17.06.2024, 13:31 4621
Желтый дым над "КазАзотом" запечатлели на фото и видео очевидцы
Фото: telegram/акимат Мангистауской области
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Актау. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Актау сняли на видео желтый дым, поднимающийся над предприятием "КазАзот" в Актау.
Видео они опубликовали в Telegram-чате акимата Мангистауской области.
Главный технолог АО "КазАзот" Ерлан Кудашев сообщил агентству Lada.kz, что сегодня, 17 июля, в 07.40 произошло отклонение от нормального технологического режима (НТР), в результате которого в производственном цехе слабой азотной кислоты возникло кратковременное задымление нитрозным газом.
Сразу после выброса техническим персоналом были проведены работы по устранению причин отклонения от последствий. Основной причиной является работа оборудования производства при повышенных температурах. Сказывается прямое воздействие высоких температур окружающей среды и морской воды, при которых должно происходить охлаждение водооборотного цикла на производствах", - заявил Кудашев.
По его словам, выброс характеризуется как кратковременный и локальный и не представляет угрозы здоровью и безопасности населения.
Между тем, по сообщению Lada.kz, к ним поступают жалобы от жителей города на химический запах в воздухе.
Горожане предполагают, что это связано с выбросами на заводе "КазАзот". Руководитель департамента экологии региона Армат Жусипкалиев заявил, что превышений концентрации вредных веществ на заводе нет", - пишет сайт.
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16.06.2024, 09:49 14616
Повышенное загрязнение воздуха в пяти городах Казахстана обещают синоптики
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Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казгидромет сегодня прогнозирует повышенное загрязнение воздуха в пяти городах Казахстана.
16 июня 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Актобе, Алматы, ночью в городах Астане, Атырау, Петропавловске", - сообщается на сайте РГП "Казгидромет".
Там напомнили, что неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Синоптики также прогнозируют сегодня сильную жару, грозы, сильный ветер и высокую пожарную опасность практически во всех областях Казахстана.
Ранее синоптики сообщали, что в течение июня в Казахстане ожидается неустойчивый характер погоды с дождями, грозами, градом и шквальным ветром. Во второй и третьей декадах июня ожидается колебание температуры воздуха в северных, центральных и восточных областях днем от +20, +25°С до +30, +38°С, а в западных, южных регионах - от +25,+30°С до +34, +39°С.
Напомним, в Минэкологии рассказали, что в 2023 году в атмосферу над Казахстаном выброшено 2,5 млн тонн загрязняющих веществ. В 8 городах загрязнение атмосферного воздуха отнесено к высокому уровню.
14.06.2024, 08:58 33701
Атырауский нефтеперерабатывающий завод оштрафован почти на 6 млн тенге
Фото: КМГ
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Атырау. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) оштрафован почти на 6 миллионов тенге за нарушения, допущенные на станциях контроля качества атмосферного воздуха. Об этом сообщили в Комитете технического регулирования и метрологии.
За использование неповеренных средств измерений (пункт 1 статьи 19 ЗРК "Об обеспечении единства измерений") АНПЗ привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 419 КоАП с наложением штрафа в размере 1600 МРП", - говорится в сообщении комитета.
В ведомстве отметили, что указанные нарушения являются недопустимыми, поскольку от пригодности используемых указанным предприятием средств измерений зависит бесперебойная работа стационарных газоанализаторов, позволяющих определить точное количество содержания вредных газов нефтепродуктов в атмосферном воздухе и предупредить в случае их превышения угрозу причинения вреда жизни и здоровью человека и окружающей среды.
13.06.2024, 16:41 42576
В озера и на заливные луга Казахстана направлено 12,4 млрд кубометров паводковой воды
Вода используется для нужд экономики
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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 12,4 млрд кубометров воды направлены в озера, лиманы и на заливные луга во время паводков, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана.
По данным министерства, в лиманы направлено 1,2 млрд кубометров воды, в озера - 4,5 млрд кубометров, на заливные луга в поймах рек - 6,7 млрд кубометров воды.
В ведомстве уточнили, что во время паводков в водохранилищах страны было собрано более 12 млрд кубометров воды. Эта вода используется для нужд экономики.
Вся собранная паводковая вода будет использована в сельском хозяйстве и промышленности. Также направление воды в лиманы и заливные луга окажет положительный эффект для обеспечения сфер животноводства необходимой кормовой базой. Часть паводковой воды была направлена в водохранилища. Всего в них собрано 75 млрд кубометров воды. Это на 15 млрд кубометров больше, чем в прошлом году", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Напомним, Министерство водных ресурсов Казахстана поручило взять дополнительные объемы воды из Узбекистана.
13.06.2024, 16:01 43341
Около семи тысяч гектаров пастбищ заполонила саранча в одном из районов области Абай
Местные жители боятся, что расплодившаяся саранча помешает заготовить корм на зиму для скота
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Семей. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Аксуатском районе Абайской области вредители заполонили пастбища и сенокосные поля.
По информации телеканала КТК, в Аксуатском районе насекомые уже охватили внушительную территорию - почти 7 тысяч гектаров.
Местные боятся, что расплодившаяся саранча помешает заготовить корм на зиму для скота.
В Абайском регионе к обработке привлекли специалистов из Шымкента. Химпрепараты планируют распылить на 2 тысячах гектаров.
В районе саранча нанесла вред на площади 6900 гектаров. Химическая обработка против итальянской саранчи ведется на 1500 гектарах сельскохозяйственных угодий Кумкольского сельского округа. Также обрабатывают пастбища в Ойшиликском сельском округе", - рассказал начальник отдела сельского хозяйства Аксуатского района Бейбит Сербатыров.
