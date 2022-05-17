Стала известна причина слива ржавой воды в Каспий возле водно-спасательной станции

Фото: Лада
АКТАУ. 16 МАЯ - В службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области рассказали о причинах слива воды с ржавым оттенком в море, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации ведомства, в настоящее время в 1-м микрорайоне на территории бывшей водно-спасательной станции располагается пожарная часть № 13 по охране нижних микрорайонов от пожара. 15 мая во время приема/передачи дежурной смены пожарной техники и пожарно-технического вооружения обнаружилась утечка воды с автоцистерны АЦ 8-40 КамАЗ 807 AV 12, сообщает "Лада".
Пожарная цистерна заполняется водой с пожарных гидрантов. Цвет ржавчины вода в цистерне приобрела из-за того, что вода все время хранится в цистерне и пожарные дозаправляют цистерну ежедневно", - сообщили в службе пожаротушения.
В ведомстве заверили, что отверстие в цистерне будет заварено.
Напомним, местная жительница рассказала, что уже не первый раз наблюдает, как у водно-спасательной станции по бетонной плите в море стекает непонятная жидкость оранжевого цвета с ржавым оттенком.