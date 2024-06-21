20.06.2024, 15:56 9986
Ученые обнаружили новый вид растения в Казахстане
Фото: Министерство науки и высшего образования РК
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Уральск. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Западно-Казахстанским университетом имени М. Утемисова была проведена международная научная экспедиция "Индер-2024". По результатам ботанических исследований был обнаружен предположительно новый для науки вид растения из рода астрагал, сообщили в Министерстве науки и высшего образования Казахстана.
Специалисты по ботанике, зоологии и экологии Республики Казахстан и Российской Федерации провели совместные исследования экосистемы и биоразнообразия природного комплекса Индерского солянокупольного района. Ученые в ходе экспедиционных полевых работ провели ботанические, биогеографические и геоботанические исследования, описав биотопы. Основной целью экспедиции стал выбор территорий с наименьшим антропогенным воздействием на природные экосистемы для создания новой трансграничной особо охраняемой природной территории в Западно-Казахстанской и Атырауской областях Казахстана.
По результатам ботанических исследований был обнаружен предположительно новый для науки вид растения из рода астрагал (Astragalus L.). Это открытие является значительным вкладом в науку, подчеркивая важность сохранения и изучения биоразнообразия Казахстана", - рассказали в министерстве.
Кроме того, впервые за 70 лет список герпетофауны Индерских гор был достоверно дополнен еще одним видом - водяным ужом. Он был найден в карстовом понижении, заполненном водой на северо-западной части озера Индер. Ранее в окрестностях озера Индер его находили в 1949-1950 годах.
Территория Индерского солянокупольного района представляет высокую ценность для науки и является претендентом для создания новой особо охраняемой природной территории", - добавили в Миннауки.
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21.06.2024, 11:55 2796
Тяжелые металлы обнаружили в реке после неправильной ликвидации рудника в ВКО
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Усть-Каменогорск. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Рудник по добыче меди в Восточно-Казахстанской области ликвидировали с грубейшими нарушениями технологии, сообщает прокуратура ВКО.
Это привело к обвалу горной породы на площади более 15 тыс. кв. м и превышению нормативов ПДК загрязняющих веществ в 83 тысячи раз.
В пробах воды в реке Малая Карагужиха найдены тяжелые металлы, такие как цинк, кадмий, железо, марганец и другие.
По данным природоохранной прокуратуры, загрязнение произошло в результате самоизлива шахтных вод бывшего Юбилейно-Снегирихинского месторождения.
Как выяснилось, при ликвидации рудника предприятием ТОО "Востокцветмет" не проведены отдельные работы по рекультивации, территория рудника не приведена в первоначальное состояние", - сообщили в прокуратуре.
Несмотря на это, комиссия подписала акт приемки ликвидации месторождения.
Природоохранная прокуратура ВКО подала иск в суд об отмене акта приемки ликвидации, который был удовлетворен.
Комиссионный акт приемки ликвидации был признан незаконным и отменен. Апелляционной инстанцией судебный акт оставлен в силе. В настоящее время прокуратурой принимаются меры по привлечению ТОО "Востокцветмет" к установленной законом ответственности, а также обеспечению надлежащей ликвидации рудника и устранению причин для загрязнения окружающей среды", - заявили в пресс-службе надзорного органа.
Ранее компанию "Казцинк" оштрафовали на 50 млн тенге за загрязнение реки Ульбы. Пробы сточных вод показали превышение марганца в 4,5 раза.
В январе этого года сенатор Ольга Булавкина потребовала провести экспертизу проекта ликвидации опасного для здоровья рудника в ВКО. Сейчас в зоне с высоким потенциалом загрязнения атмосферы живут почти 10 тысяч человек.
19.06.2024, 10:50 18416
В Казахстане на 9% выросло число экологических правонарушений
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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам января-мая текущего года в Едином реестре досудебных расследований РК зарегистрировано 255 уголовных экологических правонарушений, на 9% больше, чем годом ранее, сообщает Ranking.kz.
