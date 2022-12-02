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В Перу обнаружили более 10 тысяч мертвых пеликанов

01.12.2022, 19:16 4246
По информации экспертов, птицы умерли от птичьего гриппа
Москва. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Перу погибли более 10 тысяч пеликанов, мертвых птиц нашли местные жители на пляжах.

По информации экспертов, птицы умерли от птичьего гриппа, сообщает "Москва 24" со ссылкой на национальную службу по защите лесов и дикой фауны.

За последнее время в Перу было обнаружено уже почти 14 тысяч мертвых морских птиц. Помимо пеликанов погибли перуанские и голубоногие олуши.

Власти Перу объявили чрезвычайную ситуацию, режим продлится три месяца. В это время будет запрещено вывозить птиц с территорий, где есть вероятность передачи вируса.

В середине ноября карантин ввели на одной из зимовок в Карагандинской области в связи с заболеванием крупного рогатого скота. Заболевание выявлено в крестьянском хозяйстве "Свиридов" в Мартбек Мамыраевском сельском округе. На территории зимовки выявлен эмфизематозный карбункул среди крупного рогатого скота.
 

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В Казахстане проходит республиканская акция "Сайгак"

02.12.2022, 11:33 1156
В Казахстане проходит республиканская акция "Сайгак"
Фото: Depositphotos
Акция направлена на выявление, предупреждение и пресечение фактов незаконной охоты на сайгаков в период гона
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках акции проводится работа по выявлению, предупреждению и пресечению фактов незаконной охоты на сайгаков, информирует Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Широкомасштабная природоохранная акция проводится 2 раза в год - в период гона сайги с 1 по 31 декабря, также в период окота с 15 апреля по 15 мая, рассказали в ведомстве.

В акции "Сайгак" задействованы мобильные группы, куда вошли порядка 224 инспекторов РГКП "ПО "Охотзоопром", сотрудники территориальных подразделений Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии, а также правоохранительных органов.

В Минэкологии напоминают, что за незаконную охоту на сайгаков, добычу, приобретение, хранение, сбыт, перевозку предусматривается уголовная ответственность от 3 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
 

Власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе - депутат  

30.11.2022, 16:32 11106
Власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе - депутат  
Основным загрязнителем воздушного бассейна города Алматы является автотранспорт
Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе, заявил депутат Закиржан Кузиев в своем запросе, адресованном министру индустрии и инфраструктурного развития, министру экологии, геологии и природных ресурсов и акиму города Алматы.

Экоактивисты утверждают, что правдивые статистические данные не разглашаются. В настоящее время нет системы информирования населения об опасном уровне загрязнения. Информация о качестве воздуха должна предоставляться населению ежедневно вместе с данными о погоде", - отметил депутат.


По его словам, основным загрязнителем воздушного бассейна города Алматы является автотранспорт.

Они рассеивают 65 процентов вредных веществ, содержащихся в атмосфере. Следует признать, что экологический мониторинг, проводимый в Казахстане, и посты экологического контроля, строящиеся за счет бюджета, штрафы, налагаемые на водителей, не решают проблему. Считаем, что теперь нужны новые инициативы и системная работа", - сообщил Закиржан Кузиев.


Он отметил, в Алматы ежедневно курсирует более 700 тысяч автомобилей.

По данным Бюро национальной статистики, в городе официально зарегистрировано 508 тысяч, около 250 тысяч автомобилей въезжают из близлежащих районов и сел. Это сведения, которые не меняются на протяжении последних 15 лет. Поскольку многие приезжают из загорода работать в офисах, весь день проезжая часть дороги превращается в парковку, что затрудняет движение автотранспорта", - проинформировал депутат.


По его словам, каждый въезжающий в город автомобиль, если привозит по четыре человека, помимо жителей самого города, в сутки в город въезжает и выезжает около 1 миллиона человек. Это значительная нагрузка для инфраструктуры города.

Почему за эти тридцать лет Министерство индустрии и инфраструктурного развития и акимат города Алматы не смогли решить этот вопрос? Теперь же какие конкретно имеются планы по поручениям, данным президентом? Что мешает запустить электропоезда в радиусе 100 километров в районные центры вблизи Алматы?" - заявил Закиржан Кузиев.


По данным депутата, в Алматы концентрация загрязнения достигла 500 микрограммов на кубический метр, а это в 15 раз выше стандарта.

Население хочет знать, какие конкретно меры предпринимает Министерство экологии, геологии и природных ресурсов, дабы предотвратить эту катастрофу. Предлагаем запустить электропоезда в районные центры вблизи Алматы, как в соседнем Узбекистане, России или Китае", - сообщил он.


По его словам, такие поезда курсируют между Ташкентом и Самаркандом со скоростью 250 километров в час.

Скоростной поезд по маршруту Пекин - Шанхай курсирует со скоростью 350 километров в час, поезд Москва - Санкт-Петербург - со скоростью 240 километров в час. А скорость недавно запущенной электрички по направлению Алматы - Қонаев невольно вызывает смех. На преодоление всего 65 километров уходит 2 часа, этот электропоезд едет 30 км/час. А на машине можно доехать за 30-40 минут.

