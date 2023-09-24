21.09.2023, 17:10 13701
В Мангистауской области биолог возмутился съемкой фламинго с дрона
Фото: Depositphotos
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Актау. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Биолог Адильбек Козыбаков возмутился съемкой фламинго с дрона в Мангистауской области.
Как сообщает lada.kz, стаю фламинго запечатлели на озере Караколь. Краснокнижных птиц удалось снять на видео местному блогеру. Пользователи Сети посчитали прилет птиц в этом году удивительно ранним. Однако местный биолог Адильбек Козыбаков пояснил, что фламинго посещают регион круглый год.
Также Адильбек Козыбаков подчеркнул, что подобные съемки должны пресекаться государственными органами. По его мнению, в настоящий момент соответствующие органы бездействуют.
Пару раз они отреагировали, наложили штраф и все, по их мнению, их ответственность на этом заканчивается. За повторное нарушение - никакого наказания. То есть любой, у кого есть дрон, может спокойно снимать краснокнижных птиц, отделавшись один раз штрафом. Все это приведет к непредсказуемым последствиям. Дронщики делают плохо не только фламинго, множество других, не менее важных для экосистемы птиц страдают от их действий", - заявил Адильбек Козыбаков.
Он подчеркнул, что съемка квадракоптером - всегда стресс для птиц.
Годом ранее был зафиксирован факт гибели нескольких фламинго - скорее всего, птицы погибли из-за усталости, которая в свою очередь появилась у них от перелетов с места на места, лишь бы улететь от дрона", - добавил Адильбек Козыбаков.
Напомним, в прошлом году в Актау сняли на видео огромную стаю фламинго.
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20.09.2023, 15:26 20881
Камера запечатлела краснокнижных медведей в Жонгар-Алатауском нацпарке
Фото: pexels.com
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Талдыкорган. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Тянь-шаньские бурые медведи попали на камеру на территории Жонгар-Алатауского национального парка, сообщает Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК.
По информации комитета, за полгода в период с 6 апреля по 6 сентября в объектив попали пять взрослых особей тянь-шаньского бурого медведя и трое детенышей.
Тянь-шаньский бурый медведь занесен в Красную книгу Казахстана. В последние годы на территории Жонгар-Алатауского национального парка эти хищники стали встречаться все чаще. Согласно учетным данным, их численность увеличивается с каждым годом", - рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что "международные эксперты" считают возможным убой сайгаков в Казахстане.
18.09.2023, 16:47 37161
"Международные эксперты" считают возможным убой сайгаков в Казахстане Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно мнению международных экспертов, численность сайгаков в Казахстане достигла численности, оправдывающей устойчивое потребительское и непотребительское использование, заявил заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии Андрей Ким.
По результатам весеннего авиаучета уральская популяция сайгака составила 1 130 000 особей, а по Казахстану достигла 1 915 000 особей, сообщил Андрей Ким на брифинге в СЦК.
По прогнозным данным, в конце текущего года общая численность сайгаков с учетом окота составит порядка 2,6 млн особей", - сказал он.
Согласно мнению международных экспертов, численность сайгаков в нашей стране достигла численности, оправдывающей устойчивое потребительское и непотребительское использование. В настоящее время в соответствии с биологическим обоснованием проводится подготовительная работа по управлению популяциями сайгаков, в ближайшее время будет принято решение по данному вопросу, заявили представители Минэкологии.
Дополнено 18.09.2023, 19.13
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения Института зоологии КН МНВО РК Константин Плахов в ходе экспертного обсуждения ситуации с сайгаками на площадке СЦК рассказал, что крупные эпизоотии среди сайгаков были зарегистрированы на территории Казахстана в 1917-1918 годах, а также в 1927-1928 годах. Он добавил, что в ХХI веке также не обошлось без массового падежа уникальных животных. В 2003 году численность сайгаков упала до 20 тысяч особей.
В Казахстане были приняты беспрецедентные меры по сохранению популяции сайгака. При этом сайгак не был занесен в Красную книгу Казахстана. Во многом из-за способности в короткий срок восстанавливать и приумножать свое поголовье", - сообщил Константин Плахов.
Напомним, в 2014 году экс-министр окружающей среды и водных ресурсов РК Нурлан Каппаров заявил, что о поголовье этого редкого вида животных у нас растет довольно быстро. И если так пойдет и дальше, то скоро диетическое мясо мы сможем поставлять в лучшие рестораны мира, информирует телеканал КТК.
В какой-то момент мы можем даже перейти на то, что это можно будет уже как бизнес поставить, когда будет достаточное поголовье, часть продукции может поставляться на рынок", - сообщил он.
В мае этого года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн. В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам.
Между тем, в Казахстане прогнозируют массовую гибель сайги.
