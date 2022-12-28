27.12.2022, 13:00 8456
В Алматинской области чиновников оштрафовали за мусорные свалки
Фото: Прокуратура Алматинской области
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Конаев. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По представлению прокуратуры за нарушение экологических требований к административной ответственности привлечены руководители акиматов Илийского, Карасайского, Талгарского, Енбекшиказахского районов и города Конаева, сообщает пресс-служба прокуратуры Алматинской области.
Стихийные свалки накапливаются в течении длительного времени из-за отсутствия контроля со стороны местных исполнительных органов, что приводит к многочисленным негативным последствиям: загрязнение почвы, атмосферного воздуха, ухудшение санитарной обстановки. Об этом свидетельствуют многочисленные критические публикации в средствах массовых информации и социальных сетях", - заявили в ведомстве.
Посредством геопортала АО "Қазақстан Ғарыш Сапары" на территории области выявлена 351 стихийная свалка, в частности в Енбекшиказахском районе - 61, Илийском - 91, Карасайском - 56, Талгарском - 33 и в городе Конаеве - 85.
По данным пресс-службы, ликвидировано 247 стихийных свалок, неликвидированными остаются 104.
К административной ответственности по части 3 статьи 344 КоАП РК привлечены руководители акиматов Илийского, Карасайского, Талгарского, Енбекшиказахского районов и города Конаева в виде штрафа по 100 МРП каждый (306 300 тенге)", - добавили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в Астане обнаружили свалку с медицинскими отходами.
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26.12.2022, 16:59 15561
В Астане обнаружили свалку с медицинскими отходами
Фото: Минэкологии РК
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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в районе вокзала "Нурлы жол" возле гипермаркета "Метро" выявлена несанкционированная свалка медицинских отходов, сообщает пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстана.
Сотрудники департамента экологии по городу Астане совместно с представителями департаментов полиции и санитарно-эпидемиологического контроля выехали на место для исследования и проведения замеров по определению загрязняющих веществ. В ходе осмотра установлен примерный объем свалки, который составил 50 кубометров", - проинформировали в пресс-службе.
Следственно-оперативной группой департамента полиции зарегистрирован материал в ЕРДР.
Видео с горами медицинских отходов было опубликовано в Сети. Его авторы утверждают, что найденные отходы относятся по опасности к классу "Б".
Согласно приказу министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года "Об утверждении санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения", медицинские отходы класса "Б" - это эпидемиологически опасные медицинские отходы (инфицированные и потенциально инфицированные отходы).
Напомним, в середине декабря премьер-министр Алихан Смаилов поручил акиматам ликвидировать все стихийные свалки.
25.12.2022, 15:20 24526
В Мангистауской области выявлено множество несанкционированных свалок
Фото: Depositphotos
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Актау. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках космомониторинга в Мангистауской области выявлено 108 свалок, сообщает Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
В рамках космомониторинга выявлено 108 свалок, из них ликвидировано 72%, или 67 свалок", - сообщает ведомство.
Одной из причин образования свалок является отсутствие узаконенных полигонов ТБО, по области только 7 полигонов ТБО из 23 соответствуют экологическим и санитарным требованиям.
В свою очередь, согласно комплексному развитию области, в селах Боранкул, Жынгылды, Акшукур, Сайын Шапагатов планируется строительство полигонов ТБО, в том числе за счет инвесторов (700 млн тенге).
Напомним, на заседании совета по переходу к "зеленой" экономике премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил акиматам ликвидировать все стихийные свалки.
24.12.2022, 09:25 32486
Птичий грипп выявили у мертвых лебедей на озере Караколь
Фото: кадр из видео
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Актау. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Птичий грипп выявили у мертвых лебедей, найденных в 20 километрах от города Актау на берегу озера Караколь, сообщает пресс-служба Комитета ветеринарного контроля и надзора Республики Казахстан.
Пробы патологических материалов, отобранные у павших лебедей и направленные в РГП на ПХВ "Национальной референтный центр по ветеринарии", дали положительный результат на грипп птиц. Озеро Караколь является одной из стоянок на пути перелетов данного вида диких птиц. В ледяных оковах оказались лебеди-шипуны, которые обитают практически на всей территории Казахстана", - проинформировали в комитете.
Для проведения экстренных мер и предотвращения распространения инфекции среди домашних птиц из республиканского запаса выделено 18 644 дозы вакцины для вакцинации всего имеющегося поголовья сельскохозяйственных птиц в зонах риска, а также задействованы специалисты Республиканского противоэпизоотического отряда.
