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В Гренландии стремительно тает ледяной покров

01.08.2021 7264
В Гренландии стремительно тает ледяной покров
Фото: pexels
НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - В Гренландии стремительно тает ледяной покров. Из-за необычайно теплого лета ускоренным таянием затронута значительная часть гренландского ледника, хотя в целом процесс в этом году пока остается в среднестатистических пределах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает сайт мониторинга ледников и климата в Арктике Polar Portal, специалисты регистрируют массивное таяние ледникового покрова. Начиная с 28 июля ежедневно тает около восьми миллиардов тонн льда - это вдвое больше, чем обычно в летнее время.
 
По данным датской метеорологической службы DMI, сейчас на севере Гренландии установилась температура воздуха выше 20 градусов тепла, более чем вдвое превышающая среднестатистическую норму для этого времени года. В аэропорту Нерлерит Инаат на востоке Гренландии 29 июля зарегистрировали самую высокую температуру с момента начала наблюдений - 23,4 градуса тепла.
 
Рекордное таяние ледника в Гренландии отмечалось в 2019 году, тот результат пока не превзойден, но в текущем году процессом охвачена значительно большая территория. Однако, отмечают специалисты, таяние ледника в этом году пока укладывается в среднестатистические показатели.
 
Площадь ледникового покрытия Гренландии составляет 1,8 млн квадратных километров. По размерам это второй в мире ледник после Антарктиды. В связи с потеплением арктического климата его таяние значительно ускорилось после 2000 года.
 

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