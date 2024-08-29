VIII Форум по развитию аналитических центров ЦАРЭС по климатическим вызовам прошел в Алматы

Фото: Kazakhstan Today

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Алматы. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы завершился Восьмой международный форум развития аналитических центров ЦАРЭС (CTTDF), целью которого является решение региональных климатических проблем и проблем финансирования "зеленых" проектов.





Форум был организован Институтом ЦАРЭС при содействии Евразийского банка развития и других международных институтов и финансовых организаций. Основная тема мероприятия - "Климатический вызов: мышление за пределами границ для коллективных действий".





Kazakhstan Today





Форум собрал 120 участников из 30 стран мира. На нем выступили представители международных организаций, высокопоставленные правительственные чиновники, ученые и эксперты из ведущих аналитических центров.





Первый день форума был посвящен глобальным климатическим инициативам, многостороннему сотрудничеству и устойчивому развитию с региональными перспективами АСЕАН, субрегиона Большого Меконга и ЦАРЭС. Также участники говорили о политике и финансовых механизмах, учитывающих изменение климата, обсудили технологии смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему.





Сегодняшний день был по большей части посвящен решению проблемы климатического финансирования, обсуждению многосторонних финансовых систем, углеродных субсидий и региональных углеродных рынков.





Спикеры отметили, что противостоять климатическим вызовам необходимо сообща, вырабатывая единую стратегию, а не индивидуальные планы для каждой страны.





Основными проблемами финансирования климатических проектов участники считают несогласованную государственную политику и нежелание частных финансовых организаций вкладывать средства в долгосрочные проекты, а также сложную макроэкономическую ситуацию в странах региона.





По словам представителя экономической комиссии ООН для Азиатского и Тихоокеанского регионов Субатирай Сивакумаран, для финансирования проектов, связанных с климатической повесткой, до 2030 года необходимо 3 трлн долларов. Однако азиатские банки и компании медленно выполняют свои обязательства по чистым нулевым выбросам. Лишь 8% из них поставили такую цель. В регионе по-прежнему работают 5 тыс. угольных электростанций, которые потребуют значительного финансирования для вывода их из эксплуатации. Остаются также проблемы с инвестиционной привлекательностью проектов чистой энергетики. Сивакумаран отметила, что растущий спрос на энергоресурсы в Азии требует значительного частного финансирования.





Kazakhstan Today





Старший экономист департамента экономических исследований и развития АБР госпожа Шу Тян в своем выступлении предложила несколько решений для роста финансирования.





Kazakhstan Today





В их числе:





быстрое распространение рынка облигаций устойчивого развития по всему миру;

ориентация на "зеленое" финансирование;

негативная оценка инвесторами углеродных активов;

добровольное сотрудничество на мировом уровне между частными игроками;

создание экосистемы поддержки инноваций и т.д.





Участники форума сошлись во мнении, что решением может стать разработка совместной эффективной и согласованной стратегии финансирования, в которой будет всячески поддерживаться чистое производство, стремление к нулевым выбросам, благоприятный налоговый режим для предприятий, внедряющих "зеленые" технологии и т.д.