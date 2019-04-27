В Казахстане действуют 74 объекта ВИЭ общей мощностью около 680 МВт

Нур-Султан. 26 апреля. Kazakhstan Today - На сегодня в Казахстане действуют 74 объекта возобновляемых источников энергии (ВИЭ) суммарной мощностью 678,6 МВт. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 10 таких объектов, передает Kazakhstan Today.

По итогам 2018 года в республике было 67 действующих объектов ВИЭ суммарной мощностью 531 МВт (ГЭС - 200,25; ВЭС - 121,45; СЭС - 209; биогазовая установка - 0,35). С начала 2019 года введено семь объектов ВИЭ установленной мощностью 147,6 МВт. Таким образом, на текущий момент в республике имеется 74 действующих объекта ВИЭ суммарной мощностью 678,6 МВт (ГЭС - 200,3; ВЭС - 227; СЭС - 250; биогазовая установка - 1,3)", - говорится в докладе министра энергетики РК Каната Бозумбаева, озвученном на встрече с представителями НПО и гражданского сектора по обсуждению актуальных вопросов населения в электроэнергетической отрасли.

В документе, текст которого распространила пресс-служба ведомства, отмечается, что до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 10 объектов ВИЭ мощностью 236 МВт. Соответственно, количество объектов ВИЭ планируется довести до 95 (1483 МВт) - в 2020 году и 119 (2096 МВт) - в 2021 году.

С прошлого года отбор для реализации проектов ВИЭ проходит по аукционному механизму. Это позволило с одной стороны сделать прозрачным и понятным процесс отбора проектов и инвесторов, с другой стороны сделать ставку на более эффективные технологии и проекты, позволяющие минимизировать влияние на тарифы у конечных потребителей от ввода мощностей ВИЭ. Аукционные торги 2018 года - это были первые международные торги в сфере ВИЭ, которые продемонстрировали большой интерес, как местных, так и международных участников", - указано в докладе.

На 2019 год суммарный объем мощности, которая будет выставлена на аукцион, составляет 255 МВт.

К 2020 году доля ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии планируется в 3%, к 2030 году уже 10%. При этом "достижение (этих показателей - прим. агентства) будет обеспечиваться через реализацию проектов инвесторов, которые уже заключили контракты на покупку электрической энергии ВИЭ".

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