Будут ли наши граждане пересаживаться на такие электропоезда? Делайте из этого выводы сами", - добавил депутат.


Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
 

Проблему гибели птиц на линиях электропередачи подняли депутаты

30.11.2022, 15:43 11391
Проблему гибели птиц на линиях электропередачи подняли депутаты
Фото: gov.kz
Ежегодно в стране гибнет от 58 до 72 тысяч птиц, ущерб составляет от 290 тысяч МРП
Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на линиях электропередачи ежегодно погибает около 58 тысяч птиц, из них 61% - орлы, включенные в список редких и находящихся под угрозой исчезновения, сообщил в своем депзапросе мажилисмен Елдос Абаканов.

По его данным, с 1993 по 2021 годы на каждые 10 км воздушных линий мощностью 6-10 кВ в среднем погибало около 9 птиц, 4 из которых включены в список редких и находящихся под угрозой исчезновения.

Ежегодно в стране гибнет от 58 до 72 тысяч птиц, ущерб составляет от 290 тысяч МРП, рассказал депутат.

С учетом текущего значения МРП мы можем выйти на сумму в 888,27 млн тенге. Это официальная стоимость минимально применимого ущерба, которая не включает размеры ущербов по краснокнижным видам (от 20 МРП и более за особь), фактические расходы на разведение и реинтродукцию данных видов, а также косвенный урон экосистеме", - заявил мажилисмен.


По его словам, в числе гибнущих на воздушных линиях птиц встречается также беркут, изображенный на государственном флаге Казахстана.

Кроме того, короткие замыкания, вызванные ударом электрическим током птиц на воздушных линиях, способны вывести из строя линию электропередачи и приводить к перерывам в электроснабжении, отметил Абаканов.

Данная проблема остается "невидимой" только по причине того, что большая часть диких птиц не пролетает вблизи крупных населенных пунктов и на бескрайних просторах страны люди просто не замечают ее масштаб. Однако, если прибегнуть к научным работам орнитологов и цифрам, ситуация вырисовывается совершенно неприемлемая", - посетовал мажилисмен.


Для решения проблемы он предлагает принять следующие меры:

  • Министерству экологии, геологии и природных ресурсов взять на особый контроль факты наличия у предприятий на балансе воздушных линий мощностью 6-10 кВ и требовать по уже возведенным таким линиям наличия птицезащитных устройств и механизмов;
  • совместно с Министерством энергетики, научными и общественными организациями разработать план действий по определению термина "птицеопасная конструкция", а также внести законодательные ограничения по проектированию, строительству и эксплуатации таких птицеопасных конструкций;
  • Министерству энергетики обеспечить адаптацию изменений, связанных с законодательными ограничениями в подзаконные акты, включая правила устройства электроустановок и другие НПА, определяющие технические требования к функционированию объектов электроэнергетики;
  • Министерству индустрии и инфраструктурного развития внести необходимые изменения в строительные нормы и правила, связанные с вопросами проектирования объектов электроэнергетики.

Напомним, в прошлом году Ассоциация экологических организаций Казахстана назвала причины исчезновения редких видов хищных птиц.
 

Краснокнижных куланов завезли в Иле-Балхашский резерват

29.11.2022, 18:16 15611
Фото: Минэкологии РК
Для мягкой адаптации животных поместили в специальный вольер площадью 22 гектара
Конаев. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Из национального парка Алтын-Эмель в резерват Иле-Балхаш перевезено около 50 куланов. Для мягкой адаптации животных поместили в специальный вольер площадью 22 гектара. Примерно через 5-7 месяцев копытные будут выпущены в естественную среду обитания.

Кроме того, в Иле-Балхаш были завезены 5 бухарских оленей. Реинтродукция оленей на территории заповедника началась еще в 2018 году, тогда впервые в вольер было выпущено 5 копытных. Особо охраняемая природная территория в 2019 году пополнилась 17 оленями, позже за три года привезли еще 137 особей, из которых 15 заселены в вольеры", - говорится в информации Минэкологии.


Для отслеживания перемещения краснокнижных животных в зоне их выпуска были установлены по 2 фотоловушки.

В ведомстве напомнили, что возвращение копытных в дикую природу Балхашского района является важным этапом программы по реинтродукции тигра, которая реализуется Комитетом лесного хозяйства и животного мира при поддержке WWF России и ПРООН в РК.
 

В Атырауской области произошел разлив нефти

25.11.2022, 15:09 27926
В Атырауской области произошел разлив нефти
Фото: atpress.kz
Атырау. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На место предполагаемого разлива нефти в Атырауской области выехала оперативно-следственная группа.
 
Видео разлитой жидкости, похожей на нефтепродукты, в Курмангазинском районе около зимовки "Ыдырыс", которая относится к сельскому округу Суйындык, стало распространяться в соцсетях вечером 24 ноября.
 

В указанном месте ТОО "Смарт Ойл" ведет разведочно-буровые работы. Для проверки этой информации на предполагаемое место разлива выехал аким сельского округа Суйындык, участковый инспектор полиции и местный житель, распространивший видео", - сообщает Atyrau Press.

