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Объемы транзитных перевозок по маршруту Китай - Европа в сервисах ОТЛК ЕРА впервые превысили 300 тыс. ДФЭ

06.12.2019, 20:05 6994
Москва. 6 декабря. Kazakhstan Today - Объемы транзитных перевозок по маршруту Китай - Европа в сервисах ОТЛК ЕРА впервые превысили 300 тыс. ДФЭ (двадцатифутовых эквивалентов), передает Kazakhstan Today.
 
По оперативным данным, объемы контейнерных перевозок по маршруту Китай - Европа - Китай на транзитных сервисах Акционерного общества "Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс" (ОТЛК ЕРА, совместное предприятие железных дорог Белоруссии, Казахстана и РФ) с начала 2019 года превысили показатель в 300 тыс. ДФЭ, сообщили в отделе по взаимодействию со СМИ компании.
 
Также в ноябре достигнут очередной рекорд по отправлению транзитных поездов в количестве 404 единиц. 
 

Достигнутый в уходящем году объёмный показатель - очередной шаг на пути дальнейшего роста объемов перевозок в рамках инициативы "One million club", реализуемой совместно с акционерами, партнерами и клиентами ОТЛК ЕРА", - прокомментировал генеральный директор ОТЛК ЕРА Алексей Гром. 

 

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