В целях сохранения стабильной эпизоотической ситуации по птичьему гриппу местными исполнительными органами проводится разъяснительная работа среди населения, ветеринарных врачей хозяйствующих субъектов, охотников, егерей и других заинтересованных лиц", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, птицефабриками усилены ветеринарные мероприятия, включая недопущения контакта и доступа диких и синантропных птиц к кормам и воде.
На сегодняшний день эпизоотическая ситуация по гриппу птиц среди домашних птиц в республике стабильная", - заверили в комитете.
Напомним, в Мангистауской области на озере Караколь обнаружили сотни мертвых лебедей.
22.12.2022, 13:11 43786
Нет четких результатов - депутат о работе по сохранению популяции каспийского тюленя
Сенатор предложил ряд комплексных решений проблем в данной сфере
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сенатор Дуйсенгазы Мусин в своем депзапросе заявил, что в работе по сохранению популяции каспийского тюленя нет четких результатов, а производственная и научная база рыбной отрасли слаба, информирует пресс-служба сената
Ускорение принятия проекта закона "Об аквакультуре", а также внесения изменений в Водный, Земельный кодексы и другие законы для совершенствования законодательной базы рыбного хозяйства придадут новый импульс развитию отрасли", - сообщил депутат.
Он также предложил ряд комплексных решений проблем в сфере:
- внести точечные поправки в программу развития рыбного хозяйства на 2021-2030 годы с учетом ожидаемого дефицита водных ресурсов;
- активнее заниматься продвижением и субсидированием рыбной продукции глубокой переработки;
- рассмотреть вопрос о реконструкции государственных рыбоводных хозяйств, повышении заработной платы их сотрудников;
- особое внимание уделить оснащению территориальных рыбоохранных органов современным оборудованием.
Ранее сообщалось, что президент Токаев во время визита в Мангистаускую область подчеркнул, что важнейшей задачей является сохранение экологического равновесия и биоразнообразия Каспия.
Сегодня все чаще фиксируются случаи массовой гибели тюленей и рыб. К подобным явлениям приводит деятельность человека и изменение экологических условий. Тюлени занесены в Красную книгу Казахстана. Проблема сохранения и восстановления численности этого вида находится на моем личном контроле", - сообщил Токаев.
22.12.2022, 12:28 44541
Защиту растительного мира усилили в Казахстане
Сенаторы приняли законы, призванные регулировать общественные отношения в области охраны, восстановления и использования растительного мира
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Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената приняли законы "О растительном мире" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам растительного мира и особо охраняемых природных территорий", призванные регулировать общественные отношения в области охраны, восстановления и использования растительного мира.
Основными целями законопроекта являются обеспечение регулирования общественных отношений в области охраны и использования растительного мира, создание правовых основ для сохранения и воспроизводства природных растительных ресурсов и генофонда дикорастущих видов растений, а также их рационального использования, говорится в заключении к документу.
Задачами законопроекта являются: создание экономических, организационных и иных условий для сохранения растительного биоразнообразия, их рациональное использование и обеспечение экологической безопасности; внедрение экономических механизмов, направленных на обеспечение устойчивого сохранения и рациональное использование ресурсов растительного мира; установление прав и обязанностей физических и юридических лиц - пользователей ресурсов растительного мира, а также укрепление законности и правопорядка в области охраны и использования объектов растительного мира; выполнение международных обязательств по сохранению биоразнообразия (Конвенция "О биологическом разнообразии" и протоколы к ней) и другие.
Для реализации указанных задач законопроектом предусмотрены нормы по: охране и защите растительного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения, реликтовых и эндемичных видов растений; интродукции, акклиматизации и гибридизации растений; проведению инвентаризации, ведению государственного мониторинга и государственного кадастра растительного мира, также предусматривается общее и специальное пользование растительным миром. При этом, для специального пользования растительным миром устанавливаются лимиты, которые будут определяться на основе ресурсных обследований.
Ожидаемые результаты принятия законопроекта: улучшение охраны объектов растительного мира, сохранение биологического разнообразия и повышение их устойчивости, охрана эндемичных и редких видов растений; реализация системы экономических стимулов, способствующих решению общегосударственных задач в сфере охраны, воспроизводства и рационального использования ресурсов растительного мира; возможности привлечения инвестиций (в том числе грантов) для сохранения и использования потенциала растительной ресурсно-сырьевой базы, развития малого бизнеса (создание новых производств) в сфере использования (сбор, переработка) растительных ресурсов, роста доходов местных бюджетов; увеличение площади особо охраняемых природных территорий, гарантирующее долгосрочное сохранение биологического разнообразия и обеспечение воспроизводства ценных видов растительности и другие.
Напомним, поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс об административных правонарушениях предусматривают усиление ответственности за экологические нарушения.
