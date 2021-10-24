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Токаев подписал закон о защите Каспия

23.10.2021, 11:30 53974
Токаев подписал закон о защите Каспия
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 23 ОКТЯБРЯ - Глава государства подписан закон "О ратификации Протокола о сохранении биологического разнообразия к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Протокол позволит регулировать деятельность, оказывающую негативное воздействие на охраняемые виды животных и места их обитания. Ратифицировавшие Протокол страны могут предпринимать и другие природоохранные меры, направленные на введение запрета на захоронение или размещение отходов и прочих веществ, а также регулирование любой деятельности, связанной со строительными или изыскательными работами.
 
Прикаспийскими государствами был принят ряд следующих мер: регулирование деятельности, оказывающей негативное воздействие на охраняемые виды и места их обитания; контроль и при необходимости введение запрета на преднамеренный и случайный отлов, убой, транспортировку и использование в коммерческих целях охраняемых видов флоры и фауны, их частей, а также дериватов; контроль и при необходимости введение запрета на деятельность, которая ведет к нарушению фауны, особенно в период размножения, инкубации, спячки или миграции, а также в другие периоды биологического стресса. 
 
Каждая сторона при невозражении других сторон для целей настоящего Протокола может выделять охраняемые районы в морской среде и на прибрежной территории с целью защиты мест обитания видов, находящихся под угрозой исчезновения; мест обитания, жизненно важных для выживания, размножения и восстановления находящихся под угрозой или эндемичных видов флоры и фауны; защиты объектов особой важности ввиду их научной, эстетической, культурной или образовательной значимости. 
 
Стороны также принимают необходимые природоохранные меры, в том числе: введение запрета на захоронение или размещение отходов и прочих веществ, которые могут прямо или косвенно нанести вред целостности экосистемы; регулирование интродукции и реинтродукции в данный район; регулирование любой деятельности, связанной со строительными или изыскательными работами; регулирование рыболовства, охоты, отлова животных, сбора растений или их уничтожения. 
 

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В Атырау рыбаки могут разориться из-за обмеления Каспия

23.10.2021, 11:54 50761
АТЫРАУ. 23 ОКТЯБРЯ - Атырауские рыбаки могут разориться из-за обмеления Каспия. Уровень воды резко уменьшился, а морской берег отошел на 20 километров, поэтому план по отлову рыбаки не могут выполнить, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам фермеров, они должны были выловить по государственной квоте 30 000 тонн рыбы из Каспийского моря, рек Урал и Кигач. 
 
Водоемы на западе страны мелеют на глазах. Уровень воды в реке Урал достиг своего минимума ещё в 2019 году, а на Каспии вода отступила на 20 километров от берега. Из-за сложившейся ситуации этот год стал для местных рыбаков самым неплодотворным и убыточным, сообщает телеканал "Алматы".
 

Если уровень воды не восстановится, то от рыбной отрасли в регионе ничего не останется. Просим правительство обратить на это внимание. Приходится прилагать много усилий, чтоб поймать рыбу, а улов все равно очень маленький. В прошлом году было намного лучше", - говорит рыбак Габбас Муратов. 

 
На побережье реки Урал расположено 11 рыбных хозяйств, но рыбы на всех не хватило. Из-за проблем с уловом некоторые кооперативы начали закрываться.
 

В этом году состояние рыб намного хуже, чем в прошлом. Причина этого кроется в очень низком уровне воды. В этом году уровень Урала опустился почти на 2 метра. Десять дней назад после сильного ветра уровень воды как на Урале, так и в море сильно снизился. Из-за обмеления в море не могут выйти ни большие корабли, ни маленькие лодки", - говорит главный специалист рыбоохранной инспекции Амангельди Ахтанов.

 
На основании предоставленной квоты атырауским фермерам необходимо было набрать 30 000 тонн рыбы в реках Урал и Кигач. Однако пока у них собралось только 8 000 тонн. Предприниматели говорят, что если уровень воды не повысится, то они могут потерять работу.
 
Напомним, что глава государства подписал закон о защите Каспия. 
 

