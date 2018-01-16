В Темиртау выявили превышение углерода и сероводорода в воздухе

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В Темиртау выявили превышение углерода и сероводорода в воздухе16.01.2018
  • Фото: inform.kz
Экология  15:03

Темиртау. 16 января. Kazakhstan Today - Согласно промежуточным данным исследования воздуха, в Темиртау выявлено превышение углерода и сероводорода, передает Kazakhstan Today.


"Экологи и метеорологи продолжают делать забор воздуха. Забор берется в пяти районах Темиртау по 9 ингредиентам. Это диоксид азота, оксид азота, аммиак, диоксид серы, пыль, взвешенные вещества, сероводород, формальдегид, углеводород и оксид азота", - сообщила пресс-секретарь акима Темиртау Ольга Горячева.

По ее информации, в 68-м квартале выявлено превышение по сероводороду 0,01 при норме 0,008%. В девятом микрорайоне зафиксировано превышение сероводорода - 0,009 при норме 0,008%, превышение оксида углерода 5,2% при норме 5%. В седьмом микрорайоне выявлено превышение сероводорода 0,01 при норме 0,008%, оксид углерода 10,2% при норме 5%. В восьмом микрорайоне зафиксировано превышение сероводорода 0,012 при норме 0,008%, оксид углерода 12,2% при норме 5%. В старом городе показатели сероводорода составили 0,015 при норме 0,008%, оксид углерода 6,6% при норме 5%.

"Отборы проб воздуха на содержание взвешенных частиц в пределах нормы", - сказала Ольга Горячева.

Она отметила, что исследования будут проводиться в течение нескольких дней в 2 этапа. Исследование проводят сотрудники РГП "Казгидромет", служба экологии АО "АрселорМиттал Темиртау" совместно с представителями акимата, департамента экологии.

Как сообщалось ранее, специальная комиссия выясняет причины появления черного снега в Темиртау. По данному вопросу в акимате Карагандинской области на прошлой неделе прошло специальное совещание.

"17 декабря наблюдалось превышение содержания в атмосфере сероводорода. Также в декабре были случаи превышения норм по диоксиду азота и по диоксиду серы", - сообщил заместитель директора Карагандинского центра метеорологии Валерий Стратиенко.

Как информирует пресс-служба акима региона, одной из причин появления в городе чёрного снега могла стать низкая скорость ветра - до двух метров в секунду, которая сохранялась почти весь декабрь. И осадок на снежном покрытии - это последствия выбросов предприятий, автомобильных выхлопов и печного отопления в частных домах.
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