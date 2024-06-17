Желтый дым над "КазАзотом" запечатлели на фото и видео очевидцы   

На предприятии заявили, что выброс характеризуется как "кратковременный и локальный и не представляет угрозы здоровью и безопасности населения"

Фото: telegram/акимат Мангистауской области

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Актау. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Актау сняли на видео желтый дым, поднимающийся над предприятием "КазАзот" в Актау.





Видео они опубликовали в Telegram-чате акимата Мангистауской области.





Главный технолог АО "КазАзот" Ерлан Кудашев сообщил агентству Lada.kz , что сегодня, 17 июля, в 07.40 произошло отклонение от нормального технологического режима (НТР), в результате которого в производственном цехе слабой азотной кислоты возникло кратковременное задымление нитрозным газом.









Сразу после выброса техническим персоналом были проведены работы по устранению причин отклонения от последствий. Основной причиной является работа оборудования производства при повышенных температурах. Сказывается прямое воздействие высоких температур окружающей среды и морской воды, при которых должно происходить охлаждение водооборотного цикла на производствах", - заявил Кудашев.





По его словам, выброс характеризуется как кратковременный и локальный и не представляет угрозы здоровью и безопасности населения.





Между тем, по сообщению Lada.kz, к ним поступают жалобы от жителей города на химический запах в воздухе.





Горожане предполагают, что это связано с выбросами на заводе "КазАзот". Руководитель департамента экологии региона Армат Жусипкалиев заявил, что превышений концентрации вредных веществ на заводе нет", - пишет сайт.