Жители Актау жалуются на запах газа: предоставлены результаты проб воздуха
31.12.2021, 20:07 2111
АКТАУ. 31 ДЕКАБРЯ - Пробы воздуха были отобраны в нескольких точках Актау. В ходе рейда был подтвержден неприятный запах. В настоящее время экологи пытаются установить источник запаха, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Специалистами отдела лабораторного аналитического контроля департамента экологии по Мангистауской области по жалобам жителей Актау 30 декабря проведены замеры атмосферного воздуха ГАНК-4 с устройством газоанализатора, метеометра МЭС-200а, сообщает "Лада".
Измерения проводились в 16, 17, 19 А, 22, 28 микрорайонах города и на территории производственной зоны.
В ходе рейда был подтвержден неприятный запах, в настоящее время выявляется его очаг. Сегодня специалисты вновь взяли пробы воздуха", - сообщили в департаменте экологии региона.
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В Темиртау сняли на видео слив нечистот в водохранилище
29.12.2021, 19:04 8931
ТЕМИРТАУ. 29 ДЕКАБРЯ - 20 декабря темиртауский общественник Станислав Войцеховский записал на видео, как Самаркандское водохранилище загрязняется непонятными сточными водами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Кому принадлежит труба, из которой льется грязная, вонючая жижа, неизвестно, сообщает портал EKaraganda.kz.
Я нахожусь в 10 метрах от трубы, которая пересекает канал "АрселорМиттал Темиртау", который идет от пруда-охладителя в одну сторону насосной станции, в другую - впадает в водохранилище. Вонь стоит неимоверная! Канализацией!" - говорит активист.
По его словам, проблема он заметил еще четыре года назад.
Два года назад мы сюда приезжали с директором областного департамента экологии Мусапарбековым Канатом. Он обещал разобраться, а воз и ныне там. Течет горячая, вонючая канализация. Это происходит не периодически, а постоянно", - рассказывает Станислав Войцеховский.
Грязная вода попадает в канал, который напрямую выходит в Самаркандское водохранилище. Активист говорит, что неподалеку находятся платные пляжи.
После жалобы общественника сотрудники испытательной лаборатории департамента экологии по Карагандинской области взяли пробы воды в этом месте. Следов загрязнения канализационными стоками не обнаружили.
В ответ на публикацию в соцсетях от 20 декабря 2021 года незамедлительно был осуществлен выезд на отводной канал, впадающий в Самаркандское водохранилище для отбора проб воды из трубы, проходящей над каналом. Вода из выреза в этой трубе сбрасывается непосредственно в канал. По информации представителя ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции" Темиртау, принадлежность трубы не установлена. По другой информации, труба входит в систему ливневой канализации города Темиртау. На момент отбора проб никакого явного запаха на месте отбора не чувствовалось, вода из трубы была мутная, с явной примесью взвешенных частиц. Пробы воды отобрали и из канала, для сравнения. На сегодняшний день получены результаты испытаний проб. Согласно им, в пробе из трубы повышенное содержание взвешенных веществ и нефтепродуктов (2,3 ПДК), содержание других загрязняющих веществ не превышает ПДК для водоемов культурно-бытового назначения, по другой классификации не превышает качество воды 3 класса, кроме содержания нефтепродуктов (превышение в те же 2,3 раза). Информация в опубликованном видео не соответствует полученным результатам, вода не загрязнена хозяйственно-бытовыми стоками. В самом канале вода тоже чистая, включая содержание нефтепродуктов. Работа по данному вопросу будет продолжена", - сообщили в департаменте экологии Карагандинской области.
Известно, что прорезь в этой трубе заварили, и грязная вода больше не попадает в канал.
Брекешев рассказал Токаеву о предпринимаемых мерах по улучшению экологии
23.12.2021, 18:53 29071
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым об основных итогах деятельности министерства за текущий год и перспективах развития, а также о ходе реализации поручений главы государства в рамках Посланий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сериккали Брекешев доложил главе государства о мерах, принимаемых для улучшения экологической ситуации в стране, а также планах по развитию водной отрасли, сообщает пресс-служба Акорды.