В региональном разрезе больше всего правонарушений зарегистрировали в Атырауской области - 56 случаев против 32 случаев годом ранее. Годовой рост здесь составил 75%. Далее расположились Алматинская (23 случая), Западно-Казахстанская (23 случая), Туркестанская (21 случай) и Восточно-Казахстанская (20 случаев) области.
Меньше всего правонарушений в секторе зарегистрировано в Шымкенте (1 случай), Жетысуской (2 случая) и Актюбинская (4 случая) областях.
44,7% всех правонарушений пришлось на незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных: 114 правонарушений, плюс 26,7% за год.
Еще 24,7% правонарушений пришлось на незаконную добычу рыбных ресурсов, других водных животных или растений: 63 случая, минус 6% за год.
Далее идут незаконная охота (36 случаев), самовольное пользование недрами (19 случаев), незаконная вырубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников (19 случаев), порча земли (2 случая), нарушение экологических требований к хозяйственной или иной деятельности (1 случай) и загрязнение, засорение или истощение вод (1 случай).
Что касается административных правонарушений в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, за пять месяцев зарегистрировали 26,5 тыс. таких случаев, что на 0,5% больше, чем за январь-май прошлого года.
Более трети всех правонарушений пришлось на эксплуатацию автомототранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах: 9,3 тыс. случаев. Среди наиболее распространенных также числились случаи нарушения правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных, а еще - нарушения требований пользования животным миром и правил охоты.
Сообщается, что и.о. министра экологии и природных ресурсов приказом от 3 июня 2024 года внес изменения в типовые правила создания, содержания и защиты зеленых насаждений населенных пунктов. Теперь документом предусмотрены меры именно по созданию зеленых насаждений, хотя ранее говорилось только о содержании и защите.
17.06.2024, 13:31 33596
Желтый дым над "КазАзотом" запечатлели на фото и видео очевидцы
Фото: telegram/акимат Мангистауской области
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Актау. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Актау сняли на видео желтый дым, поднимающийся над предприятием "КазАзот" в Актау.
Видео они опубликовали в Telegram-чате акимата Мангистауской области.
Главный технолог АО "КазАзот" Ерлан Кудашев сообщил агентству Lada.kz, что сегодня, 17 июля, в 07.40 произошло отклонение от нормального технологического режима (НТР), в результате которого в производственном цехе слабой азотной кислоты возникло кратковременное задымление нитрозным газом.
Сразу после выброса техническим персоналом были проведены работы по устранению причин отклонения от последствий. Основной причиной является работа оборудования производства при повышенных температурах. Сказывается прямое воздействие высоких температур окружающей среды и морской воды, при которых должно происходить охлаждение водооборотного цикла на производствах", - заявил Кудашев.
По его словам, выброс характеризуется как кратковременный и локальный и не представляет угрозы здоровью и безопасности населения.
Между тем, по сообщению Lada.kz, к ним поступают жалобы от жителей города на химический запах в воздухе.
Горожане предполагают, что это связано с выбросами на заводе "КазАзот". Руководитель департамента экологии региона Армат Жусипкалиев заявил, что превышений концентрации вредных веществ на заводе нет", - пишет сайт.
16.06.2024, 09:49 44001
Повышенное загрязнение воздуха в пяти городах Казахстана обещают синоптики
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Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казгидромет сегодня прогнозирует повышенное загрязнение воздуха в пяти городах Казахстана.
16 июня 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Актобе, Алматы, ночью в городах Астане, Атырау, Петропавловске", - сообщается на сайте РГП "Казгидромет".
Там напомнили, что неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Синоптики также прогнозируют сегодня сильную жару, грозы, сильный ветер и высокую пожарную опасность практически во всех областях Казахстана.
Ранее синоптики сообщали, что в течение июня в Казахстане ожидается неустойчивый характер погоды с дождями, грозами, градом и шквальным ветром. Во второй и третьей декадах июня ожидается колебание температуры воздуха в северных, центральных и восточных областях днем от +20, +25°С до +30, +38°С, а в западных, южных регионах - от +25,+30°С до +34, +39°С.
Напомним, в Минэкологии рассказали, что в 2023 году в атмосферу над Казахстаном выброшено 2,5 млн тонн загрязняющих веществ. В 8 городах загрязнение атмосферного воздуха отнесено к высокому уровню.
