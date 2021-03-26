В акимате опровергли информацию о сливе нечистот в реку Жарбулак в Алматы

АЛМАТЫ. 25 МАРТА - В акимате Медеуского района Алматы прокомментировали информацию о сливе канализационных отходов в реку Жарбулак, передает KAZAKHSTAN TODAY.

О сливе нечистот сообщила жительница Алматы Алина Силкина в группе "Дежурный по городу" в Фейсбуке

Уважаемый аким Медеуского района, примите уже меры! Год пишу жалобы, что в речку Жарбулак сливаются канализационные отходы; когда приезжают сотрудники акимата, "говорят, что провели беседу с жителями и это не канализационный слив", тогда что сливается в речку, когда на улице минусовая температура?" - написала она.

В акимате Медеуского района ответили на вопрос горожанки.

Сотрудниками отдела экологии совместно с отделением природоохранной полиции ОМПС УП Медеуского района состоялся выезд по вышеуказанному адресу: улица Шухова, 3 (река Жарбулак) По результатам обследования выяснилось, что там просачивается грунтовая вода, расположенная на первом водоупорном слое", - говорится в ответе акимата.





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