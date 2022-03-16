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В генплане Алматы планируются изменения с учетом ветрового режима

15.03.2022, 15:22 5021
В генплане Алматы планируются изменения с учетом ветрового режима
Фото: ortcom.kz
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - Специалисты прорабатывают предложения по внесению изменений в генеральный план застройки Алматы, учитывая климатические особенности, сообщил председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Проводится экспериментальная работа по компьютерному моделированию, исследованию ветрового режима, прорабатываются предложения по внесению изменений в генеральный план застройки с учетом ветрового режима", - цитирует СЦК Зулфухара Жолдасова.

 
Глава комитета также рассказал о принимаемых в Алматы мерах по снижению загрязнения атмосферного воздуха. В частности, принято решение о модернизации ТЭЦ до начала 2026 года, что позволит снизить выбросы на 83%.
 
На воздушный бассейн южной столицы влияет и Алматинская агломерация, в этой связи три приграничных района планируется полностью газифицировать до конца 2023 года. По словам Жолдасова, необходимо газифицировать 32 тысячи домов.

 

Определенные меры принимаются и по автотранспорту: введен запрет на закуп дизельного общественного транспорта, акиматом приобретены 335 электро- и газовых автобусов. Планируется расширение веток городского общественного транспорта и создание перехватывающих парковочных зон на въезде в город", - проинформировал Зулфухар Жолдасов.

 
Он отметил, что в Алматы ежедневно заезжают порядка 200 тысяч автомобилей. Поэтому планируется на въездах в город организовать парковки для личного автотранспорта иногородних граждан с целью пересадки на городской общественный транспорт. 
 
Также определен контроль за качеством топлива на АЗС на соответствие экологическим классам К4 и К5 - для этого был принят закон "О техническом регулировании".
 

На въезде и выезде из города установлен 21 пост системы "Сергек", установлено 19 экопостов", - добавил он.

 
Кроме того, он сообщил, что утвержден план по увеличению зеленого фонда города. Уже высажено более 600 тысяч деревьев, цифру доведут до 1 млн.
 

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В Алматы установят датчики мониторинга качества воздуха

15.03.2022, 13:03 5951
В Алматы установят датчики мониторинга качества воздуха
АЛМАТЫ. 15 МАРТА - Азиатский банк развития (АБР) передал акимату Алматы 50 приборов мониторинга качества атмосферного воздуха Clarity Node-S, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным АБР, приборы были предоставлены в рамках проекта технической помощи "Экономический коридор Алматы - Бишкек". Они представляют собой датчики качества воздуха нового поколения, которые включают в себя солнечные панели, экраны для внешней защиты и подключение к сотовой сети для публикации данных о качестве воздуха в режиме реального времени на веб-сайтах РГП "Казгидромет" и проекта "Экономический коридор Алматы - Бишкек". 
 

Получаемые в режиме реального времени данные помогут акимату определить наиболее эффективные меры смягчения воздействия и улучшения экологической ситуации", - сказал в ходе церемонии передачи приборов глава представительства АБР в Казахстане Нариман Маннапбеков.

 
Измерение твердых частиц (PM2,5, PM10) и диоксида азота (NO2) будет способствовать выявлению основных источников загрязнения, оценке их воздействия на здоровье населения, что в свою очередь послужит основой для разработки стратегий по улучшению качества воздуха. 
 
Отмечается, что в прошлом году Бишкек также получил 50 аналогичных датчиков, которые уже установлены и позволяют отслеживать качество воздуха в городе и прилегающих районах. На следующем этапе данной инициативы предполагается разработка планов действий по обеспечению чистого воздуха для Алматы и Бишкека, которые будут включать технологические решения, меры политики и инвестиционные предложения по управлению качеством воздуха. 
 
В Казахстане названы города с самым загрязненным воздухом.
 

В Казахстане названы города с самым загрязненным воздухом

15.03.2022, 12:40 6371
В Казахстане названы города с самым загрязненным воздухом
НУР-СЛУТАН. 15 МАРТА - Еженедельную информационную справку о качестве атмосферного воздуха в стране предоставили в РГП "Казгидромет", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным РГП "Казгидромет", в Нур-Султане за период с 8 по 14 марта был зафиксирован 841 случай превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы Байтурсынова.
 
В Алматы - 191 случай превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в Алатауском районе.
 
В Караганде - 653 случая превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы 3-й Кочегарки (Пришахтинск).
 
В Жезказгане - 250 случаев превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районах улицы М. Жамиля, 4 В.
 
В Шымкенте - 132 случая превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районе микрорайона Самал-3.
 
Отмечается, что случаев экстремально высокого (более 20 ПДК) загрязнения не было зафиксировано ни на одном ПНЗ.

Неделей ранее в Алматы было зафиксировано 367 случаев превышения ПДК.
 