В рамках Национального проекта "Жасыл Казакстан" до 2025 года будут построены 9 водохранилищ в 6 областях с общим объемом 1,7 миллиарда кубометров. Предусмотрены меры по улучшению управления водными ресурсами и недопущению дефицита воды. В этом контексте предполагается усиление деятельности Комитета водного хозяйства, территориальных бассейновых инспекций.
Отдельное внимание было уделено вопросам развития геологической отрасли. Как сообщил министр, ведется работа по активизации государственного геологического изучения недр. Планируется изучить недра на площади порядка 684 тысяч квадратных километров. Будет создана Национальная геологическая служба.
Также Касым-Жомарту Токаеву рассказали о ходе исполнения его поручения по масштабному озеленению страны. По словам Сериккали Брекешева, в этом году посажено 130 миллионов деревьев на площади 62 тысяч гектаров, работа этом направлении продолжается.
Штрафы за незаконный сброс отходов выросли в пять раз - Минэкологии
21.12.2021, 19:49 57141
НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев в ходе брифинга в СЦК сообщил, что в 2021 году штрафы за незаконный сброс отходов в непредназначенных для этого местах выросли в пять раз, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Штрафы за незаконный сброс отходов в непредназначенных для этого местах на физических лиц выросли с 10 МРП на 50 МРП", - сказал Брекешева.
Он также коснулся темы стихийных свалок. По словам министра, их в Казахстане выявлено более 7,3 тысячи и 6,6 тысячи из них ликвидировано.
Доля переработки отходов за 9 месяцев составила в Казахстане 20,2%. Для строительства мусоросжигающих заводов определены 6 городов. Проведены аукционы, определен инвестор. Работы по строительству начнутся в 2022 году. Частные инвестиции составят 292 миллиарда тенге", - сказал Брекешев.
Ранее Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК утвердило требования к раздельному сбору отходов. В документе говорится, что владельцы отходов могут сортировать отходы самостоятельно, либо передать эти функции субъектам предпринимательства, занимающимся отходами. Операции по сортировке и утилизации отходов должны осуществляться без угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей и экологического ущерба; риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира; отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.
В конце ноября заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр рассказал о планах по строительству полигонов и мусороперерабатывающих заводов в стране.
Ученые Казахского национального университета имени аль-Фараби разработали инновационный метод утилизации биомедицинских отходов. Плазменная технология переработки отходов и плазмохимический реактор, разработанные отечественными научными исследователями, не имеют аналогов в мире и защищены специальными патентами.
Министр экологии: убийство бродячих животных запрещено законом
21.12.2021, 18:55 59136
Фото: news.myseldon.com
НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - Самой важной идеей проекта закона о защите животных является запрет на умерщвление животных, сообщил в ходе брифинга министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев в ответ на обращение Брижит Бардо, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно пункту 2 статьи 25 проекта закона, регулирование численности бродячих животных путём умерщвления, любыми способами, включая использование ядов, химических препаратов, запрещается. Данный подход является сбалансированным, исходя из принципов гуманного обращения с животными и защиты от угрозы здоровья и жизни населения. Также наличие данного положения в проекте закона прямо запрещает службам отлова умерщвлять животных по иным основаниям, независимо от количества упоминаний в нём слов "умерщвление", - отметил министр экологии.
По его словам, регулирование численности бродячих животных будет осуществляться другими методами.
Это отлов, поиск хозяина, вакцинация, стерилизация, выпуск на волю. Кроме того, имеющиеся средства на отлов и умерщвление планируются полностью перераспределить на реализацию данного подхода. Но поднимаемые в обращении Брижит Бардо вопросы, тем не менее, будут дополнительно и тщательно изучены", - заключил Брекешев.
Как сообщалось ранее, французская киноактриса Брижит Бардо в третий раз написала письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. На этот раз кинозвезда просит президента исключить из законопроекта о защите животных статью 24.
Напомним, в декабре 2019 года Брижит Бардо написала обращение к президенту РК, в котором ужаснулась варварскому обращению с животными в стране и призвала Токаева принять жесткие меры.
