32691
ТУРКЕСТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - Жители поселка Сарыагашского района задыхаются от едкого дыма. Он идет со стороны теплиц, которые расположены всего в нескольких километрах от села, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
От едкого дыма задыхаются жители Сарыагашского района. Предприниматели построили теплицы рядом с сельским округом Жибек-Жолы. Из-за этого, как говорят жители, ухудшилась экология. Люди стали чаще жаловаться на заболевания легких, сообщает издание Otyrar.kz.
 
По информации издания, черный дым проникает в дома местных жителей. Для фильтрации воздуха сельчане вешают на окна марлю, но и она не помогает. Ткань покрывается черной сажей. Жители пытаются с пониманием отнестись к аграриям, поэтому выдвигают несколько требований.
 

У нас есть всего два требования. Во-первых, пусть удлинят трубу. Потому что если труба будет выше, дым будет уноситься ветром. Во-вторых, пусть установят новый фильтр, чтобы на нас не падали вредные вещества. Это все приходит к нам с воздуха. Экология ухудшилась. Раньше в нашем поселке был самый чистый горный воздух, а теперь он у нас самый грязный", - заявила местная жительница Сауле Бабамуратова.

 
Аграрии с жалобами соглашаются. Земледельцы уверяют, что стараются сделать все возможное для устранения загрязнения воздуха. Но пока в село не проведут газопровод, проблема решена не будет.
 

В настоящее время полностью отказаться от угля мы не готовы, так как у нас нет газа. Газификация еще в плане, и неизвестно, проведут ее или нет. Если мы не будем топить теплицы, весь урожай замерзнет", - отметил предприниматель Нуржан Делишев.

 
Районные чиновники знают об этой проблеме. Они уверяют, что за это отвечают областные чиновники.
 

В компетенцию аграрного ведомства вопрос экологии не входит. За это отвечает областное управление экологии", - заявил руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Сарыагашского района Алайдар Амирханов.

 
По информации издания, в селе Жибек-Жолы живут порядка 20 тысяч человек. И при отсутствии газа все топят углем. Жители села просят областных чиновников и министерство обратить внимание на их просьбы.
 

О загрязнении озера Караколь сточными водами рассказал известный блогер

16.02.2022, 15:00 54696
О загрязнении озера Караколь сточными водами рассказал известный блогер
Фото: кадр из видео Азамата Сарсенбаева
МАНГИСТАУ. 16 ФЕВРАЛЯ - В озеро Караколь, находящееся на территории Карагие-Каракольского государственного зоологического заказника, сливают сточные воды из близлежащего отеля. Об этом рассказал на своей странице в instagram известный блогер Азамат Сарсенбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Rixos, сливная труба и заповедник Караколь… Я конечно понимаю, что нужно развивать туризм, создавать условия для бизнеса, но при всем при этом, инвесторам не стоило бы забывать, что они делают свой бизнес в цивилизационный стране, а не в какой-то там богом забытой стране. Неужели нельзя всё сделать по-человечески? Я не сомневаюсь, что Риксос прежде чем сливать свою воду, предварительно хоть как-то проводит ее через свои очистные сооружения, но при всем при этом, это никак не оправдывает факта непонятных сбросов в заповедную зону", - пишет блогер. 

 
Он отметил, что лишние отходы в озеро сливают также владельцы баз отдыха, санаториев и местные предприниматели.
 

Ждем ответа от департамента экологии и управления природопользования области", - написал Сарсенбаев. 

 
 
Ранее блогер опубликовал на YouTube красивый ролик о возвращении фламинго на озеро Караколь. 
 
 

Несколько животных попали в объектив фотоловушек в Маркакольском заповеднике

16.02.2022, 11:08 56831
Несколько животных попали в объектив фотоловушек в Маркакольском заповеднике
Фото: instagram/markakol_1976
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 16 ФЕВРАЛЯ - В Маркакольском заповеднике поделились видеокадрами животных, которые попали в объектив фотоловушек на территории заповедника, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Инспектор Маркакольского государственного природного заповедника установил фотоловушку на участке "Матабайский ельник".
 

В объектив фотоловушки попали ряд интересных животных. Особо ценным является особь рыси, что не могло нас не порадовать. Также вместе с ней в кадр попали соболь, белка и заяц", - рассказали сотрудники заповедника.

 
 
 

Золоотвал ТЭЦ вплотную расположен к частным домам на окраине Караганды

16.02.2022, 10:35 57426
КАРАГАНДА. 16 ФЕВРАЛЯ - Новый золоотвал Карагандинской ТЭЦ почти вплотную расположился к домам на окраине Караганды. Площадка с отходами всего в 650 метрах и даже не огорожена. Люди намерены подать в суд на чиновников и руководство энергокомпании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Жители микрорайона "Курьяновский" требуют перенести строительство площадки подальше от их микрорайона. Зола и пепел будут разлетаться, уверены горожане, и травить все в округе. Кроме того, карагандинцы сообщили, что строительная техника уже повредила русло одной из рек, теперь частным домам угрожает подтопление, сообщает телеканал "Астана".
 

