В генплане Алматы планируются изменения с учетом ветрового режима

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НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - Специалисты прорабатывают предложения по внесению изменений в генеральный план застройки Алматы, учитывая климатические особенности, сообщил председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Проводится экспериментальная работа по компьютерному моделированию, исследованию ветрового режима, прорабатываются предложения по внесению изменений в генеральный план застройки с учетом ветрового режима", - цитирует СЦК Зулфухара Жолдасова.

Глава комитета также рассказал о принимаемых в Алматы мерах по снижению загрязнения атмосферного воздуха. В частности, принято решение о модернизации ТЭЦ до начала 2026 года, что позволит снизить выбросы на 83%.

На воздушный бассейн южной столицы влияет и Алматинская агломерация, в этой связи три приграничных района планируется полностью газифицировать до конца 2023 года. По словам Жолдасова, необходимо газифицировать 32 тысячи домов.





Определенные меры принимаются и по автотранспорту: введен запрет на закуп дизельного общественного транспорта, акиматом приобретены 335 электро- и газовых автобусов. Планируется расширение веток городского общественного транспорта и создание перехватывающих парковочных зон на въезде в город", - проинформировал Зулфухар Жолдасов.

Он отметил, что в Алматы ежедневно заезжают порядка 200 тысяч автомобилей. Поэтому планируется на въездах в город организовать парковки для личного автотранспорта иногородних граждан с целью пересадки на городской общественный транспорт.

Также определен контроль за качеством топлива на АЗС на соответствие экологическим классам К4 и К5 - для этого был принят закон "О техническом регулировании".

На въезде и выезде из города установлен 21 пост системы "Сергек", установлено 19 экопостов", - добавил он.

Кроме того, он сообщил, что утвержден план по увеличению зеленого фонда города. Уже высажено более 600 тысяч деревьев, цифру доведут до 1 млн.