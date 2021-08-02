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НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - В Гренландии стремительно тает ледяной покров. Из-за необычайно теплого лета ускоренным таянием затронута значительная часть гренландского ледника, хотя в целом процесс в этом году пока остается в среднестатистических пределах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает сайт мониторинга ледников и климата в Арктике Polar Portal, специалисты регистрируют массивное таяние ледникового покрова. Начиная с 28 июля ежедневно тает около восьми миллиардов тонн льда - это вдвое больше, чем обычно в летнее время.

По данным датской метеорологической службы DMI, сейчас на севере Гренландии установилась температура воздуха выше 20 градусов тепла, более чем вдвое превышающая среднестатистическую норму для этого времени года. В аэропорту Нерлерит Инаат на востоке Гренландии 29 июля зарегистрировали самую высокую температуру с момента начала наблюдений - 23,4 градуса тепла.

Рекордное таяние ледника в Гренландии отмечалось в 2019 году, тот результат пока не превзойден, но в текущем году процессом охвачена значительно большая территория. Однако, отмечают специалисты, таяние ледника в этом году пока укладывается в среднестатистические показатели.

Площадь ледникового покрытия Гренландии составляет 1,8 млн квадратных километров. По размерам это второй в мире ледник после Антарктиды. В связи с потеплением арктического климата его таяние значительно ускорилось после 2000 года.

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