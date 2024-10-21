Ущерб от краж леса в Павлодарской области составил почти 65 млн тенге за 5 лет
Павлодар. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области за 5 лет зарегистрировано 216 случаев незаконной вырубки леса, уничтожено 2,7 тысячи кв. м лесного фонда, сообщает Kazinform.
Ущерб, нанесенный кражами леса, составил 64,6 миллиона тенге.
Ситуация усугубляется засухой, пожарами и бесконтрольным выпасом скота. Кроме того, дефицит саженцев составляет 722,2 гектара в трех лесных хозяйствах, говорит руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства Руслан Толепбаев.
По его словам, саженцы, спрос на которые вырос за последние 4 года, выращивают в трех питомниках, один из которых находится в национальном парке "Баянаул", еще два - в "Ертіс орманы".
Три лесных учреждения, подчиняющиеся акимату области, вынуждены закупать саженцы через портал госзакупок. Но обычно закупки затягиваются, и саженцы не принимаются в соответствии с правилами районирования лесных сортов. Во время транспортировки не выдерживается регламент перевозок, корни растений пересыхают. Поэтому саженцы должны браться здесь, от наших корней. Только так можно повысить их приспособляемость и увеличить лесной фонд", - говорит руководитель инспекции.
Он рассказал, что на базе лесного резервата "Семей орманы" функционирует единственный в Центральной Азии лесосеменной комплекс по выращиванию посадочного материала, соответствующий передовым международным стандартам. Данный проект реализован в шести лесных регионах Казахстана, в том числе в Павлодарской области. Кроме того, на базе подчиняющихся акимату лесоохранных организаций планируют создать закрытый питомник для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой.
Финансирование будет осуществляться за счет лизинга и кредитования через Фонд развития промышленности. Высокие технологии позволяют быстро и качественно вырастить посадочный материал. Ожидается, что это поспособствует увеличению лесных площадей", - пишет сайт.
В целом на территории Павлодарской области за лесной фонд в 478,7 тысячи гектаров отвечают всего 625 человек. Лесной резерват "Ертіс орманы" и природный парк "Баянаул" обеспечены противопожарной техникой на 100%, а местные лесные хозяйства - только на 84%.
Исполняющий обязанности генерального директора "Ертіс орманы" Казбек Аметов рассказал, что на противопожарные системы им выделили из бюджета 2 млрд тенге. В резервате установили 23 вышки с тепловизорами и высококачественными видеокамерами.
Комплекс дает возможность быстро обнаруживать очаги пожаров, возгорания, оперативно принимать меры, что помогает значительно уменьшить ущерб от лесных пожаров, особенно в пожароопасный период. Выявление пожаров осуществляется круглосуточно с помощью камер видеонаблюдения с обзором 360 градусов, которые фиксируют происходящее в радиусе до 30 километров", - пишет Kazinform.
Вся площадь наблюдения достигает 10 тысяч гектаров. Вышки оборудованы системой, которая ведет метеорологический мониторинг и регистрирует молнии.
Поскольку эта система работает круглосуточно, это дает возможность выявлять не только лесные пожары, но и нарушения лесного законодательства. Видеозаписи, снятые камерами, сохраняются до 30 суток", - рассказал Аметов.
Только в этом году в резервате зарегистрировано 38 случаев пожаров, 33 из них спровоцировали молнии. Ущерб составил более 1 миллиона тенге.
Напомним, а августе полиция задержала на автодороге Павлодар - Семей два КамАЗа, перевозившие сосны объемом более 70 м3 на сумму более 3 миллионов тенге. Лес был незаконно вырублен в Первомайском лесничестве Шалдайского филиала "Ертіс орманы" Щербактинского района и направлялся для реализации в Семей по просроченным и не соответствующим накладным документам.
В конце 2022 года стало известно, что в природном резервате незаконно вырубили лес почти на 5 миллионов тенге.