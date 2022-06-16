В Актобе компанию Aqtobe Su Energy Group оштрафовали на 923,4 млн тенге

НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - На площадке службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова рассказала об экологической ситуации в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Результаты экологического мониторинга атмосферного воздуха в 45 промышленных городах и 10 мегаполисах относятся к высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха. Можно выделить города Нур-Султан, Алматы, Караганду, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск, Жезказган и Шымкент", - сказала вице-министр экологии.

По ее словам, причины загрязнения атмосферного воздуха в городах республики можно разделить на три категории. В городах Алматы и Нур-Султане основной процент загрязнения приходится на теплоисточники (ТЭЦ, котельные), автотранспорт и частный сектор. В городах Усть-Каменогорске и Темиртау наибольший объем эмиссий приходится на промышленность. В городах Актобе и Атырау причиной высокого загрязнения являются устаревшие канализационно-очистные сооружения.

Зульфия Сулейменова отметила, что для улучшения ситуации были приняты 16 дорожных карт, которыми предусмотрены 485 мероприятий. Мероприятия, запланированные на период с 2020 года по I квартал 2022 года, были исполнены более чем на 50%. В настоящее время начата работа по актуализации дорожных карт основных промышленных регионов.

Предусмотрено строительство 7 канализационно-очистных сооружений (КОС) и 24 новых полигонов, проведение реконструкции и модернизации 12 КОС, а также проведение рекультивации и ликвидации исторически загрязненных земель. Более того, в прошлом году был принят национальный проект "Жасыл Казахстан". Туда были включены мероприятия 16 крупных промышленных объектов в крупных городах по снижению эмиссий от 20 до 30% до 2025 года", - отметила Сулейменова.

По данным Минэкологии, ежегодно в Казахстане образуется около 4,5 млн т ТБО. В 2021 году было образовано порядка 4,2 млн тонн ТБО, из них переработано 21,1%. По итогам этого года ожидается достижение доли переработки ТБО до 24%. На сегодня лицензию по работе с опасными отходами получили более 60 организаций, а в рамках уведомительного режима имеется более 290 субъектов предпринимательства.

В рамках нового Экологического кодекса РК функция по организации и управлению отходами возложена на акиматы, которые должны в том числе утверждать и двигаться в рамках программы по управлению коммунальными отходами в целях обеспечения комплексного подхода по управлению отходами в соответствующем регионе.

По итогам космомониторинга за 2021 год выявлено 7328 несанкционированных мест размещения отходов, из них ликвидировано 89% (6740 свалок). Самое большое количество выявленных стихийных свалок наблюдалось в Карагандинской области - 1360 (96% ликвидировано); Акмолинской области - 1329 (84% ликвидировано), Восточно-Казахстанской области - 678 (90% ликвидировано). Слабая работа по ликвидации проведена в Мангистауской (59%) области.

Как известно, Казахстан уже испытывает последствия изменения климата. Рост температуры в Казахстане сегодня опережает среднемировой примерно в два раза. Как следствие, деградация земель, засуха, опустынивание, паводки, наводнения и сокращение площадей ледников с прогнозируемым снижением поверхностного водного стока требуют срочных действий по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий.

Мы планируем продолжить работу по расширению углеродного рынка Казахстана. Ведется работа по интеграции с европейской системой торговли выбросами совместно с Еврокомиссией и Всемирным банком. Результаты данной работы обеспечат выход на международные углеродные рынки. Кроме того, одним из эффективных инструментов снижения негативного воздействия на окружающую среду является переход на наилучшие доступные технологии", - рассказала Зульфия Сулейменова.