Токаев подписал закон о защите Каспия

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НУР-СУЛТАН. 23 ОКТЯБРЯ - Глава государства подписан закон "О ратификации Протокола о сохранении биологического разнообразия к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Протокол позволит регулировать деятельность, оказывающую негативное воздействие на охраняемые виды животных и места их обитания. Ратифицировавшие Протокол страны могут предпринимать и другие природоохранные меры, направленные на введение запрета на захоронение или размещение отходов и прочих веществ, а также регулирование любой деятельности, связанной со строительными или изыскательными работами.

Прикаспийскими государствами был принят ряд следующих мер: регулирование деятельности, оказывающей негативное воздействие на охраняемые виды и места их обитания; контроль и при необходимости введение запрета на преднамеренный и случайный отлов, убой, транспортировку и использование в коммерческих целях охраняемых видов флоры и фауны, их частей, а также дериватов; контроль и при необходимости введение запрета на деятельность, которая ведет к нарушению фауны, особенно в период размножения, инкубации, спячки или миграции, а также в другие периоды биологического стресса.

Каждая сторона при невозражении других сторон для целей настоящего Протокола может выделять охраняемые районы в морской среде и на прибрежной территории с целью защиты мест обитания видов, находящихся под угрозой исчезновения; мест обитания, жизненно важных для выживания, размножения и восстановления находящихся под угрозой или эндемичных видов флоры и фауны; защиты объектов особой важности ввиду их научной, эстетической, культурной или образовательной значимости.

Стороны также принимают необходимые природоохранные меры, в том числе: введение запрета на захоронение или размещение отходов и прочих веществ, которые могут прямо или косвенно нанести вред целостности экосистемы; регулирование интродукции и реинтродукции в данный район; регулирование любой деятельности, связанной со строительными или изыскательными работами; регулирование рыболовства, охоты, отлова животных, сбора растений или их уничтожения.