14.06.2024, 08:58 63086
Атырауский нефтеперерабатывающий завод оштрафован почти на 6 млн тенге
Фото: КМГ
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Атырау. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) оштрафован почти на 6 миллионов тенге за нарушения, допущенные на станциях контроля качества атмосферного воздуха. Об этом сообщили в Комитете технического регулирования и метрологии.
За использование неповеренных средств измерений (пункт 1 статьи 19 ЗРК "Об обеспечении единства измерений") АНПЗ привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 419 КоАП с наложением штрафа в размере 1600 МРП", - говорится в сообщении комитета.
В ведомстве отметили, что указанные нарушения являются недопустимыми, поскольку от пригодности используемых указанным предприятием средств измерений зависит бесперебойная работа стационарных газоанализаторов, позволяющих определить точное количество содержания вредных газов нефтепродуктов в атмосферном воздухе и предупредить в случае их превышения угрозу причинения вреда жизни и здоровью человека и окружающей среды.
13.06.2024, 16:41 71961
В озера и на заливные луга Казахстана направлено 12,4 млрд кубометров паводковой воды
Вода используется для нужд экономики
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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 12,4 млрд кубометров воды направлены в озера, лиманы и на заливные луга во время паводков, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана.
По данным министерства, в лиманы направлено 1,2 млрд кубометров воды, в озера - 4,5 млрд кубометров, на заливные луга в поймах рек - 6,7 млрд кубометров воды.
В ведомстве уточнили, что во время паводков в водохранилищах страны было собрано более 12 млрд кубометров воды. Эта вода используется для нужд экономики.
Вся собранная паводковая вода будет использована в сельском хозяйстве и промышленности. Также направление воды в лиманы и заливные луга окажет положительный эффект для обеспечения сфер животноводства необходимой кормовой базой. Часть паводковой воды была направлена в водохранилища. Всего в них собрано 75 млрд кубометров воды. Это на 15 млрд кубометров больше, чем в прошлом году", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Напомним, Министерство водных ресурсов Казахстана поручило взять дополнительные объемы воды из Узбекистана.
13.06.2024, 16:01 72726
Около семи тысяч гектаров пастбищ заполонила саранча в одном из районов области Абай
Местные жители боятся, что расплодившаяся саранча помешает заготовить корм на зиму для скота
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Семей. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Аксуатском районе Абайской области вредители заполонили пастбища и сенокосные поля.
По информации телеканала КТК, в Аксуатском районе насекомые уже охватили внушительную территорию - почти 7 тысяч гектаров.
Местные боятся, что расплодившаяся саранча помешает заготовить корм на зиму для скота.
В Абайском регионе к обработке привлекли специалистов из Шымкента. Химпрепараты планируют распылить на 2 тысячах гектаров.
В районе саранча нанесла вред на площади 6900 гектаров. Химическая обработка против итальянской саранчи ведется на 1500 гектарах сельскохозяйственных угодий Кумкольского сельского округа. Также обрабатывают пастбища в Ойшиликском сельском округе", - рассказал начальник отдела сельского хозяйства Аксуатского района Бейбит Сербатыров.
Ранее сообщалось, что руководство МСХ выехало в регионы для координации мер на местах.
12.06.2024, 17:15 78246
Нацпарк "Бурабай" призвал туристов бережно относиться к природе
Фото: burabaypark.qr-pib.kz
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Кокшетау. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный национальный природный парк "Бурабай" призвал туристов бережно относиться к природе и не оставлять мусор на ветках деревьев, сообщает пресс-служба нацпарка.
Деревья в нашем национальном парке страдают от завязок, оставленных на ветках. Завязки из целлофана, ткани и пластиковых волокон перекрывают рост веток и наносят вред растениям", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что с каждым днем деревья сохнут, теряя свою силу и красоту.
Призываем всех бережно относиться к природе и не оставлять мусор на ветках деревьев. Вместе мы можем сохранить нашу природу здоровой и красивой!" - добавили в нацпарке.
Напомним, в прошлом году в нацпарке Бурабай собрали три тонны мусора.
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