Организатор слива нечистот в Малую Алматинку ушел от ответственности

11.03.2022, 16:22 19436
Организатор слива нечистот в Малую Алматинку ушел от ответственности
Фото: time.kz
АЛМАТЫ. 11 МАРТА - Бывший директор Илийского районного водоканала Алибек Будугулов, по чьей вине в Малую Алматинку 7 лет сливались нечистоты, приговором Илийского районного суда признан невиновным, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 2014-м году на реконструкцию и строительство системы канализации Отеген батыра из областного бюджета было выделено 340,2 млн тенге. Подрядчик успел освоить 63,5 млн тенге - финансирование секвестировали. А новое сооружение, которое должно было решить проблемы с канализацией, так и осталось незавершенным", - пишет газета "Время".

 
По данным издания, после очередной аварии Будугулов, вместо того чтобы привести канализационную систему поселка в рабочее состояние, договорился с фирмой своего сына и от коллектора канализационных сточных вод протянул новый трубопровод до Малой Алматинки.
 

За семь лет в реку попало порядка 6 млн кубометров нечистот. В итоге произошло ухудшение состояния реки. Изменился гидрохимический состав воды, ухудшились физико-химические показатели и условия существования водных животных. Экономическая оценка ущерба, нанесенного окружающей среде, составила более 102 млн тенге", - пишет газета.

 
Между тем река проходит через весь поселок и впадает в Капшагайское водохранилище.
 

Департаментом экологии было организовано исследование воды, которое показало превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ азота аммонийного и нитритов", - сообщает издание.

 

Несмотря на эти нарушения, приговором Илийского районного суда бывший директор предприятия Алибек Будугулов, организовавший незаконный сброс нечистот в реку и глобальное загрязнение окружающей среды, был признан невиновным", - цитирует газета прокуратуру Илийского района. 

 
В настоящее время приговор районного суда опротестован в апелляционном порядке.
 

Замакима Жанаозена оштрафовали на 100 МРП за мусорные свалки

10.03.2022, 20:02 23641
АКТАУ. 10 МАРТА - Космическим мониторингом, проведённым АО "НК "Казакстан Гарыш сапары", выявлены незаконные свалки мусора в 103 точках Мангистауской области, из них 38 расположены в Жанаозене, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
К административной ответственности привлечен заместитель акима Жанаозена и оштрафован на сумму 306 300 тенге, сообщает "Лада". 
 
После выявления незаконных свалок представители департамента экологии Мангистауской области и областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования встретились с заместителем акима Жанаозена Бериком Изгалиевым, провели разъяснительную работу и рекомендовали решить вопросы касательно уборки незаконных свалок в пределах своей компетенции. Однако городским акиматом должным образом ничего предпринято не было.
 

Следует отметить, что заместитель акима Берик Изгалиев несет ответственность за благоустройство города и близлежащих населённых пунктов в соответствии с должностной инструкцией. Таким образом, в действиях акимата выявлены нарушения требований пункта 2 статьи 344 Кодекса РК "Об административных правонарушениях". То есть, нарушение экологических требований по управлению отходами. В связи с чем, государственным экологическим инспектором департамента экологии Мангистауской области было возбуждено административное дело в отношении заместителя акима Жанаозена и наложен штраф в размере 100 месячных расчетных показателей (306 300 тенге)", - сообщили в департаменте экологии региона.

 
Также в ведомстве отметили, что в целом по стране с помощью проведенного в этом году космического мониторинга выявлено 6412 несанкционированных стихийных свалок, из них только 103 относятся к Мангистауской области и в настоящее время 64 из них убраны.
 
Напомним, в конце января в Казахстане приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК утверждены правила управления коммунальными отходами.
 

В каких городах Казахстана чаще всего фиксируется превышение предельного уровня загрязняющих веществ в воздухе

08.03.2022, 11:51 32956
В каких городах Казахстана чаще всего фиксируется превышение предельного уровня загрязняющих веществ в воздухе
АЛМАТЫ. 8 МАРТА - РГП "Казгидромет" представил еженедельную справку о качестве атмосферного воздуха, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации экологов, за период с 1 по 7 марта 2022 года были зарегистрированы следующие показания:
 
Нур-Султан - зафиксировано 786 случаев превышения предельно допустимой концентрации, воздух города наиболее загрязнен в районах улицы Байтурсынова;
 
Алматы - зафиксировано 367 случаев превышения предельно допустимой концентрации, воздух города наиболее загрязнен в Турксибском районе;
 
Жезказган - зафиксировано 178 случаев превышения предельно допустимой концентрации, воздух города наиболее загрязнен в районах улицы М.Жамиля, 4в;
 
Атырау - зафиксировано 42 случая превышения предельно допустимой концентрации, воздух наиболее загрязнен в районе улицы Сырдарья, 3;
 
Караганда - зафиксировано 809 случаев превышения предельно допустимой концентрации, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы 3-я Кочегарка (Пришахтинск);
 
Шымкент - зафиксировано 98 случаев превышения предельно допустимой концентрации, воздух города наиболее загрязнен в районе микрорайона Нурсат.
 

