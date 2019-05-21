В Алматы планируют отказаться от химической обработки зеленых насаждений

Алматы. 20 мая. Kazakhstan Today - В акимате Алматы на аппаратном совещании рассмотрены вопросы использования химических и биологических препаратов при обработке зеленых насаждений, передает Kazakhstan Today.

Зачастую у нас используют химические препараты. Там, где заявлено о применении биопрепаратов, по информации Института защиты растений, поставщики заменяют их на химические, поскольку они в 3-4 раза дешевле. Вместе с тем международный опыт показывает, что в развитых странах химпрепараты используются только при массовых вспышках заражений, так как оказывают негативное воздействие на экологию и здоровье населения", - отметил аким города Бауыржан Байбек.

По данным управления общественного здоровья, в городе зарегистрировано свыше 12 тыс. человек с бронхиальной астмой и порядка 27 тыс. горожан с аллергическими заболеваниями.

"С учетом рекомендаций ученых-биологов, экологов и химиков поручил кардинально снизить применение химпрепаратов. В качестве пилота выбрали Жетысуский район, где этим летом все зеленые насаждения будут обработаны только биопрепаратами. Это станет серьёзным вкладом в улучшение экологии и здоровья горожан", - подчеркнул глава города.

Сегодня же в ходе рабочего объезда Бауыржан Байбек вместе с меценатом Булатом Утемуратовым ознакомился с планами реконструкции Ботанического сада Алматы

Так как объект находится на балансе Министерства образования и науки, в Алматы ждут принятия законопроекта по передаче Ботсада в коммунальную собственность. Это позволит городу подвести инженерные сети, водопровод и начать строительство необходимых подъездных дорог.

В свою очередь Фондом Утемуратова уже этим летом планируется начать строительство 3 новых входных павильонов и различных дорожек, реконструкцию освещения, поливной сети, создание новых озер, посадку почти 1000 деревьев, 10 тысяч кустарников и др. При этом все работы будут проводить без ущерба для зелёных насаждений.

По словам акима Алматы, все это должно и будет проводиться под пристальным вниманием горожан.

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