16.09.2023, 18:06 52516
В Акмолинской области, запутавшись в проволоке электропастуха, погиб олень
Фото: ГНПП Бурабай
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Кокшетау. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Вблизи территории Катаркольского лесничества в Акмолинской области погиб олень, запутавшийся в проволоке электропастуха.
15 сентября на территории Бурабайского района Акмолинской области была обнаружена туша асканийского оленя. Олень погиб от удушья, запутавшись в проволоке так называемого электропастуха - ограждения для отпугивания диких животных, принадлежащего частному фермерскому хозяйству", - приводит сообщение нацпарка "Бурабай" издание 716.kz.
В пресс-службе отметили, что данный участок не относится к территории ГНПП "Бурабай". Расследованием занимаются сотрудники отдела полиции Бурабайского района.
В мае в ГНПП "Бурабай" сообщили, что численность асканийского оленя в Боровом превысила полторы тысячи.
15.09.2023, 18:10 62086
В Ботаническом саду Алматы посетители вытоптали газон
Фото: botsad.kz
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Алматы. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Главном ботаническом саду города Алматы посетители вытоптали газон, сообщает пресс-службе в сада.
Огромный ажиотаж сейчас вызывают цветущие гортензии. В погоне за эффектными кадрами многие из посетителей ходят по газону, наступают и садятся на растения, заходят в середину клумбы, чтобы сделать фото или видео. Люди не задумываясь уничтожают красоту и результаты нелегкого труда", - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что таких нарушителей не останавливают никакие запрещающие таблички и охранники.
Свободный доступ к гортензиям есть под большой ивой, если идти вверх по центральной аллее. Здесь вы можете сколько угодно рассматривать цветы, вдыхать их аромат и делать фотографии и ролики на фоне гортензий. В других местах ходить по газону запрещено, и на это есть веские причины", - подчеркнули в Ботаническом саду.
По данным пресс-службы Главного ботанического сада, газон посажен в 2020 году.
Он еще совсем молодой, и поэтому его нельзя сравнивать с газонами в зарубежных парках. Газону в ботсаду нужно как минимум еще лет 10, чтобы сформировался крепкий слой дерна, которому не страшно вытаптывание. К тому же в естественном составе почвы в нашем регионе содержится много глины, и, если по ней пройдется большое количество человек, она вытаптывается и утрамбовывается так, что становится твердой, как бетон (так называемый такыр), через который потом ни одно растение не сможет прорасти", - пояснили в пресс-службе.
В ботсаду Алматы поблагодарили всех неравнодушных посетителей, которые делают замечания нарушителям.
Ранее мы никогда не прибегали к наказанию нарушителей, поскольку не хотели, чтобы у посетителей осталось негативное впечатление о ботсаде. Но последние выходные дни показали, что другого выхода нет и нам придется прибегнуть к привлечению к ответственности за несоблюдение правил и причинение вреда", - добавили в пресс-службе.
Ранее акимат Алматы ответил на самые частые вопросы горожан по поводу высадки деревьев и уходу за саженцами.
15.09.2023, 14:36 63806
Вредные выбросы в ВКО: Антикор вернул в реестр заболеваний химожоги дыхательных путей
Проблема загрязнения региона является основным вопросом карты коррупционных рисков ВКО
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Усть-Каменогорск. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Химические ожоги дыхательных путей возвращены в реестр заболеваний после антикоррупционного анализа в Восточно-Казахстанской области, сообщили в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции.
Там отметили, что отсутствие медицинского диагноза по ожогам дыхательных путей для жителей Восточно-Казахстанской области вызывало множество проблем с лечением и создавало мнимую видимость благоприятной экологической обстановки в регионе.
По результатам внешнего анализа коррупционных рисков в сфере здравоохранения диагноз "химический ожог дыхательных путей" возвращен в реестр заболеваний. Восстановление этого диагноза дает возможность реально оценить воздействие выбросов в окружающую среду вредных веществ с последующей разработкой действенных рекомендации для перерабатывающих предприятий", - подчеркнули в ведомстве.
Экологическая ситуация в ВКО и реализация карты коррупционных рисков обсуждались на выездном заседании общественного совета Антикора.
На заседании было заявлено, что проблема загрязнения региона является основным вопросом карты коррупционных рисков ВКО.
В частности, Антикор обнаружил факты подачи заведомо фиктивного геологического отчета. Этот отчет был подан на утверждение государственной комиссии по запасам.
Согласно геологическому отчету разведано якобы наличие 26,6 млн кубических метров полезного ископаемого в виде материала "суглинки". При этом весь объем разведанного и утвержденного материала суглинки на территории ВКО и области Абай составляет всего 6 млн кубических метров. Фактическое отсутствие полезных ископаемых могло вызвать экологические последствия. Так как этот объем планировался для возведения дополнительных хранилищ радиоактивных, токсичных отходов", - рассказали в ведомстве.
По итогам мониторинга уполномоченным органам были внесены соответствующие рекомендации.
