Ученые: К концу столетия площадь Каспия уменьшится на 25%

Нур-Султан. 29 декабря. Kazakhstan Today - Австралийское научное издание The Conversation сообщило об ускоренном обмелении Каспийского моря. По подсчетам ученых, к концу XXI века Каспий обмелеет на 9-18 метров, в результате чего его площадь уменьшится на 25%, передает Kazakhstan Today.

К концу века уровень Каспийского моря опустится на 9-18 метров ниже. Это означает, что озеро потеряет как минимум 25% своего прежнего размера, откроется 93 000 квадратных километров суши. Если бы эта новая земля была страной, она была бы размером с Португалию", - пишет издание.

Отмечается, что обмеление может привести к экологической катастрофе - такой же, как в Аральском море.

Поверхность Каспия уже опускается на 7 сантиметров каждый год. И эта тенденция, вероятно, усилится. Через пять лет он может быть примерно на 40 сантиметров ниже, чем сегодня, а через десять лет почти на метр ниже", - говорится в статье.

По мнению экспертов, причиной обмеления являются климатические изменения.

Уровень воды в Каспийском море определяется тем, сколько ее попадает из впадающих туда рек, в основном из текущей с севера могучей Волги, сколько идет дождей и сколько воды испаряется. По прогнозам, температура в этом регионе поднимется на 3-4 градуса и испарение воды примет катастрофические масштабы", - пишет издание.

По данным ученых, из-за уменьшения площади водоема исчезнут многие виды рыб, каспийский тюлень, многие виды моллюсков и ракообразных, среди которых есть виды, обитающие только в Каспийском море.

Около 99% детенышей каспийского тюленя растет на зимнем льду в северной части Каспийского моря. Однако зимний лед, да и весь северный Каспий в перспективе исчезнут. Остающиеся "горячие точки" биоразнообразия на глубине от 50 до 150 метров будут затронуты, поскольку реки сбрасывают питательные вещества в более глубокие центральные бассейны в сочетании с повышением температуры. Это снизит уровень кислорода, а развитие экологических мертвых зон может повлиять на оставшиеся убежища каспийских видов. Настоящий экоцид не за горами", - сказано в статье.

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