Ранее сообщалось, что руководство МСХ выехало в регионы для координации мер на местах.
12.06.2024, 17:15 49961
Нацпарк "Бурабай" призвал туристов бережно относиться к природе
Фото: burabaypark.qr-pib.kz
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Кокшетау. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный национальный природный парк "Бурабай" призвал туристов бережно относиться к природе и не оставлять мусор на ветках деревьев, сообщает пресс-служба нацпарка.
Деревья в нашем национальном парке страдают от завязок, оставленных на ветках. Завязки из целлофана, ткани и пластиковых волокон перекрывают рост веток и наносят вред растениям", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что с каждым днем деревья сохнут, теряя свою силу и красоту.
Призываем всех бережно относиться к природе и не оставлять мусор на ветках деревьев. Вместе мы можем сохранить нашу природу здоровой и красивой!" - добавили в нацпарке.
Напомним, в прошлом году в нацпарке Бурабай собрали три тонны мусора.
10.06.2024, 14:47 66101
Иле-Балхашский резерват готовится к приему тигров
На территории заповедника строятся ограждения для животных
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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Иле-Балхашском резервате проводятся работы в рамках программы возвращение тигра в Казахстан, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана.
Руководитель общественного Фонда сохранения редких видов животных и растений Григорий Мазманянц ознакомил делегацию из Комитета лесного хозяйства и животного мира с мероприятиями, которые ведутся по восстановлению популяции туранского тигра. Он показал строящиеся ограждения, центр контроля для тигров, ввозимых на территорию резервата.
Также с работами по подготовке природного резервата Иле-Балхаш к пожароопасному сезону ознакомил директор резервата Канат Кожабеков.
Ранее из национального парка Алтын-Эмель в резерват Иле-Балхаш перевезено около 50 куланов и 5 бухарских оленей. Как пояснили в Минэкологии, возвращение копытных в дикую природу Балхашского района является важным этапом программы по реинтродукции тигра.
07.06.2024, 15:44 88481
Работу двенадцати пансионатов запретили на Иссык-Куле
Некоторые объекты уже начали строительство очистных сооружений
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Бишкек. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На Иссык-Куле запретили работу 12 пансионатов для защиты экосистемы озера.
Для защиты экосистемы Иссык-Куля 12 пансионатам на побережье озера запретили работу.
По данным "Sputnik Кыргызстан", приостановлена деятельность следующих пансионатов: "Белек" (Бостери), "Золотые пески" (Бостери), "Взморье Сити" (Бостери), "Асыл-Таш" (Бостери), "Дальний кордон" (Семеновка), "Смена" (Корумду), "Ой-Керемет" (Кош-Кол), "Золотой Трэбас" (Кош-Кол), детский оздоровительный центр "Улан" (Тору-Айгыр), "Кооператор" (Чок-Тал), "Чолпон-Ата" (Чолпон-Ата), "А. Чалжанов" (Бактуу-Долоноту).
По информации издания, некоторые объекты из этого списка уже начали строительство очистных сооружений. По мере устранения нарушений им будут выдавать паспорта, свидетельствующие о готовности к туристическому сезону.
07.06.2024, 08:09 89151
В Китае нашли способ построения экологической цивилизации в горном регионе
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Пекин. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Китае, округ Чжоунин, с 1988 года на практике реализует экологическую концепцию генерального секретаря Си Цзиньпина "Три резервуара + углеродный банк". Округ Чжоунин активно интегрировался в строительство экологической провинции, построил "зеленую экологию" в качестве основы своей конкурентоспособности, придерживался экологических приоритетов и "зеленого" развития, а также исследовал пути преобразования кинетической энергии с хорошей экологией и процветающей промышленностью, передает корреспондент агентства.
Проект последовательно создал национальную демонстрационную зону строительства экологической цивилизации, инновационную практику "Зеленая вода и зеленые горы - это золотые и серебряные горы". Результатом стал передовой округ национальной акции за чистоту деревни, "Природный кислородный бар Китая", национальный демонстрационный округ по охране водных ресурсов и почв, национальная демонстрация интенсивного использования природных ресурсов", - сообщает пресс-служба округа Чжоунин.
Проект сформировал ряд репрезентативных и наглядных составляющих "модели Чжоунин" для построения экологической цивилизации.
Укрепляйте концепцию системы и защищайте красивую и пригодную для жизни экологическую среду. Сделайте охрану зеленых водоемов и зеленых гор своим главным приоритетом и придерживайтесь комплексной охраны и систематического управления горами, лесами, полями, озерами, травой и песком, чтобы прекрасная экологическая красота гор и водоемов стала "золотой вывеской", - заявляет программный документ проекта.
Первый принцип - это выращивание "глобального леса". Придерживайтесь параллельной синхронизации лесозаготовок, озеленения и благоустройства, а также активно продвигайте лесозаготовки, уход за лесами, уплотнение горных массивов и лесоразведение", - ключевые требования проекта.
В результате общее количество лесов в округе достигло 4,875 миллиона кубометров, уровень лесопокрытия увеличился до 72,96%, а самый высокий уровень лесопользования в стране был достигнут в 2009 году.
На сегодня проект полностью преобразил в прошлом экологически неблагополучный, экономически отсталый регион, превратил горы со скудной растительностью в огромную зеленую лесную экосистему с колоссальным искусственным круговоротом воды, изобилием флоры и фауны, здоровой природной средой для жизни населения региона, возможностью обеспечить людей всем необходимым, чистыми предприятиями и комплексной системой, которая дала экономическое процветание и первозданную экологию региона.
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