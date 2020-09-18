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В Нур-Султане вдвое увеличили компенсационную посадку деревьев

17.09.2020, 15:17 5671
Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане ужесточили правила содержания и защиты зеленых насаждений с целью сохранения растений, передает Kazakhstan Today.
 

Если ранее компенсационная посадка при вырубке деревьев была "один к пяти", то сейчас будет осуществляться по принципу "один к десяти"", - сообщает пресс-служба столичного акимата.

 
Всего в текущем году планируется высадить до 30 тыс. деревьев. Работы ведутся во всех районах столицы. 
 

В зеленом поясе - до 330 тыс. лиственных и хвойных сеянцев и более 3 тыс. саженцев. Всего же на территории зеленого пояса уже произрастает более 10,2 млн деревьев и 1,8 млн кустарников (смородина, черемуха, жимолость, дерен)", - уточнили в ведомстве. 

 
При благоустройстве дворовых территорий, парков, скверов и бульваров, при застройке особое внимание уделяется озеленению территории. Для того чтобы растения не высыхали, поливную систему восстановили с 20% до 90%. 
 
В послании народу глава государства отметил, что важной задачей является развитие культуры экотуризма. 
 

Для этого работаем над созданием экопарков, которые станут не только местами притяжения, но и позволят значительно улучшить экологию города", - добавили в акимате.

 

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