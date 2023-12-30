В Казахстане запретят вырубку саксаула на участках лесного фонда

В стране за 10 месяцев выявлено более 5,5 тысячи стихийных свалок

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 15 декабря из 5543 выявленных стихийных свалок ликвидировано 4388, то есть 80%, сообщил на заседании правительства министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.





В своем выступлении глава Минэкологии подчеркнул, что отдельными акиматами работа по ликвидации стихийных свалок проведена не на должном уровне. В частности, практически отсутствует динамика по Улытауской (21%), Алматинской (38%) и Мангистауской областям (39%), где уровень ликвидации не достиг 50%.





Нысанбаев также сообщил, что в настоящее время разработаны поправки в КоАП по ужесточению административной ответственности за выбрасывание мусора в неположенных местах.





К примеру, для физических лиц размер штрафа будет увеличен с 50 МРП до 100 МРП, а для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организации - со 100 МРП до 200 МРП.





Заслушав докладчика, премьер-министр Алихан Смаилов поручил акимам Улытауской, Алматинской и Мангистауской областей объявить строгие выговоры курирующим заместителям за слабо проделанную работу по ликвидации стихийных свалок.





Премьер также обратил внимание, что в 75% районов и городов до сих пор не начата разработка программ управления коммунальными отходами.





Сроки уже давно прошли. Например, не разработан ни один план в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях и опять в Мангистауской области. Поэтому акимам этих регионов также следует объявить выговоры своим курирующим заместителям за неисполнение поручения. Теперь лично акимы должны контролировать этот процесс (...) Если до 1 апреля не будет завершена вся работа, то будут приняты соответствующие дисциплинарные меры", - заявил Смаилов.





Глава правительства подчеркнул, что в целом необходимо переформатировать работу по недопущению образования стихийных свалок, формированию культуры обращения с отходами.





Международный опыт показывает, что развитые страны, в первую очередь, налаживают инфраструктуру по переработке отходов. Здесь требуется активно задействовать механизм расширенных обязательств производителей.Следует выстроить четкую систему обращения и утилизации отходов. Надо усилить разъяснительную работу среди населения по вопросам управления отходами. Также необходимо обеспечить своевременное и качественное исполнение принятого плана мероприятий по экологическому образованию и воспитанию до 2029 года", - поручил Смаилов.





Напомним, в сентябре Смаилов поручил до конца текущего года в 2 раза сократить количество несанкционированных свалок.