В городах Балхаше, Петропавловске и Темиртау ни на одном ПНЗ не зафиксировано случаев превышения ПДК загрязняющих веществ… Случаев экстремально высокого (более 20 ПДК) загрязнения не было зафиксировано ни на одном ПНЗ", - говорится в сообщении Казгидромета.

 
Отмечается, что мониторинг атмосферного воздуха в Алматы проводится на 16 постах, из них 11 автоматических постов и 5 постов ручного отбора проб.

Напомним, Казахстан вошел в рейтинг худших стран по уровню загрязнения городов.
 

В Минэкологии подтвердили факт сброса сточных вод в Каспийское море и озеро Караколь

05.03.2022, 13:28 44576
Фото: telegram/EcoMedia
НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - Департаментом экологии по Мангистауской области проведена внеплановая проверка в городе Актау в отношении филиала частной компании Aktau tourism city ltd по факту сброса сточных вод в Каспийское море и озеро Караколь, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Проверка подтвердила факт сброса сточных вод, тем самым нарушены требования пункта 8 статьи 222 Экологического кодекса РК", - сообщили в Минэкологии.

 
Согласно статье, "не допускается сброс сточных вод независимо от степени их очистки в поверхностные водные объекты в зонах санитарной охраны источников централизованного питьевого водоснабжения, курортов, в местах, отведенных для купания".
 
На сегодняшний день компания демонтировала трубу, через которую осуществлялся сброс дихлорированных бассейновых вод, проводятся работы по демонтажу второй трубы. Работа выполняется в рамках выданных департаментом экологии предписаний.
 
В ведомстве отметили, что компания сливала воду из бассейнов и других источников после очистки морской воды на опреснительной установке.
 

Вместе с тем анализ проб воды установил сверхнормативы по взвешенным веществам, нитратам и хлоридам", - подчеркнули в министерстве.

 
По его информации, с 15 сентября 2021 года из-за технических проблем с КОС (канализационно-очистных сооружений. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) компанией не производилась биологическая очистка сточных вод. 
 
По результатам проверки в отношении Aktau tourism city ltd возбуждено шесть административных дел. 
 

Департаментом экологии инициировано письмо в ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области" по вопросу отзыва ранее выданного компании разрешения на эмиссию в окружающую среду", - резюмировали в Минэкологии.

 
Напомним, ранее в районе баз отдыха близ Актау были обнаружены трубы, из которых сточные воды попадали прямо в море.

Также в середине февраля блогер и экоактивист Азамат Сарсенбаев в своем Instagram рассказал, что в озеро Караколь, находящееся на территории Карагие-Каракольского государственного зоологического заказника, сливают сточные воды из близлежащего отеля.
 

В Казахстане могут возникнуть проблемы с обеспечением водой фермеров двух областей

28.02.2022, 12:40 61996
В Казахстане могут возникнуть проблемы с обеспечением водой фермеров двух областей
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - Из-за недостаточной наполняемости Шардаринского водохранилища в Казахстане могут возникнуть проблемы с обеспечением поливной водой фермеров Туркестанской и Кызылординской областей, а также осложнение экологической обстановки в Приаралье, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Серика Кожаниязова, в настоящее время в Шардаринском водохранилище и Коксарайском контррегуляторе накоплено воды на 770 млн кубометров меньше, чем в прошлом году. С начала межвегетационного периода низовья реки Сырдарьи недополучили более 2 млрд кубометров воды.
 
В связи с этим могут возникнуть проблемы по обеспечению поливной водой фермеров Туркестанской и Кызылординской областей и осложнение экологической обстановки в Приаралье.
 

Сливные трубы в море обнаружены в районе баз отдыха близ Актау

28.02.2022, 10:12 61951
Сливные трубы в море обнаружены в районе баз отдыха близ Актау
Фото: lada.kz
АКТАУ. 28 ФЕВРАЛЯ - Жители Актау обеспокоены установкой сливных труб с выходом в море на одном из участков в районе баз отдыха.
 
Пластиковые трубы отдыхающие заметили на прошлых выходных на земельном участке, расположенном между базами отдыха WestHome и домом отдыха "Сая", примерно в 13 километрах от Актау. На данной территории последний год-полтора ведется активное строительство, сообщает портал "Лада".

 

Насколько мне известно, этот участок переходил из рук в руки. Кому он принадлежит на сегодняшний день, я не знаю, но якобы им владеют какие-то высокопоставленные лица. Тем временем море стало отступать и оголились вот эти трубы, а на берегу у нас стала появляться пена. Есть ли у них разрешение на слив и что это вообще сливается?" - задался вопросом владелец частного домика у соседствующей рядом базы отдыха Анатолий.

 
В природоохранной прокуратуре сообщили, что данным фактом поручено заниматься специалистам департамента экологии. 

Они уже побывали на этом месте, но информацию до сих пор не предоставили", - информирует издание.

 

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