В зоопарке рассказали о состоянии изъятых у алматинца львят
Зоозащитники обеспокоены участившимися случаями содержания экзотических животных дома
Алматы. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Детеныши начали осваиваться в зоопарке, у них хороший аппетит, но общаться людьми они не хотят из-за пережитого стресса, рассказали работники Алматинского зоопарка.
Первая ночь в зоопарке спасенным львятам пошла на пользу. Утром детеныши плотно поели. На завтрак у них были куриные яйца, говядина и молоко. Несмотря на хороший аппетит, глаза у бывших узников все еще грустные. Большую часть времени подопечные лежат в углу, не отходя друг от друга. Сейчас львята в карантинной зоне. Им выделили отдельную клетку по соседству с беркутом. К новым условиям маленькие хищники пока не привыкли. Когда люди подходят к ним ближе, начинают ворчать. Это естественная реакция после стресса, говорят специалисты", - говорится в репортаже телеканала КТК.
Ветврач Азамат Дуйсенов рассказал, что с одного львенка удалось снять цепь, но избавить себя от ремня на шее животное не позволяет. Других следов жестокого обращения при первичном осмотре не обнаружили. Однако заметили, что питомцев недокармливали.
Они были очень возбужденные, испуганные, так как полная смена обстановки, люди незнакомые. Пока мы с ними никаких процедур не проводили. В течение недели они успокоятся, потом уже будем делать обездвиживание, брать анализы крови, смывы, все прочее. По внешнему виду не скажешь, чтобы им что-то кололи", - рассказал ветеринар.
Обоим львам, по словам ветврачей, не больше пяти месяцев. Возможно, это брат и сестра.
Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР УП Карасайского района по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 339, часть 1, Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию животными", - прокомментировали в ДП Алматинской области.
Зоозащитники обеспокоены участившимися случаями содержания экзотических животных дома. Эксперты считают, чтобы решить эту проблему, необходимо усилить контроль на таможне и ужесточить наказание за жестокое обращение.
Это же не первый случай, когда у нас у людей во дворах содержатся львы, крокодилы, а теперь вот эти бедные несчастные львята, с которыми непонятно что будет в будущем. Их отлучили от матери. Их вырвали, возможно, из дикой природы, либо это какие-то передвижные цирки и зоопарки, которые торгуют этими животными в "черной" контрабанде", - сказала президент казахстанского общественного фонда защиты животных "KARE - Забота" Юлия Коваленко.
Из-за таких случаев Алматинский зоопарк переполнен львами. Теперь их там восемь. Большинство - конфискованные. Новые питомцы проведут в зверинце месяц. Где они будут жить дальше, решат к завершению карантина, информирует телеканал.
Напомним, в Алматинской области изъяли двух пятимесячных львят.