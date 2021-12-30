В Темиртау сняли на видео слив нечистот в водохранилище

ТЕМИРТАУ. 29 ДЕКАБРЯ - 20 декабря темиртауский общественник Станислав Войцеховский записал на видео, как Самаркандское водохранилище загрязняется непонятными сточными водами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Кому принадлежит труба, из которой льется грязная, вонючая жижа, неизвестно, сообщает портал EKaraganda.kz.
Я нахожусь в 10 метрах от трубы, которая пересекает канал "АрселорМиттал Темиртау", который идет от пруда-охладителя в одну сторону насосной станции, в другую - впадает в водохранилище. Вонь стоит неимоверная! Канализацией!" - говорит активист.
По его словам, проблема он заметил еще четыре года назад.
Два года назад мы сюда приезжали с директором областного департамента экологии Мусапарбековым Канатом. Он обещал разобраться, а воз и ныне там. Течет горячая, вонючая канализация. Это происходит не периодически, а постоянно", - рассказывает Станислав Войцеховский.
Грязная вода попадает в канал, который напрямую выходит в Самаркандское водохранилище. Активист говорит, что неподалеку находятся платные пляжи.
После жалобы общественника сотрудники испытательной лаборатории департамента экологии по Карагандинской области взяли пробы воды в этом месте. Следов загрязнения канализационными стоками не обнаружили.
В ответ на публикацию в соцсетях от 20 декабря 2021 года незамедлительно был осуществлен выезд на отводной канал, впадающий в Самаркандское водохранилище для отбора проб воды из трубы, проходящей над каналом. Вода из выреза в этой трубе сбрасывается непосредственно в канал. По информации представителя ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции" Темиртау, принадлежность трубы не установлена. По другой информации, труба входит в систему ливневой канализации города Темиртау. На момент отбора проб никакого явного запаха на месте отбора не чувствовалось, вода из трубы была мутная, с явной примесью взвешенных частиц. Пробы воды отобрали и из канала, для сравнения. На сегодняшний день получены результаты испытаний проб. Согласно им, в пробе из трубы повышенное содержание взвешенных веществ и нефтепродуктов (2,3 ПДК), содержание других загрязняющих веществ не превышает ПДК для водоемов культурно-бытового назначения, по другой классификации не превышает качество воды 3 класса, кроме содержания нефтепродуктов (превышение в те же 2,3 раза). Информация в опубликованном видео не соответствует полученным результатам, вода не загрязнена хозяйственно-бытовыми стоками. В самом канале вода тоже чистая, включая содержание нефтепродуктов. Работа по данному вопросу будет продолжена", - сообщили в департаменте экологии Карагандинской области.
Известно, что прорезь в этой трубе заварили, и грязная вода больше не попадает в канал.