В Алматинской области ввели в эксплуатацию две солнечные электростанции

Талдыкорган. 26 октября. Kazakhstan Today - В Алматинской области введены в эксплуатацию солнечные электростанции мощностью порядка 8 МВт, передает Kazakhstan Today.

В Алматинской области введены в эксплуатацию солнечные электростанции "Капшагай" мощностью 3 МВт и "Сарыбулак" мощностью 4,95 МВт. Прогнозная годовая выработка обеих СЭС составит 14,1 млн киловатт-часов. Инвестором и генеральным подрядчиком строительства новых объектов генерации выступили структуры группы компаний "Хевел", рассказали в пресс-службе акима Алматинской области.

Новые солнечные электростанции оснащены системами слежения за солнцем. Трекерные установки отслеживают положение солнца и в автоматическом режиме обеспечивают наиболее эффективную ориентацию солнечных модулей. Таким образом, выработка электроэнергии увеличивается в среднем на 20-25% в сравнении со статическим способом расположения фотоэлектрической системы, отметили в акимате города Капшагая.

Прогнозная годовая выработка обеих СЭС составит 14,1 млн киловатт часов, что позволит избежать 7,5 тыс. тонн выбросов углекислого газа в атмосферу. Вся электроэнергия будет поступать в Единую электроэнергетическую систему страны.

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