Вопрос к земельщикам: кто, как и на каких основаниях дал им землю во временное пользование на четыре года и 11 месяцев, если там расстояние не соответствует, если нарушены экологические нормы? Защитная зона производственных объектов должна быть не менее 300 метров, а именно золоотвалов - не менее одного километра. Те ответственные лица, которые это подписали, будут нести ответственность", - сказал правозащитник Мухамедкали Шаймерденов.

 
По словам жильцов, старый золоотвал переполнен и летом нещадно пылит. Воздухом с золой вынуждены дышать почти 500 семей. Новая площадка с отходами только удвоит эффект, уверены курьяновцы.
 
В поселке с ужасом ждут и весенних паводков. Местная жительница Кристина Наумкина видела, как зимой недалеко от ее дома утонула производственная техника.
 

Нас стало топить. Поменяли русло реки, она выходит из берегов и идет к нам в поселок", - рассказала она. 

 
Независимые экологи уверены, что проект нового золоотвала нужно тщательно доработать - хотя бы высадить деревья и добросовестно заливать водой отходы, чтобы не было пыли. 
 

Букву закона проектировщики пытаются соблюдать, а интересы людей не учли. Поэтому люди криком кричат. В Европе их строят где угодно, так как они там не пылят. А так как у нас они пылят всегда, их никто не хочет видеть. Даже сейчас за три километра и от него пыль несет", - сказал эколог Дмитрий Калмыков.

 
В "Караганда энергоцентр" обещают в качестве своеобразной защиты высадить 23 тысячи деревьев. Начать посадку планируют уже этой весной. В энергокомпании также не исключают, что полигон все-таки немного отодвинут от домов. 
 

Это не просто так у себя дома передвинуть шкаф. Внесение изменения в проект требует согласования. Сейчас будем рассматривать возможность", - сказал исполнительный директор ТОО "Караганда энергоцентр" Рустем Байжанов.

 
В репортаже отмечается, что зола, по словам экологов, отличный строительный материал. Однако коммунальщики говорят, что давно столкнулись с парадоксальным явлением - их дешевые отходы никому не нужны. А поэтому утилизировать их приходиться старым "грязным" способом.
 

Концепцию нового водного кодекса разрабатывают в Казахстане

15.02.2022, 14:40 64426
Концепцию нового водного кодекса разрабатывают в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев сегодня в ходе заседания правительства сообщил о разработке концепции нового Водного кодекса РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В целях разработки нового Водного кодекса министерством подготовлен консультативный документ регуляторной политики и по нему начата процедура общественных слушаний, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 

Создана соответствующая рабочая группа с участием экспертов. Также приступили к разработке концепции нового Водного кодекса", - сказал министр экологии. 

 
Основными положениями Водного кодекса в новой редакции будут являться: 
 
  • сохранение водно-ресурсного потенциала страны;
  • определение механизмов, стимулирующих водопользователей использовать водосберегающие технологии;
  • создание модели тарифообразования, стимулирующей применение государственно-частного партнерства для поддержки развития водохозяйственной инфраструктуры;
  • цифровизация мониторинга, учет и прогноз водоресурсного потенциала Казахстан, а также повышение роли науки в управлении водными ресурсами;
  • гармонизация национального законодательства с принципами международного права.
 
Проект нового Водного кодекса планируется внести в мажилис парламента в декабре следующего года.
 
Ранее сообщалось, ставки по утилизационному сбору с автотранспорта пересмотрят до конца февраля.
 

В Минэкологии прокомментировали гибель рыбы в реке Есиль

14.02.2022, 11:43 68161
Фото: кадр с видео
КОКШЕТАУ. 14 ФЕВРАЛЯ - На реке Есиль в районе села Новочеркасское Астраханского района Акмолинской области собрано около 85 килограммов мертвой рыбы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Погибшая подо льдом рыба была собрана и направлена на лабораторное исследование. Результаты будут объявлены после того, как они станут известны. Предположительно, гибель рыбы может произойти из-за недостатка кислорода подо льдом", - сообщили в Комитете рыбного хозяйства МЭГПР РК, отметив, что мертвая рыба утилизована с соблюдением санитарных норм.

 
В настоящее время установлены две мотопомпы для принудительной аэрации речной воды. 
 

Это, в свою очередь, является большим стимулом для обеспечения кислородом воды подо льдом. Мониторинг состояния водоема продолжается", - рассказали в пресс-службе ведомства.


 

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