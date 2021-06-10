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В Алматы создается база данных зеленых насаждений

09.06.2021 7480
АЛМАТЫ. 9 ИЮНЯ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе очередного прямого эфира на ТК "Алматы" рассказал о цифровых проектах по управлению городом, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На основе информации о передвижении общественного транспорта принято решение о формировании базы активности горожан. Это нужно для того, чтобы удовлетворять потребности горожан в тех или иных услугах в шаговой доступности. Таким образом, город можно будет разгрузить не только через развитие дорожной инфраструктуры, но и через создание пропорциональной бизнес-среды в каждом районе.
 
Интерактивную карту планируется сделать доступной для горожан, что позволит предпринимателям самостоятельно решать, где открывать социально-бытовые или торговые объекты.
 
С целью сохранения статуса зеленого города ведется работа по созданию паспортов каждого дерева. Это позволит эффективно управлять городским зеленым фондом. Для этого внедряется система электронного учета насаждений, ведется инвентаризация и паспортизация более 2,3 млн деревьев. Система позволит вести мониторинг участков для посадок, в том числе компенсационных.
 
С развитием цифровизации в Алматы будут накапливаться массивы данных из различных информационных систем, которыми необходимо управлять на пользу города. В этой связи создается единое хранилище данных, которое позволит решить три большие задачи:
 
  • создать цифровую основу данных для принятия управленческих при решении стоящих задач;
  • сделать удобнее и быстрее работу по обмену информацией между различными управлениями города;
  • предоставление данных внешним пользователям через IT-песочницу - защищенную среду, в которой пользователи смогут создавать новые проекты на основе данных.
 

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