Еще одно изуверское преступление произошло 4 мая 2021 года в Таразе. Только что ощенившейся собаке выкололи глаза за "нарушение границ частной территории" и обезглавили новорожденных щенят. Экологический общественный союз назвал данный случай преступлением против человечности.
Рощу с краснокнижными животными и растениями хотят застроить в Уральске
21.12.2021, 15:33 63666
Фото: instagram/perevalochnaya_roshcha_uralsk
УРАЛЬСК. 21 ДЕКАБРЯ - В Уральске 22 декабря планировалось провести общественные слушания по строительству дороги через Переволочную рощу, но их отложили на неопределённый срок, передает Kazakhstan Today.
Площадь рощи составляет около 700 гектаров, здесь расположена старица реки Урал. В лесной зоне водятся краснокнижные животные, птицы и растения. Первоначально городские власти намеревались обустроить здесь зону отдыха, затем заговорили о строительстве кольцевой автодороги, пишет "Мой город".
Теперь городские власти намерены изменить проект застройки рощи, против которого выступили местные жители.
Решено не выводить из состава лесного фонда всю территорию рощи. К проекту детальной планировки и рекреационной зоне относится территория порядка 200 гектаров. Мы будем готовить новую документацию - лесную карту, акт оценки. На это понадобится время. Через рощу мы планируем проложить дорогу. Она станет продолжением улицы Сарайшык", - сообщил заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев.
По словам местных экологов, перенос общественных слушаний стал небольшой победой.
Главным трендом современности считается сохранение природы. Мы должны сберечь для потомков уникальный лес. Не нужно там вести хозяйственную деятельность. И дорога на территории рощи не нужна. Далеко за примерами ходить не надо - у нас есть парк культуры и отдыха. Он фактически частный. Боюсь, что в Переволочной роще сделают то же самое", - заявил председатель эколого-географического общества ЗКО Дархан Сариев.
В августе прошлого года в Уральске строители начали расчищать территорию, на которой раньше находился кожевенный завод имени Землячки. Рядом расположена Переволочная роща. Местные жители надеялись, что в этом месте появится городской парк. В акимате Уральска тогда проинформировали, что эта территория предназначена для возведения жилого массива, и даже продемонстрировали эскизный проект. Была назначена экологическая экспертиза, а позже строительство объекта приостановили.
В феврале этого года руководитель департамента экологии по ЗКО Ербол Куанов заявил, что согласно генеральному плану города, на территории Переволочной рощи планируют построить парк. После этого общественные слушания по Переволочной роще несколько раз переносились.
ТАЛДЫКОРГАН. 20 ДЕКАБРЯ - Минэкологии и администрация ГНПП "Кольсай колдерi" сообщили, какие меры планируется принять для профилактики вандализма, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов считают, что для предотвращения подобного необходимым принять меры по усовершенствованию экообразования в школах и вузах страны. В ведомстве добавили, что состояние поврежденных деревьев озера Каинды и в целом охрана особо охраняемых природных территорий находится на постоянном контроле министерства.
В свою очередь директор ГНПП "Кольсай колдерi" Ержан Калматаев рассказал, что сейчас на месте отсутствует электричество. На Каинды необходимо установить камеры видеонаблюдения и пункт полиции.
Все это есть в планах на следующий год. После того как будет проведена линия электропередачи, соответственно, установят и камеры видеонаблюдения", - сказал директор.
Он добавил, что в праздничные дни в нацпарке всегда усиленный режим охраны.
На тот момент была пересменка, инспекторы вышли на обед и, к сожалению, такой факт произошел ", - сказал Ержан Калматаев.
По словам директора, надписи, оставленные туристами на стволах елей на уникальном озере, уже зашлифовали.
Напомним: в Алматинской области вандалы исписали деревья на уникальном озере Каинды. Администрация национального парка "Кольсайские озера" позже прокомментировала случай вандализма.