Антикор также отметил в ВКО проблемы с нехваткой угля и пастбищных угодий.
По рекомендации агентства в области уже функционируют два дополнительных железнодорожных угольных тупика. В них имеется более 5 тысяч тонн запасов угля. Средняя стоимость за тонну составляет 16 тысяч тенге.
По вопросам нехватки пастбищ обеспечен возврат земельных участков общей площадью 32,3 тысячи га", - отметили в Антикоре.
Всего за 8 месяцев Антикоррупционная служба провела более 150 анализов коррупционных рисков и мониторингов по всей стране, по итогам которых внесено порядка 1300 рекомендаций и предложений.
Напомним, в июне этого года экологи выявили значительное превышение содержания нефтепродуктов в Бухтарминском водохранилище ВКО.
А в июле в ВКО произошел выброс в реку Филипповка из-за прорыва пульпопровода на хвостохранилище Риддерского горно-обогатительного комплекса ТОО "Казцинк".
14.09.2023, 19:45 68971
В Казахстане на волю выпустили свыше 2500 уникальных птиц
Данная разновидность дрофы-красотки является долгожителем среди птиц
Фото: gov.kz
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Астана. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на волю выпустили свыше 2500 уникальных птиц - дроф-красоток, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
В очередной раз выпустили на волю 800 особей этой уникальной птицы в Жетысуской области, 504 в Туркестанской и 1344 особи в Мангистауской области", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что данная разновидность дрофы-красотки является долгожителем среди птиц. Некоторые особи достигают 25-летнего возраста.
Ранее найденного весной в истощенном состоянии в Алматинской области ирбиса выпустили на волю.
09.09.2023, 09:59 95766
Слив нечистот: с начала года выявлено более 20 правонарушений
Фото: Polisia.kz
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Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На территории страны действует порядка 200 полигонов для слива жидких бытовых отходов. Однако предприимчивые водители ассенизаторов сливают откаченные нечистоты и фекальные массы в лесопосадки и канализационные сети городов, сообщает Polisia.kz.
Комитет административной полиции МВД в рамках концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с населением активно взаимодействует с общественностью. В ходе совместной работы выявляются нарушения законодательства в сферах экологических правонарушений и благоустройства.
С начала года выявлено более 20 правонарушений. По всем принимаются меры административного характера. В пределах компетенции сотрудники полиции привлекают таких нарушителей по статье 505 КоАП "Нарушение правил благоустройства населенных пунктов". Санкция статьи предусматривает штраф от 20 до 30 МРП. За аналогичные правонарушения по республике привлечено более 130 тысяч правонарушителей, из них 12 тысяч в Астане и 17 тысяч в Алматы, порядка 18 тысяч в Карагандинской области", - отметил старший инспектор по особым поручениям группы природоохранной полиции КАП МВД РК Алишер Жармагамбетов.
В 2022 году в Казахстане работало 729 компаний, занимающихся сбором и вывозом коммунальных отходов, на 7,8% больше, чем годом ранее. Из них 297 представляли индивидуальные предприниматели, 432 - предприятия и организации. Общий объем собранных предприятиями коммунальных отходов составил 3,1 млн тонн - на 3,7% меньше, чем в 2021 году. В региональном разрезе больше всего коммунальных отходов собрали в Алматы: 480,2 тысячи тонн - практически столько же, сколько и годом ранее.
08.09.2023, 07:54 96846
Около двух миллионов тонн нефтяных отходов находится в грунте Мангистауской области
Фото: Depositphotos
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Актау. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Около двух миллионов тонн нефтяных отходов находится в грунте Мангистауской области. Специалисты называют эти "залежи" историческими, то есть образованными с первого дня добычи черного золота.
С 2017 по 2020 годы очистили, переработали и ликвидировали 10 таких полигонов. Сейчас работу продолжают. Местная нефтекомпания выделила 13 миллиардов тенге на очистку загрязненных территорий. Обещают привести в порядок более одного миллиона тонн замазученного грунта, сообщает телеканал "Астана".
Отходы лежат на их контрактной территории, и по закону они обязаны провести рекультивационные мероприятия. Любое антропогенное воздействие - это в любом случае вред есть. Распространяется с помощью ветра, в грунтовые воды поступает, поэтому мы требуем, чтобы очистительные мероприятия проводились", - сообщил руководитель департамента экологии Мангистауской области Руслан Тукенов.
Процесс очистки идет за счет явления кавитации. Идет разрушение грунта с нефтяными частицами и идет разделение нефтяных частиц от грунта с примесями. То есть мы за счет очистки получаем песок, глину и нефтяную эмульсию. Уникальность этой технологи заключается в том, что такое вредное явление как кавитация, мы применили для пользы", - говорит главный инженер подрядной организации Ербол Узаков.
Как сообщалось ранее, в Мангистауской области на месторождении "Каратурун Южный" второй месяц продолжается пожар.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?