 

Было установлено, что в 8-9 км от аула Батырбек имеется место разлива темной жидкости, похожей на нефтепродукты, ориентировочно общей площадью 50 кв. метров. Данный факт сегодня утром, 25 ноября, был зарегистрирован в районном отделе полиции, на место выехала оперативно-следственная группа. После выяснения всех обстоятельств будет предоставлена дополнительная информация", - сообщили в областном акимате.

 
Ранее сообщалось, что в Актюбинской области из-за аварии на месторождении НГДУ "Кенкиякнефть" возле сел Кенкияк и Шубарши произошел разлив нефти с водой.
 

В Атырауской области два завода оштрафованы за загрязнение воздуха

24.11.2022, 10:11 33086
В атмосферном воздухе выявлено превышение керосина, бензина, диоксида серы, изопропилбензола и углерода.
Атырау. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Санитарно-эпидемиологический контроль Атырауской области выявил превышение в воздухе керосина, бензина, диоксида серы, изопропилбензола и углерода в Атырау и Кульсары.

Мобильная группа при департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области отбирала пробы воздуха в 29 точках селитебной зоны города и в 17 точках на территории Кульсары. По итогам 10 месяцев проверены 8038 проб воздуха на 24 ингредиента из селитебной зоны.

Превышение предельно допустимых концентраций содержания вредных веществ выявлено в 15 пробах в Атырау и четырех пробах в Кульсары. Санврачи зафиксировали превышение таких веществ, как керосин, бензин, диоксид серы, изопропилбензол, углерод, информирует портал "Мой город".

Для решения вопроса по загрязнению атмосферного воздуха области создана рабочая группа, куда включили представителей компетентных органов и заинтересованных лиц. Они будут выявлять объекты, загрязняющие воздух.

В 2022 году на основании письма департамента экологии по Атырауской области ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (АНПЗ), ТОО «НефтеСтройСервис ЛТД» по факту превышения предельно допустимых концентраций углеводородов, оксида углерода и углеводородов в атмосферном воздухе оштрафованы на сумму 5,8 миллиона тенге", - сообщили санврачи.


Ранее в ходе встрече с общественностью Атырауской области глава государства затронул вопрос ухудшения экологии в регионе.


 

В Жамбылской области полицейские выявили 26 фактов незаконной вырубки деревьев и кустарников

22.11.2022, 19:37 39151
В Жамбылской области полицейские выявили 26 фактов незаконной вырубки деревьев и кустарников
Фото: Polisia.kz
Тараз. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 20 октября на территории региона проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Браконьер", направленное на выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства, незаконного оборота объектов, а также продукции биологических ресурсов, сообщает Polisia.kz.
 
За период ОПМ в регионе зарегистрировано восемь уголовных дел, изъято 21 незарегистрированное огнестрельное оружие и выявлено 293 административных правонарушения.
 
К примеру, инспекторы природоохранной полиции Кордайского района совместно с сотрудниками учреждения по охране лесов и животного мира задержали двух мужчин, подозреваемых в охоте в горной местности Майбулак Аухатинского сельского округа, входящего в особо охраняемую заповедную зону. При проверке у задержанных обнаружили тушу косули, три охотничьих гладкоствольных оружия и патроны. По данному факту начато досудебное расследование по статье 337, часть 4, УК РК. Назначены необходимые экспертизы.

 
Также в ходе оперативно-профилактических мероприятий полицейские выявили 26 фактов незаконной вырубки деревьев и кустарников.
 
Сотрудники полиции Сарусуского района в момент незаконной вырубки саксаула задержали 35-летнего мужчину. Рядом с подозреваемым обнаружены четыре мешка запрещенной к использованию древесины.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 339, часть 1, УК РК. Назначена судебно-биологическая экспертиза.
 

Краснокнижного лебедя спасли в Костанае

18.11.2022, 14:41 52191
Краснокнижного лебедя спасли в Костанае
Фото: kstnews.kz
Костанай. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Костаная спасли краснокнижного лебедя. Замерзающую птицу обнаружили на территории центрального сквера.
 

Лебедь был обнаружен в снегу практически замершим. Его доставили в реабилитационный центр для бездомных животных "Зоопульс", где провели необходимое обследование и оказали помощь", - рассказал сотрудник природоохранной полиции Газретгали Алимгазин.

 
По словам ветеринаров, молодой лебедь не смог улететь с остальными птицами. Птица перезимует в реабилитационном центре для бездомных животных "Зоопульс", а затем ее отправят в естественную среду обитания, сообщает Polisiа.kz.
 
Между тем в Астане жители ЖК "Альбион" несколько дней просили помощи для двух замерзающих на набережной Есиль птиц. Одна из них в итоге погибла, другая улетела, сообщает Telegram-паблик Astanovka98.
 
 
Информацию из соцсетей прокомментировали в Акмолинской областной инспекции лесного хозяйства и животного мира.
 
По словам сотрудников, на реке Есиль они обнаружили одного живого лебедя в хорошем состоянии, а также, по всей видимости, останки второй птицы.
 

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