В Иле-Балхашский резерват выпустили 61 особь краснокнижного оленя

Фото: Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК
КОНАЕВ. 11 ИЮЛЯ - В государственном природном резервате состоялся ежегодный выпуск краснокнижного бухарского оленя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Из Карачингильского охотничьего хозяйства на территорию резервата "Иле-Балхаш" была привезена 61 особь оленя. Теперь их общее количество составляет 150 голов, рассказали в Комитете лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК.
Для отслеживания перемещений животных в зоне их выпуска были установлены 6 фотоловушек. Также на трех оленей были надеты специальные ошейники с датчиками GPS. Устройства крепятся безболезненно и не наносят вреда зверям", - уточнили в ведомстве.
Отмечается, что это четвертый выпуск бухарских оленей на территории резервата "Иле-Балхаш" - в 2019 году были выпущены 5 оленей, в 2020 году - 15 и в 2021 году - 61 голова.
Бухарский олень занесен в Красную книгу РК и в Международную Красную книгу.
Возвращение бухарского оленя в дикую природу Балхашского района является важным этапом программы по реинтродукции тигра, которая реализуется Комитетом лесного хозяйства и животного мира при поддержке WWF России и ПРООН в РК", - подчеркнули специалисты.