В зоопарке рассказали о состоянии изъятых у алматинца львят   

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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2022 года объем поступивших коммунальных отходов составил 4 млн тонн, из них было отсортировано 1,2 млн тонн. То есть около трети.





Из 4 млн тонн отходов на переработку ушло лишь 392 тысячи тонн. То есть треть от отсортированных и только десятая часть от собранных отходов. При этом на утилизацию поступает лишь 5% отходов, сообщает Telegram-канал Data Hub со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.





Согласно анализу чаще всего переработке подвергаются:





• пластик - 132 тысячи тонн;





• макулатура - 128,8 тысячи тонн;





• стеклобой - 37,3 тысячи тонн;





• металлолом - 12,5 тысячи тонн.





t.me/DataHub_FCBK





Основная часть поступивших ТБО была захоронена - 2,6 млн тонн, или 65% от общего объема. То есть свалки в Казахстане пополняются примерно на 7 тысяч тонн в день. Всего на конец 2022 года захороненными числились 46,2 млн тонн отходов. С 2013 года показатель вырос на 10 млн тонн", - информируют обозреватели.





При этом отмечается, что в Казахстане сбор ТБО снизился почти на 200 тысяч тонн. Так, по итогам 2022 года было собрано всего 3,8 млн тонн коммунальных отходов. По сравнению с предыдущим годом это меньше на 4,6%.





Несмотря на спад, нынешний показатель находится на одном из самых высоких уровней за 10 лет. При этом как раз в 2021 году он был на максимуме - 4 млн тонн. Меньше всего ТБО было собрано в 2016 году (2,8 млн тонн).





t.me/DataHub_FCBK





Среди регионов по сбору коммунальных отходов лидируют Алматы (481,7 тысячи тонн) и Карагандинская область (466 тысяч тонн). Наихудший результат - у Жетысуской области (38,7 тысячи тонн).





Если разделить объем собранных ТБО на среднегодовую численность населения (19,6 млн человек), то можно рассчитать, какая его часть приходится на одного казахстанца, - 0,2 тонны. Из этого следует, что ежедневно каждый из нас производит 0,5 кг отходов. Данный показатель с годами практически не меняется", - поделились аналитики.