В Перу обнаружили более 10 тысяч мертвых пеликанов

Основным загрязнителем воздушного бассейна города Алматы является автотранспорт
Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY
- Власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе, заявил
депутат Закиржан Кузиев в своем запросе, адресованном министру индустрии и инфраструктурного развития, министру экологии, геологии и природных ресурсов и акиму города Алматы.
Экоактивисты утверждают, что правдивые статистические данные не разглашаются. В настоящее время нет системы информирования населения об опасном уровне загрязнения. Информация о качестве воздуха должна предоставляться населению ежедневно вместе с данными о погоде", - отметил депутат.
По его словам, основным загрязнителем воздушного бассейна города Алматы является автотранспорт.
Они рассеивают 65 процентов вредных веществ, содержащихся в атмосфере. Следует признать, что экологический мониторинг, проводимый в Казахстане, и посты экологического контроля, строящиеся за счет бюджета, штрафы, налагаемые на водителей, не решают проблему. Считаем, что теперь нужны новые инициативы и системная работа", - сообщил Закиржан Кузиев.
Он отметил, в Алматы ежедневно курсирует более 700 тысяч автомобилей.
По данным Бюро национальной статистики, в городе официально зарегистрировано 508 тысяч, около 250 тысяч автомобилей въезжают из близлежащих районов и сел. Это сведения, которые не меняются на протяжении последних 15 лет. Поскольку многие приезжают из загорода работать в офисах, весь день проезжая часть дороги превращается в парковку, что затрудняет движение автотранспорта", - проинформировал депутат.
По его словам, каждый въезжающий в город автомобиль, если привозит по четыре человека, помимо жителей самого города, в сутки в город въезжает и выезжает около 1 миллиона человек. Это значительная нагрузка для инфраструктуры города.
Почему за эти тридцать лет Министерство индустрии и инфраструктурного развития и акимат города Алматы не смогли решить этот вопрос? Теперь же какие конкретно имеются планы по поручениям, данным президентом? Что мешает запустить электропоезда в радиусе 100 километров в районные центры вблизи Алматы?" - заявил Закиржан Кузиев.
По данным депутата, в Алматы концентрация загрязнения достигла 500 микрограммов на кубический метр, а это в 15 раз выше стандарта.
Население хочет знать, какие конкретно меры предпринимает Министерство экологии, геологии и природных ресурсов, дабы предотвратить эту катастрофу. Предлагаем запустить электропоезда в районные центры вблизи Алматы, как в соседнем Узбекистане, России или Китае", - сообщил он.
По его словам, такие поезда курсируют между Ташкентом и Самаркандом со скоростью 250 километров в час.
Скоростной поезд по маршруту Пекин - Шанхай курсирует со скоростью 350 километров в час, поезд Москва - Санкт-Петербург - со скоростью 240 километров в час. А скорость недавно запущенной электрички по направлению Алматы - Қонаев невольно вызывает смех. На преодоление всего 65 километров уходит 2 часа, этот электропоезд едет 30 км/час. А на машине можно доехать за 30-40 минут.
Будут ли наши граждане пересаживаться на такие электропоезда? Делайте из этого выводы сами", - добавил депутат.
Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил
, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.