Нормы законопроекта направлены на повышение уровня ответственности за незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, самовольное пользование недрами, установление соразмерной ответственности за более серьезные последствия при нарушениях режима особо охраняемых природных территории.
Ранее сенат одобрил закон о развитии агломераций.
20.12.2022, 12:40 57181
Продлить мораторий на отстрел сайгаков намерены в Минэкологии
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Минэкологии намерены продлить запрет на отстрел сайгаков до конца 2023 года, сообщил в кулуарах правительства министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев.
Мы сегодня направили информацию с предложением о продлении моратория на изъятие сайгаков. Если наше предложение поддержат, то до конца 2023 года будет запрет на изъятие сайгаков. То есть отстреливать их в следующем году не будем", - проинформировал министр.
Напомним, в июле глава государства объявил выговор Брекешеву за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков.
Предложение по отстрелу сайгаков в Казахстане прокомментировал член республиканского общественного экологического совета при партии АМАНАТ. Эксперт высказался, что предложение по отстрелу не выдерживает никакой критики.
По данным ученых, 95% сайгаков в мире обитают в Казахстане. 65% из них - в ЗКО.
Кроме того, директор центра прикладной биологии Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Сергей Скляренко говорил, что, по его мнению, создание резервата и заказника проблему сайгаков в области не решит. У животных миграция генетически запрограммирована, и в холодное время они будут все равно уходить.
Также в планах создание трансграничной особо охраняемой природной территории для сохранения мест обитания популяции сайгаков под эгидой ЮНЕСКО в Западно-Казахстанской области.
19.12.2022, 15:50 64141
На озере Караколь обнаружили сотни мертвых лебедей
Фото: кадр из видео
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Актау. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области на озере Караколь обнаружили сотни мертвых лебедей, сообщил блогер Азамат Сарсенбаев.
Он подчеркнул, что данная ситуация тревожит своими масштабами.
Сотни тушек пернатых рассеяны по всей береговой линии озера Караколь, и самое примечательное то, что, кроме лебедей, я не нашел тушек других представителей пернатых, которые обитают на этом озере в гораздо больших количествах, чем лебеди. Уж слишком большой процент падежа, чтобы списать это на естественный отбор", - написал Азамат Сарсенбаев на своей странице в Сети.
Ранее сообщалось, что более 100 мертвых тюленей обнаружено на побережье Каспия.
Дополнено 19.12.2022, 20.34
Предварительная версия гибели может быть связана с возрастом, так как лебеди еще не успели запастись достаточным количеством жира, чтобы пережить зиму. Кроме того, морозы в Мангистауской области достигали температуры -15 градусов, из-за чего озеро Караколь частично покрылось льдом, что усложнило процесс добычи питания", – сообщает "Лада" со ссылкой на Мангистаускую территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира.
16.12.2022, 16:30 77821
В Алматы отмечается большая концентрация вредных веществ в воздухе
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Алматы. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы концентрация PM2.5 сейчас в 34,2 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха. Об этом сообщается на сайте Iqair.com.
По состоянию на 16.00 в Алматы отмечается большая концентрация частиц PM2.5 (170.9µg/m³), в связи с чем индекс качества воздуха составляет 221 AQI США, что является "очень вредным".
Для защиты от загрязнения атмосферы эксперты рекомендуют носить на улице маски, закрыть окна, пользоваться очистителями воздуха и избегать физических нагрузок на улице.
Завтра специалисты прогнозируют хорошее состояние атмосферного воздуха.
По данным РГП "Казгидромет", 16 декабря 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы.
Сутки 16, ночью 17 декабря 2022 года метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха", - сообщили синоптики.
В Алматы сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха днем 3-5 тепла.
На ночь 17 декабря синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха 6-8 мороза.
Также, по данным РГП "Казгидромет", сегодня неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Астане, Шымкенте, Актобе, Караганде, Темиртау, Кокшетау, Петропавловске и Усть-Каменогорске (2-й степени), Семее (2-й степени), Риддере (2-й степени).
Как сообщалось ранее, президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения. По его словам, основными причинами загрязненного воздуха в городе являются транспорт и уплотняющая застройка.
Депутат Закиржан Кузиев отметил, что власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе. По его словам, экоактивисты утверждают, что правдивые статистические данные не разглашаются.
В настоящее время нет системы информирования населения об опасном уровне загрязнения. Информация о качестве воздуха должна предоставляться населению ежедневно вместе с данными о погоде", - сказал депутат.
Он отметил, что основным загрязнителем воздушного бассейна города Алматы является автотранспорт. В Алматы ежедневно курсирует более 700 тысяч автомобилей.
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