Скляр рассказал о мерах по сокращению водопотребления из Урала
20.12.2021, 16:50 83166
Фото: uralskweek.kz
НУР-СУЛТАН. 20 ДЕКАБРЯ - Заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, рассмотрев депутатский запрос, касательно снижения уровня воды в реке Урал, сообщил какие меры принимает правительство, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Для сокращения водопотребления из реки Жайык (Урал) принято решение о поэтапном переходе на подземные источники водоснабжения. В целях предотвращения дефицита воды в Западно-Казахстанской области и обеспечения стабильного водоснабжения населения в текущем году проведены работы по восстановлению эксплуатационных свойств 16 скважин с объемом менее 1000 кубических метров/сутки", - написал в своем ответе на депутатский запрос Роман Скляр.
Как уточняется в тексте документа, в период с 2015 по 2021 годы разведаны запасы подземных вод в 224 населенных пунктах, проведена переоценка 13 месторождений.
При этом с 2022 по 2024 годы запланированы работы по переоценке запасов 7 месторождений для обеспечения населенных пунктов подземными водами. Также планируется проведение дополнительных поисково-разведочных работ для забора воды из запасов подземных вод Восточного Тайсойгана в Кызылкогинском районе Атырауской области", - сообщил Скляр.
Как сообщил Роман Скляр, подготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию Кировского водохранилища, стоимость которой составляет 2,6 млрд тенге, реализация проекта планируется на 2022-2024 годы.
Вместе с тем, в целях снижения потребления воды из реки Урал предусматриваются механизмы реконструкции оросительных систем, вторичного водопользования, применения в земледелии методов капельного, дождевального орошения и др. В целом, предложения, поднятые в депутатском запросе, находятся на постоянном контроле правительства и соответствующая работа по указанным вопросам будет продолжена", - заявил Скляр.
В нацпарке прокомментировали акт вандализма на озере Каинды
18.12.2021, 19:40 153576
Фото: из открытых источников
ТАЛДЫКОРГАН. 18 ДЕКАБРЯ - Администрация национального парка "Кольсайские озера" прокомментировала случай вандализма на своей территории, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Наш парк, так же, как и вы, невероятно возмущен произошедшим на нашем озере Каинды - варварским нападением (не побоимся этого слова) на наши реликтовые ели, памятник природы парка! Годами стояли они в своей первозданной красе и вот каким-то вандалам пришла в голову идея такого хулиганства!" - отметили в администрации.
В нацпарке сообщили, что ситуация в данный момент взята на контроль руководством и администрацией ГНПП.
Мы очень сожалеем, что упустили и проглядели этот неприятный момент хулиганства. Но, друзья, здесь мы снова видим остросоциальную проблему нашего общества - желание и реализованное намерение разрушения, вредительства и хамства среди некоторых его членов. Везде на территории Каинды имеются аншлаги, запрещающие выход на лед, предупреждающие надписи, озеро огорожено лентами - ведь лед горного озера может быть очень коварным! И все эти меры никак не останавливают отдельных несознательных граждан, стремящихся к сиюминутным селфи или же идущих на поводу своей прихоти запечатлеть "на века" имена на величественных деревьях", - сообщили в администрации национального парка.
Сотрудники парка добавили, что нет возможности приставить к каждому посетителю "надсмотрщика".
Это физически невозможно, да и не нужно. Мы просто очень надеемся, что в скором времени наши соотечественники поймут: нельзя пилить сук, на котором сидишь и ответственность за природу, родину, экологию и так далее лежит прежде всего на нас самих и плохо мы делаем тоже лишь самим себе!" - сообщили в нацпарке.
Напомним: в Алматинской области вандалы исписали деревья на уникальном озере Каинды.
10 декабря вице-премьер Роман Скляр отметил, что в соответствии с Типовыми правилами в случае незаконной вырубки, уничтожения, повреждения деревьев, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан, компенсационная посадка деревьев производится в тридцатикратном размере.
14 декабря Скляр отметил, что с целью ужесточения норм ответственности, содержания и защиты зеленых насаждений, а также для выработки предложений и внесение их в Типовые правила содержания и защиты зеленых насаждений создана рабочая группа из представителей государственных органов, депутатов мажилиса парламента РК, общественных организаций по защите зеленых насаждений, представителей институтов ботаники, сотрудников ботанических садов.