Мамин обсудил с послами ЕС вопросы экологически устойчивого развития экономики

22.10.2021, 19:24 74926
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел 8 заседание Диалога по инвестиционному сотрудничеству Казахстана с Европейским союзом. Рассмотрены вопросы экологически устойчивого развития экономики и борьбы с изменением климата, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе заседания обсуждены вопросы развития "зеленой экономики", возобновляемых источников энергии, борьбы с опустыниванием в регионе Аральского моря, расширения лесного фонда, развития деревообрабатывающей промышленности, производства и экспорта органической продукции, применения экологических удобрений в сельском хозяйстве, стандартов устойчивого агробизнеса Стратегии ЕС "От фермы - к столу" и другие темы, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 
Премьер-министр РК подчеркнул, что Казахстан наращивает меры по реализации своих обязательств в рамках глобальной борьбы с изменением климата. При этом усилия сосредоточены на повышении устойчивости и декарбонизации экономики. Правительство принимает практические меры для реализации объявленной президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в декабре 2020 года в рамках Саммита ООН по климатическим амбициям цели по достижению Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году. 
 
В настоящее время ведется разработка Доктрины достижения углеродной нейтральности РК до 2060 года. Документ предусматривает реформы во всех секторах национальной экономики с упором на возобновляемую и традиционную энергетику, промышленность, сельское и лесное хозяйство, транспорт, ЖКХ и утилизацию отходов. Сокращение выбросов в окружающую среду будет достигнуто путем повышения энергетической эффективности экономики РК, электрификации, устойчивого землепользования и широкомасштабного использования возобновляемых источников энергии. При реализации Доктрины достижения углеродной нейтральности будет максимально использован потенциал рыночных механизмов и частных инвестиций. 
 
Глава правительства отметил, что в целях реализации поручения президента РК Касым-Жомарта Токаева по посадке 2 миллиардов деревьев на землях государственного лесного фонда и 15 миллионов деревьев на территории населенных пунктов разработаны Комплексные планы воспроизводства лесов и лесоразведения, а также Региональные планы озеленения населенных пунктов на 2021-2025 годы. 
 
Реализуется мастер-план развития лесного сектора экономики РК до 2025 года, предусматривающий усиление охранно-защитных мероприятий в лесах, господдержку частного лесоразведения и другие меры. Созданы условия для повышения конкурентоспособности субъектов лесозаготовительно-деревообрабатывающего комплекса страны путем возмещения 50% расходов на закладку и выращивание леса. 
 
Премьер-министр призвал послов Европейского союза к дальнейшему открытому и активному диалогу по содействию развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Казахстана с ЕС.
 

Выявлены новые факты загрязнения реки Курчум

21.10.2021, 15:25 83755
УСТЬ-КАМЕНОГОРК. 21 ОКТЯБРЯ - Выявлены новые факты загрязнения реки Курчум, сообщило Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY
 
На днях в социальной сети распространился видеоролик, в котором говорится о загрязнении реки Курчум в Восточно-Казахстанской области. В связи этим на место выехали сотрудники департамента экологии по Восточно-Казахстанской области и районного отдела внутренних дел и прокуратуры.
 

В ходе проведенного осмотра русла реки Курчум в сторону села Маралды зафиксирован факт загрязнения реки в месте, где в нее впадает река Киынсу (приблизительно 12-15 километров от села Маралды), при этом вода реки Курчум выше места, где впадает река Киынсу, чистая, ввиду чего оперативной группой был проведен осмотр места разведки и добычи драгоценных металлов ТОО "Маралихаголд", расположенного недалеко от села Маралды", - сообщили в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

 
Как утверждают в ведомстве, проведенный осмотр показал, что в 2-3 отстойниках отсутствует вода, использованная ранее при обогащении руды. По словам находящихся там рабочих ТОО "Маралихаголд", воду, использованную в добыче, 14 октября 2021 года спустили в Васильевский ключ. Вода Васильевского ключа впадает в ключ Бугуль, который впадает в реку Киынсу, а он, в свою очередь, - в реку Курчум.
 
Данный факт зарегистрирован в книге учета информации районного отдела внутренних дел. Собранный материал направлен в департамент экологии и Иртышскую бассейновую инспекцию.
 
 

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