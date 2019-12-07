Москва. 6 декабря. Kazakhstan Today - Объемы транзитных перевозок по маршруту Китай - Европа в сервисах ОТЛК ЕРА впервые превысили 300 тыс. ДФЭ (двадцатифутовых эквивалентов), передает Kazakhstan Today.

По оперативным данным, объемы контейнерных перевозок по маршруту Китай - Европа - Китай на транзитных сервисах Акционерного общества "Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс" (ОТЛК ЕРА, совместное предприятие железных дорог Белоруссии, Казахстана и РФ) с начала 2019 года превысили показатель в 300 тыс. ДФЭ, сообщили в отделе по взаимодействию со СМИ компании.

Также в ноябре достигнут очередной рекорд по отправлению транзитных поездов в количестве 404 единиц.

Достигнутый в уходящем году объёмный показатель - очередной шаг на пути дальнейшего роста объемов перевозок в рамках инициативы "One million club", реализуемой совместно с акционерами, партнерами и клиентами ОТЛК ЕРА", - прокомментировал генеральный директор ОТЛК ЕРА Алексей Гром.

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