В Казахстане не останавливали добычу нефти и газа - Минэнерго

НУР-СУЛТАН. 7 ЯНВАРЯ - На территории Казахстана добыча нефти и газа не останавливалась, работа на всех трех нефтеперерабатывающих заводах страны идет в штатном режиме, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Отмечается, что снижение объемов добычи произошло только на месторождении Тенгиз. В Минэнерго связывают это с ограничением по вывозу продукции, сообщает телеканал "Хабар 24".
В штатном режиме работают все три нефтеперерабатывающих завода страны. Но из-за необходимости соблюдения мер безопасности и проблем со связью в западных и южных регионах пока сохраняются временные ограничения на продажу сжиженного газа на автозаправочных станциях. Снимать их будут по мере стабилизации ситуации в областях", - сообщил исполняющий обязанности министра энергетики РК Магзум Мирзагалиев.
По его словам, сейчас в стране действуют предельные розничные цены на ГСМ сроком на полгода. По газу они будут сохраняться в диапазоне 50-75 тенге за литр, бензин марки АИ-92 станции должны продавать не дороже 182 тенге, АИ-95 не выше 215 тенге. Дизтопливо будет стоить от 230 до 260 тенге в зависимости от региона. С реализаторами в ближайшее время начнут перезаключаться договоры, отмечает телеканал.
Для того чтобы возместить затраты малого и среднего бизнеса, которые покупали сжиженный газ в декабре по более дорогим ценам, они перезаключат договоры с производителями сжиженного нефтяного газа на сниженные цены. В случае возникновения вопросов и сложностей обращайтесь в министерство. Если же вы стали свидетелями того, что на заправках ГСМ или сжиженный нефтяной газ продаются по ценам, выше установленных министерством, то я прошу сообщать о таких фактах в местные департаменты антимонопольного агентства и будут проведены необходимые проверки", - отметил Мирзагалиев.